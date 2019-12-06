德语媒体：禁微信是禁中国的生命线

（德国之声中文网）除了要禁TikTok和字节跳动外，特朗普8月6日还下令45天后禁止任何美国人或美企与腾讯进行任何有关微信的交易。《法兰克福汇报》的一篇文章就此写道：

"美国政府所说的中国政府通过微信进行监控、审查内容、控制海外华人、让他们守纪律，这些都是事实。研究已经证明这一点，在中国这也是公开的秘密。谁要通过微信给朋友寄一篇〈法兰克福汇报〉批评中国政府的的文章，可能根本寄不到，因为这条消息先就被审查算法过滤掉了，根本到不了其他人那里。几乎每一天都有人因在微信上发消息而被警察拜访，经常有人被逮捕，有时只是因为在微信上讲了个有关国家主席的笑话。"

文章认为，美国禁微信（WeChat)及其母公司腾讯比禁TikTok影响更大："也在美国卖视频游戏的微信母公司腾讯资产价值近1万亿元人民币，折合1210亿欧元。在股市上，腾讯市值约7000亿美元。而微信是腾讯的核心。"

文章说，微信不仅可以发消息，还可以购物、结帐、处理金融业务，在美国做生意的中国人也使用微信。尤其对境内的中国人和海外华人来说，微信就是相互交流的生命线。

文章谈到了一名在美国学习法律的中国女留学生小唐对特朗普要禁微信的反应："她相信，在美国宪法机构审查其合法性前，特朗普不能随便下禁令。她认为还会出现反对声音，包括那些通过微信在中国做生意的美国企业。如果最后禁令生效，那她将不得不使用所谓的虚拟数据隧道，即VPN，通过让网络运营商认为该设备在中国而得以使用这个应用程序。但每天开关几百次VPN会很烦人。在中国生活的外国人深知这一点，为了使用在中国被封的Whatsapp，他们也必须打开VPN。小唐说，微信以外的另一个选择就是中国的QQ服务，QQ在美国还可以用......她觉得特朗普想在大选前通过这些反对中国高科技的动作把摇摆不定的选民拉到自己一边。也许真的有用，小唐说，'我个人认为，特朗普在打最后一仗。'"

不可信的经济增长数据

《明镜在线》注意到，中国政府公布今年第二季度GDP增长达3.2%，而欧洲和美国的GDP同期下降超过10%。本周五，中国海关总署又公布数据称，7月份，中国出口同比增长7.2%。不过，位于巴黎的金融科技初创公司QuantCube对这些数据表示怀疑。该公司通过与法国航天局合作，分析卫星图片等手段对中国的经济活动进行独立调查，向银行和投资者提供分析结果。

明镜在线文章写道："QuantCube对中国闪电式复原的判断很明确：这不可能。该公司创始人Thanh-Long Huynh说，就观察到的经济活动来看，中国不可能已重回经济增长。他的判断基于自己公司研创的多个指数，其中包括基于海空港货运数据的贸易指数。尽管官方称出现复苏，但海空港货运数据却为7.6%的负增长。Huynh说，这并不令人吃惊，中国最重要的贸易伙伴欧洲和北美的需求仍然很低。......Huynh表示，目前没有任何宏观经济数据不在去年水平之下。而如果所有组成部分都在负增长范围内，'GDP不可能出现正增长'。"

文章说，凯投宏观驻新加坡经济学家伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）认为中国的经济数字并非随便捏造，但官方数字确实做了粉饰。

文章写道："按照官方数据，中国今年头三个月经济萎缩6.8%。但按照凯投宏观的计算，萎缩幅度超过10%。第二季度的复苏显然也低于北京说的增长3.2%。伊凡斯-普瑞查德认为只有不到2%。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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