德语媒体：禁飞中国，交通部长在想啥？

(德国之声中文网)令人难以理解的是，新冠疫情已蔓延全球的当下，交通部长何以单选伊朗和中国作为禁飞对象。《世界报》以"交通部长奇怪的单方行动"为题，报道了事态的发展。文章写道：

事实上，德国交通部长根本无权针对某个国家发布禁飞令。按照德国防疫法，只有机场所在地的地方卫生部门才有权作出上述决定。交通部发言人也证实，交通部只能向地方部门提出禁飞的建议。

当被问及为什么选择中国和伊朗作为禁飞对象时，交通部并没有给出答案。上述两个国家过去一段时间确实属于高风险地区，曾有大量感染病例。

过去24小时内，伊朗出现了1209个新增病例。但根据霍普金斯研究所提供的数据，过去24小时，中国新增病例只有25个。相比之下，德国的新增病例则多达1228个。

意大利，法国以及西班牙的疫情也都相当严重，但德国交通部长朔伊尔却并没有禁止上述国家的航班。内中逻辑，确实令人费解。文章接着写道：

"疫情发展至今，现在再关闭边境和禁止航班是否还能起到遏制病毒传播的效果，专家们深表怀疑。毕竟新冠病毒已经进入德国，而且目前也无法完全遏制其传播。

在德国国内对接触人群实施隔离即可控制疫情传播的情况下，实施禁飞令才有意义。但是在那个时候，德国并没有对中国航班实施禁飞，尽管其他国家已经这样做了。"

疫情正在世界许多国家肆虐。《资本》（Capital）杂志发自北京的报道认为，中国的经济生活正在慢慢恢复活力，而中国的现状也说明，新冠疫情是可以得到控制的。文章写道：

"中国让世界看到了前景。新冠病毒肆虐欧洲和美国的今天，中国已经渡过了疫情的最艰难阶段。

先让我们来看坏消息：本周一，中国公布的经济数据非常糟糕。今年头两个月，中国经济同比下降了13.5%。零售业下跌了20%。

好消息则是: 最糟糕的阶段可能已经成为过去。东部沿海城市正在逐步恢复正常。餐馆重新营业，人们也终于敢上街了。

与此同时，经济生活也正在逐渐恢复正常化：上周五，苹果宣布重新开放中国大陆的42家专卖店，但同时却宣布关闭设在欧洲和美国的专卖店。连锁咖啡星巴克也重新恢复营业了。中国官方宣称，除湖北省外，中国95%的大企业和60%的中小企业已恢复营业。"

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