德语媒体：禁用华为5G是否明智？

根据德国政府与电信运营最新商达成的协议，华为等中国公司生产的部件将逐步被从德国移动网络中移除。《南德意志报》评论批评这一步已经拖得太久，《法兰克福汇报》则认为此举可谓明智。

（德国之声中文网）《南德意志报》发表前驻华记者题为“终于有了行动”（Endlich Taten）的评论，指出，经过多年的扯皮，终于做出了这一来得太迟的决定，凸显出德国有关单位的谨小慎微、犹豫不决和不负责任。评论写道：

“华为是中国最大的电信跨国公司。而中国是一个刚刚在北约峰会上被其成员国家指为‘俄罗斯侵略乌克兰战争关键的纵容者’的国家，以其‘持续的恶意网络攻击和混合行动’危害西方的安全。这个国家通过情报法规定所有公司，也包括华为，必须‘支持、协助、配合国家情报部门的工作’。

尽管如此，多年以来欧洲仍有企业高管和政治家认为，把未来基础设施的中枢神经系统交到华为手里是个好主意。德国不是唯一的一个，但德国政府花了最长的时间才肯认清背后的风险。无论是默克尔政府还是现任的肖尔茨政府都难逃责任。“

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文章回顾了上一届和本届德国政府的各种阻挠、拖延、削弱措施力度的做法，以及德国社会对这一事件的反复讨论后写道：

“这是德国对华政策要命的老毛病：真实的或装出来的天真幼稚加上对德国经济利益受损的担心。因为害怕北京的报复，同时顾及德国企业——这些企业自己让自己陷入了对中国过大的依赖——的利益，就继续将国家关键基础设施置于安全风险之下。久拖不决的华为禁令这一败迹，是德国中国战略难以奏效的一个例证：中听的言辞并不少，但缺少的是实际行动。”

仔细算账

《法兰克福汇报》的署名评论则认为，德国政府用在踟蹰数年之后做出决定，是权衡利弊的结果。

“围绕如何对待德国移动通信网络中的中国技术这一问题，柏林联合政府纠结论争了很久。争论的焦点是如何找到正确的平衡点：一方面有着来自中国的破坏和间谍活动的抽象危险，另一方面要面对的问题是，冒然行动会不会让企业和公民面对用不上网的窘境。德国近年来在移动网络建设上取得出人意料的快速进展，也得益于华为的技术，与欧洲竞争对手相比，华为技术价格低廉、使用便捷。”

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文章以英国在短短几年时间禁用华为的计划为例指出，这样考虑不周的做法让网络运营商损失巨大，最后政府不得不修改更新计划。作者认为德国政府的选择 “更为明智”，即逐步更换取代，这样做可将成本控制在可控范围内，同时不致过于仓促。评论接着写道：

“当然，我们不能轻视中国，尽管——或正因为迄今还没有发现涉及中国供应商的意外事件。中国政府对本国民众的监控毫不手软，破坏（基础设施）应该也不会是他们的禁区。不过人们还是应该先冷静地分析，那些已经安装的部件到底能构成什么风险，哪些风险又是不存在的。对专业人士来说，清楚的是，中国无法造成太大的损害。

而让自己对中国制造商不过分依赖，这个愿望是另一个问题，这是一个政府可以而且应该做出的政治决策，即使这不可避免地意味着，今后产品价格会更高。对网络运营商来说，他们业务不会变得简单，更不会廉价。这就是欧洲为保持自主权要付出的代价。”

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