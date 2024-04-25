德语媒体：禁用TikTok 谁能受益？

美国国会通过强制剥离TikTok的法案，引发了德语区报刊的高度关注。《新苏黎世报》认为，这并不会解决真正问题，反而会让脸书等TikTok竞争对手获益。《奥格斯堡汇报》则批评德国奥运代表团在同一天选择TikTok作为赞助商。

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以“TikTok最后期限不会让美国人取得太多成效，反而会加剧对中国的贸易战 ”为题，刊发评论指出，美国国会通过强迫TikTok从中国母公司剥离的法案，触犯了最核心的法治根基，也无助于解决TikTok给美国带来的真正麻烦。

“现在通过的法案并非解决问题的合适手段。首先，就像反对禁用TikTok的人不断强调的那样，该法案确实对美国人极为重视的言论自由构成了限制，而且也是对自由市场秩序的严重干涉。这样的干涉必须要有非常充分的理由。”

“但是，现在立法者所列出的理由并不够充分。首先，TikTok的能力是有限的、暂时的。过去25年来，社交媒体市场的变化非常快。曾经的巨头Facebook现在几乎很难吸引50岁以下用户，一度高高在上的推特也遇到了瓶颈。所以，TikTok并没有稳定地垄断大家的眼球以及美国年轻人的注意力。”

“而且，TikTok的用户数据是存储在美国公司甲骨文的服务器上的，中国并不能直接获取这些数据。要想防止中共当局通过TikTok影响美国大选，更需要的是有效的监管和警觉的监督机构。”

“社交媒体让青少年不快乐、成瘾的问题也是同样如此。欧盟已经在要求TikTok限制其奖励机制，避免青少年上瘾。”

“另外，在美中贸易战中，TikTok禁令也是一把不怎么锋利的武器。要想打击中国在太阳能、电动汽车等领域的巨额补贴，还有许多远远比禁令更有针对性的手段。”

“在TikTok问题上，美国政界的针对性措施本身就是一个问题。美国人关于‘战略科技’的定义本身就已经很模糊了，TikTok禁令只会让一切变得更加模糊。到头来，受益的只会是谷歌、脸书等美国巨头企业。欧美各国可能会争相效仿，通过抹黑外国竞争对手来为本国产业提供政治保护。”

在文章末尾，作者担忧地指出，TikTok剥离的最后期限在明年美国新总统正式上任后不久；届时，一旦特朗普当选，很有可能利用这个期限去和中国去做某种“交易”从而谋取个人政治利益，而美国的真正国家利益却有可能成为牺牲品。

德国奥运代表团选择TikTok为出征2024巴黎夏奥会的赞助商 图像来源: Mario Tama/Getty Images

德国《奥格斯堡汇报》以“令人狐疑的TikTok赞助商协议 ”为题，批评了德国奥运代表团选择TikTok为赞助商。

“批评人士对TikTok提出了强烈指控，认为该社媒平台令人上瘾、煽动仇恨、审查内容、炮制散布假消息。而且，其中国母公司通过搞笑短片采集了多少用户数据，也完全是个未知数。”

“现在，美国是第一个采取反制措施的国家。偏偏在这一天，德国奥运代表团宣布与TikTok达成合作协议。美国国会则通过了强制TikTok从中国母公司剥离的法案，他们担心来自中国的间谍以及数据窥探。而德国奥运代表团的宣传行动，却无助于构建信任。”

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