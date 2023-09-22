德语媒体：禁用华为 争议不断

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，尽管没有任何证据显示，中国政府意图破坏或干扰德国的移动网络。但政府决定结束中国在德国新一代移动网络建设中的霸主地位，仍不失为明智之举。这篇题为《禁用华为是正确的决定》的评论写道：

“德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）有关2026年起不准在德国公共移动网络中使用中国产核心部件的建议，从诸多角度来看，都是正确的。当然，我们无法想象，中国会发动突然一击让德国的移动网络陷入瘫痪。姑且不论破坏网络是一种战争行为。但网路被用于间谍行为却是完全可以想象的。例如利用未知或故意设置的安全漏洞。当然这类间谍行为由来已久，而且也绝不仅仅局限于中国。除此之外， 在技术层面上再度陷入对中国的依赖，也是一种错误。中国企业华为和中兴能够提供的移动网技术，价格和性能都胜出一筹。欧洲供货商被挤出市场，想必只是一个时间问题。今天，中国产品在德国5G网建设中的占比就已经高达60%。尽管存在间谍风险，但德国除了从中国购买相关技术，似乎也别无选择。同许多其他技术一样，欧洲在移动网络技术领域也正在变成输家。

长期以来，德国和欧洲没有人为这一现状感到不安。大家都对以商促变抱着不切实际的幻想。但是，新冠疫情以及俄罗斯对乌克兰的侵略战争，使人们的观念发生了变化。此外，中国在习近平治下所发生的变化，也引起了人们的反思。

现在的口号变成了减少依赖。例如重新在欧洲加强芯片生产能力。仅在德国，为了在德累斯顿和马格德堡建立芯片工厂，就投入了大约150亿欧元的资金。而欧盟也出台了芯片法案，对相关工业提供支持。在稀土方面，欧盟也在努力开发自己的资源。在非洲大陆，欧洲开始同中国和俄罗斯展开竞争，希望称为当地首选的合作伙伴。”

评论写道，欧洲和中国之间存在着千丝万缕的经济关系，发展贸易本来更符合双方利益。

"然而遗憾的是，目前的情况并非如此。中美之间的贸易战令欧洲无法躲避。习近平领导下的中国，民族主义情绪日益高涨，一心希望重现往日辉煌。政治家们对这种相互依存的关系也心知肚明。因此，禁止中国供应商进入德国移动网络也是表象政治的一部分。这样做是为了表明，德国也了解自己的实力。这是一件好事。然而，此举倒也称不上是什么壮举，因为它只是重复了美澳等国几年前的举措。"

对于有关德国移动网路禁用中国设备一事，《法兰克福汇报》发表评论写道：

"是否应当禁止华为或中兴设备进入德国移动网路，归根结底是一个纯政治话题。多年以来，来自中国的网络设备供应商是否会从事间谍活动的讨论，一直没有结论，更没有拿出间谍嫌疑的证据，有鉴于此，这显然不是一个涉及网络安全的问题，而是一个涉及德国政府应如何权衡风险的政治议题。既要考虑网络安全和技术依赖问题，也要顾及网络覆盖的进展。值得一提的是，即便是在联邦政府内部，在如何看待华为的问题上，大家也无法达成共识。



德国内政部及其部长长费泽尔也许是出于选战需要，希望尽快造成既成事实。而其他联邦部则表现得较为审慎。负责数码化进程的联邦交通部一再强调网络的全面覆盖对德国的重要意义，他们显然更支持网路运营商的立场。网络运营商虽然重申他们会遵守政府的规定，但同时也发出警告说，一旦拆除现有网络中的中国设备，德国一些地区的移动网路可能会出现空白。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。