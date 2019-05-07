德语媒体：短视的特朗普？敢赌的特朗普？

（德国之声中文网）"就在作出让中美贸易争端继续升温的宣布前，特朗普周日晚还对一场赛马会结果表态。这位美国总统在推特上表达了这样的意思：不能因为肯塔基德比赛马会的胜者因为使用了一些恶劣的动作阻碍其对手，就取消这位胜者的成绩；这一决定让一场本来艰难又'精彩'的比赛变得荒谬，屈从于僵化的政治正确导向。基本上，这条推特透露了关于特朗普的一切，他的性格以及他看待世界的方式，这其中也包含与中国的争端：在一场竞争、一场政治竞争中，阴谋诡计以及手段卑鄙是可以的，因为唯一重要的是最后谁能取胜"，《南德意志报》5月7日题为"狂野与混乱"（Wild und wüst）的社评在开头这样写道。

"在他（特朗普）看来，让争端升级是合乎逻辑的：如果北京的谈判人同意在本周末签署一个协议，那么这位总统就可以因为所谓的天才勒索战略而接受其臣子的庆祝。如果来自东方的女士先生们感觉受到冒犯而退出，他就可以再次提高关税，以强人面目示人。至少在短期来说是这样的，而特朗普也只对短期这个时间范畴感兴趣，这是一个他只赢不输的战略。"

文章随后表示，然而从中期来看，情况就不同了。而特朗普推特上说的并不是实话。他表示，对中国进口征税有利于美国经济，而且不会对美国物价产生什么影响，伤害的只是中国的供货商。"这些说法是错误的：比如通用汽车已经抱怨，特朗普的关税已经在短短一年里给其带来了超过10亿美元的额外开销。"

"自2015年参加选战以来，特朗普一直向美国民众保证，从双边贸易协议和国际协议中退出是理智的，因为在他咄咄逼人的谈判下，美国人可以收获更好的结果。然而现在的情况恰恰相反：即使对北美贸易协定在大幅宣传下进行改革后，以前在墨西哥生产的车也不会再回到美国制造；退出'跨太平洋伙伴关系协定'让美国农民损失了数十亿美元……。问题是，特朗普并没有认识到这些、有所转变，而是让他的表现变得更狂野、更混乱。对于世界经济而言，……这是颇具威胁性的前景。"

文章最后写道，"为了在短期内得分，特朗普在与中国的争端中从长期上伤害着美国"。

瑞士《金融与经济》（Finanz und Wirtschaft）的看法则有所不同。其网站5月7日发表评论称，"谁想在谈判中看起来很强，就要敢于放话说，他也准备好了让谈判失败。到底是当真的威胁还只是虚张声势，最初通常并不清楚。"这也适用于特朗普上周日对中国提高关税的推特。

"一周前，（中美贸易谈判）看起来还似乎肯定会有突破。这主要是因为中国经济和美国经济在过去数月都越来越明显感觉受到贸易争端的影响。然而在政治世界，7天很长，在特朗普政府时代尤为如此。"

"对于他（特朗普）而言，周五公布的4月份就业数字远超预期，这个时间点再好不过。而这是否是他在贸易战中变得更强硬的原因，并不清楚。不过显然的是，他要在下届总统大选前一年向美国公众展示，他可以在当前的谈判中以最高价码向中国提出要求，同时并不对美国经济造成重大影响。"

评论表示，在特朗普提出"深远结构改革"等要求时，"球目前明显在中国一方了（中方要有所作为）"。"在这些方面，中国国家主席习近平不可能轻易让步--哪怕就只是一些表面的改革。这样的一步会被视为这个政权的弱点。受国家控制的中国媒体在本周初也放话，中国不会接受敲诈。这个世界应该会在本周末前得知，这一切究竟是谈判成功结束前的一计空拳，还是后果未知的贸易战的真正升级。"

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