德语媒体：福兮祸兮996？

（德国之声中文网）一场有关"996"的讨论正席卷中国。有人抗议，有人支持，例如，阿里巴巴创始人马云就认为，"966"应被员工视为福分和荣誉。《明星》周刊以《超时工作何以成了荣耀》为题，报道这场有关围绕工作时间的讨论。文章写道：

"从早上9点工作到晚上9点，每周工作6天，这就是所谓的996工作制，也是中国科技类公司通常的工作流程。这种工作制即便是在中国也是违法的。但迄今为止，这种情况仍很常见。不过，这种剥削员工的做法引起了越来越多的抗议。

"编程员交流平台GitHub上，已经形成了一个'996.icu'抗议群体。缩写中的996意指这一剥削性的工作制度，而ICU则是急救病房。也就是说，谁这么玩命工作，是要冒生命危险的。

"高科技公司的大老板们对这股抗议浪潮显然很不感冒。阿里巴巴是众多让员工拼命工作的企业之一，该公司总裁马云就为996作了辩护。他说，996是修来的福分，员工因为此感到荣耀，而不是负担。马云在内网交流中写道：'如果你来阿里巴巴工作，每天应该能工作12小时。否则你来阿里巴巴干什么呢？我们不需要每天只想工作8小时的人。'"

《明星》写道，在中国，要求员工超时工作的企业绝非只有阿里巴巴一家，华为和京东也都以工作时间长而"闻名":

"事实上，超长的工作时间在中国也是被禁止的。每天的法定工作时间是8小时。但是由于有大量的无薪加班，实际工作时间往往要多得多。谁不愿意加班，就会丢掉工作。而有些公司甚至正式引入了996工作制。这种工作制会造成怎样的后果，过去几年已经有过先例。

"2015年，腾讯员工李俊明猝死，其死因被认为与工作压力过大有关。一年后，34岁的金波在北京一地铁站因心脏病发作死亡。《南华早报》报道称金生前是网络平台天涯社区的副主编。上述公司均拒绝就员工死亡事件发表评论。而对于目前的996抗议浪潮，中国则一如既往以网络审查作为应对。996.ICU已经很难登陆了。

"工作条件没有最坏，只有更坏，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服为此做出了表率。马云旗下的该公司已经引入了9106工作制，也就是说早上9点开始，工作到晚上10点，每周6天。比引起争议的996，每天还多出一个小时。"

由于阿里巴巴和京东等中国企业的员工"干劲十足"，同类的外国企业很难同这些企业竞争。全球最大的网络销售平台亚马逊已宣布部分退出中国市场。《明镜》周刊报道称，

"按照路透社的说法，美国公司亚马逊将在今后90天内关掉在中国的各个服务中心，同面向中国顾客的销售方的合作也将逐步减少。

"亚马逊此举是为了躲避阿里巴巴和京东等中国竞争者造成的压力。消费者分析公司iResearch Global的调查显示，上述两家公司在中国市场上占有82%的份额。"

文章称，亚马逊推出中国市场，除了竞争对手过于强大之外，中国市场目前的不景气也是原因之一。文章指出：

"同过去几年相比，中国市场发展开始减缓。网络销售也受到影响。阿里巴巴今年一月公布了2016年以来增幅最低的业绩，而京东则以市场行情不景气为由实施了裁员措施。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。