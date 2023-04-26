德语媒体：禁止斋戒、拆除巴扎-维吾尔人受压迫持续

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道：西方用了很长时间，才认识到中国新疆穆斯林维吾尔人受迫害是渐进性的种族灭绝。中共则驳斥这种说法是"世纪谎言"。文章呼吁继续密切关注维吾尔人的情况。

文章写道："中国领导层对维吾尔人、哈萨克人以及其他伊斯兰少数民族的宗教、文化、民族身份进行抹杀的运动仍在继续。不久前结束的伊斯兰斋月期间，如同2017年以来一样，人们被禁止斋戒。过去两年曾有所放开，允许65岁以上的人斋戒，但如今再次收紧。"

文章写道："警察的眼线在各社区确保无人违反禁令，这些眼线通常自己就是维吾尔人。他们观察有谁在日出前或日落后聚众吃饭，这也是被禁止的。违反者受到惩罚，从训话到关入监狱都有可能。"

文章写道，有关部门也趁斋月之际，完成对喀什汗巴扎的拆除，尽管那里的商贩表示反对。这个古老的集市被新的建筑所取代，而新的场地费是多数维吾尔商贩支付不起的，因此未来主要是汉人在那里贩卖。

文章写道："直到2021年，西方在美国的带领下才将维吾尔人受到的迫害称为种族灭绝，而中共则斥之为'世纪谎言'。"与此同时，"许多发展中国家对中国表示支持。去年6月，69个国家签署一份声明，称中国对维吾尔人的政策属于'内政'。这些签署国包括伊斯兰国家，如埃及、摩洛哥、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋等。

文章写道："连民族身份与维吾尔人关系紧密的吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦也在签字国之列，这是特别糟糕的事。好在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦没有签署这份声明。签字国期待对中国的支持能获得经济上的回报，或者已经依赖于中国。比如土库曼斯坦就依赖中国作为其最大的石油接收国。另一个原因是，许多签署国自身在人权方面也没有好的记录。"

大众中国总裁称新疆厂无强迫劳动 维族学者：说法有问题

德国车商不敌中国竞争对手低成本

德国电视一台tagesschau报道说，汽车厂商宝马和大众今年第一季度取得出人意外的良好业绩。不过，在中国汽车市场上，德国制造商不无忧虑。

报道引述专家说，4月在上海的汽车展让德国汽车工业清楚地看到，在对德国厂商如此重要的中国以及之外的市场，新能源汽车领域的竞争将更加激烈。

文章写道："德国制造商去年在中国售出的全电动、部分电动汽车仅占不到5%,--当地竞争对手则占76%。专家预计，到2015年，外国制造商在包括燃油汽车在内的中国整体市场占有率将降至不到50%。"

上海已成电动之城

文章引述Kearney咨询公司的汽车专家鲁克（Thomas Luk）说，中国品牌成功的因素之一是更低的成本。"他们成功地将高端产品平民化，以消费者买得起的价格提供性能良好的产品。"文章写道，对奔驰、大众和宝马而言这事关重大：他们大约三分之一的销量是在中国这个世界最大的汽车市场上。

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