 德语媒体：禁飞中国，交通部长在想啥？ | 媒体看中国 | DW | 17.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：禁飞中国，交通部长在想啥？

 德国交通部长安德里亚斯·朔伊尔(Andreas Scheuer)计划禁止来自中国和伊朗的航班在德国境内降落。此言一出，舆论哗然。

Berlin Verkehrsminister Andreas Scheuer (Reuters/H. Hanschke)

德国交通部长安德里亚斯·朔伊尔(Andreas Scheuer)

(德国之声中文网)令人难以理解的是，新冠疫情已蔓延全球的当下，交通部长何以单选伊朗和中国作为禁飞对象。《世界报》以"交通部长奇怪的单方行动"为题，报道了事态的发展。文章写道：

事实上，德国交通部长根本无权针对某个国家发布禁飞令。按照德国防疫法，只有机场所在地的地方卫生部门才有权作出上述决定。交通部发言人也证实，交通部只能向地方部门提出禁飞的建议。

当被问及为什么选择中国和伊朗作为禁飞对象时，交通部并没有给出答案。上述两个国家过去一段时间确实属于高风险地区，曾有大量感染病例。

过去24小时内，伊朗出现了1209个新增病例。但根据霍普金斯研究所提供的数据，过去24小时，中国新增病例只有25个。相比之下，德国的新增病例则多达1228个。

意大利，法国以及西班牙的疫情也都相当严重，但德国交通部长朔伊尔却并没有禁止上述国家的航班。内中逻辑，确实令人费解。文章接着写道： 

 "疫情发展至今，现在再关闭边境和禁止航班是否还能起到遏制病毒传播的效果，专家们深表怀疑。毕竟新冠病毒已经进入德国，而且目前也无法完全遏制其传播。

在德国国内对接触人群实施隔离即可控制疫情传播的情况下，实施禁飞令才有意义。但是在那个时候，德国并没有对中国航班实施禁飞，尽管其他国家已经这样做了。"

Coronavirus China Fabriken nehmen Produktion wieder auf (picture-alliance/Costfoto/Zhai Huiyong)

疫情正在世界许多国家肆虐。《资本》（Capital）杂志发自北京的报道认为，中国的经济生活正在慢慢恢复活力，而中国的现状也说明，新冠疫情是可以得到控制的。文章写道： 

"中国让世界看到了前景。新冠病毒肆虐欧洲和美国的今天，中国已经渡过了疫情的最艰难阶段。 

先让我们来看坏消息：本周一，中国公布的经济数据非常糟糕。今年头两个月，中国经济同比下降了13.5%。零售业下跌了20%。

好消息则是: 最糟糕的阶段可能已经成为过去。东部沿海城市正在逐步恢复正常。餐馆重新营业，人们也终于敢上街了。 

与此同时，经济生活也正在逐渐恢复正常化：上周五，苹果宣布重新开放中国大陆的42家专卖店，但同时却宣布关闭设在欧洲和美国的专卖店。连锁咖啡星巴克也重新恢复营业了。中国官方宣称，除湖北省外，中国95%的大企业和60%的中小企业已恢复营业。" 

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

相关内容

Großbritannien London | Coronavirus | Boris Johnson, Premierminister

“集体免疫”行不行得通？ 17.03.2020

英国首相约翰逊不走寻常路并不新鲜，但其最近的表态却仍然让公众大吃一惊，引发对是否能用所谓“集体免疫”的招数对付新冠疫情的争论以及公众的强烈质疑。英国政府健康问题顾问提出的“集体免疫”法行不行得通？ 答案其实已经有了。

Deutschland Berlin | Coronavirus | Pressekonferenz Angela Merkel, Bundeskanzlerin

评论：遏制冠状病毒，只有这一手 17.03.2020

我们的自由受到越来越多的限制，每天都有新规定。德国之声评论员Felix Steiner确信，为克服危机，作出这些限制是必要的，而只有我们谨遵相关规定，疫情才会在最短的时间里消失。

China Wuhan Besuch Präsident Xi Jinping

专访:习近平“民意谷底” 中国仍有“良知声音” 10.03.2020

疫情爆发以来，中国国家主席习近平首次前往武汉。中国独立政治学者吴强认为，这一举动发出三个信号。

广告