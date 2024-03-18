德语媒体：禁止TikTok会引发严重后果

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，如果TikTok在美国被强制剥离，或遭到禁止，将是政治对网络信息空间的粗暴干涉，将会引发严重的后果。这篇题为《禁止TikTok将会带来严重后果》的评论写道：

"这场争论提供了机会，让我们去直面一些令人不快的事实。的确，母公司字节跳动的总部设在北京，亦即处于中国共产党的势力范围之内。但西方对TikTok歇斯底里般的反对，却仅仅基于一些很单薄的事实依据。就算仅凭几个短视频就能对用户进行洗脑，也并没有证据显示TikTok确实在这样做。同样，也没有证据显示，中国在对这个平台进行新闻审查。相关指控都仅仅基于字节跳动的股权结构。

的确，用户在这个平台上发布的政治内容越来越多，例如在德国，相较于其他政党，选项党的煽动挑衅内容就非常成功。而其他政党却一如既往，又一次错失了在新媒体上争取民意的机会。现在，绿党阵营中又有人要求以散布'虚假信息'为由，对社交媒体加强管控。但这样做，并不能替代同右翼政治势力的实质性交锋，更替代不了绿党也拿出自己阵营的、出色的网络战略。

更具讽刺意义的是，如果以掠夺式的做法强行收购TikTok，相当于让中国在宣传领域获得巨大成功，而这种成功是中国单凭几个视频根本无法获得的。这样的做法将赋予中国政府一个它本来不应扮演的角色：美国在实施打压公司的政策，中国则成了这种政策的抵抗者。这样一来，偏偏是中国将会指控美国为所欲为，以政治手段分割企业。北京的共产党人比西方人更懂资本主义的笑话，将由此出现质的变化。而事实却是，中国领导人完全没有理由在此问题上指手画脚，毕竟谷歌、Youtube和脸书等一众因特网服务平台，都在中国遭到禁止。没有任何国家像中国这样，对因特网实施如此严格的管控。"

《南德意志报》评论认为，美国对TikTok下重手，显然对美国本土那些处于竞争劣势的高科技企业非常有利。另外，将火力集中在TikTok身上，也可以转移视线，推脱美国在数据保护方面缺乏规范的责任。

"第三个令人不快的事实是：一个自由的因特网将难免会充斥宣传内容。这本来就是开放式网络的基本原则，任何一个国家都无法、也不应去管控来自其他国家的水军和虚假账户。一个自由的社会必须学会去区分真实和虚假信息，这一切可能需要几代人的努力，但绝不可能凭借勒索和强制而一蹴而就。"

《商报》评论则对美国众议院要求TikTok同中国母公司实施剥离的法案表示赞赏。这篇评论称，鉴于TikTok可以获取数以亿计欧美民众的用户数据，一旦北京提出要求，这些数据就有可能被上交中国当局，因此，美国国会有关TikTok应改变股权结构的要求是合理的。

"一旦TikTok的股权结构发生变化，欧洲也就少了一个麻烦。因为在德国，我们也需要扪心自问，我们愿意让一款受中国政府管控的软件成为此间2100万用户的主要信息来源吗？如果一家电视台、或一家大型报社也是这样的情况，我们能够接受吗？

不过，即便改变了股权结构，对TikTok及其他一些社交媒体在数据以及未成年人保护方面的顾虑也不会迎刃而解。在这方面，欧洲走在了美国的前面。去年九月，欧洲就已因此开出了3亿4500万的天价罚单，现在又启动了针对TikTok是否违反数据服务法的相关调查。"

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