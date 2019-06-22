 德语媒体：短视的德国 | 媒体看中国 | DW | 24.06.2019

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媒体看中国

德语媒体：短视的德国

苹果公司为何应该将生产线从中国搬到台湾？德国为什么应该改变其对华政策、采取更为强硬的姿态？周一的德语报刊评论版，关注了这些话题。

Huawei Niederlassung Bonn (DW/C. Mu)

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》的评论以"一名全球大资本家辞职 并且为苹果提了一个好建议"为题，注意到，辞去商界职务、专心竞选台湾总统的郭台铭，建议苹果公司将生产链从中国大陆搬迁至台湾。

"接替郭台铭的鸿海集团新任董事长刘扬伟，是否会遵循这一漫不经心的呼吁？这还是一个未知数。富士康目前在中国经营有多家工厂，作为继任者的刘扬伟已经面临着巨大的挑战。他需要重新提升多年来限于停滞的利润增幅。而且，刘扬伟并不会兼任总裁一职，鸿海集团今后将由9名高管集体领导，这也会增加这名继任者的工作难度。"

Taiwan Taipeh | Terry Gou, CEO Foxconn Technology Group (Reuters/T. Siu)

"但是，郭台铭的这一表态，也许能够从政治上得分。套用美国总统特朗普的话，就是'让台湾再次伟大'。和许多美国企业一样，许多台湾的科技产品供应商也将其生产基地转移到了中国。对于富士康而言，长期以来这都是一笔划算的生意。但是现在，富士康等在中国的企业生产的产品，在出口美国时，都面临特朗普的惩罚性关税。即便富士康在美国投资了大量资金，也无法阻止这一切的发生。所以，郭台铭建议苹果公司将生产线从中国大陆转移到台湾，也是基于富士康的自身经验。"

DW.COM

台湾鸿海集团董事长郭台铭本周五（6月21日）宣布卸任董事长一职，由刘扬伟接棒。鸿海进入9人经营委员会领导的时代，而郭台铭则专心参加2020年总统选举国民党内初选。 (21.06.2019)

随着民进党与国民党相继展开2020总统大选的党内初选，外界对各候选人的政治立场与策略分析也逐渐加温。 除了从传统的统独议题来区分各党候选人外，民粹政治与菁英政治似乎也成为另一个专家用来分析台湾2020总统大选的角度。 (11.06.2019)

联邦经济部长阿尔特迈尔在上海会见了中国电信巨头华为创建人任正非。美国总统特朗普将华为公司视为对整个世界的威胁。阿尔特迈尔则表示，会晤任正非，"再正常不过。" (21.06.2019)

德国经济部长阿尔特迈尔将于周五在上海与华为领导层会面。该消息先前一直保密，但本周四得到德国经济部的证实。 (20.06.2019)

华为在美国封杀当中摸索出路，却遭到美国鹰派参议员出手拦截。虽然最后结局如何还有很多未知数，但是对于刚宣布下修营收预测的华为，这项消息肯定不怎么受欢迎。 (18.06.2019)

《法兰克福汇报》以"华为是安全威胁"为题，刊发了一篇由华盛顿智库"美国新安全研究中心"(CNAS)两名学者(Daniel Kliman, Kristine Lee)撰写的客席评论。文章认为，美国政府将华为列入"黑名单"，宣布了美中对话时代的终结，也从根本上改变了德中关系。作者批评德国没有应美国方面的要求对华为采取足够强硬的姿态，这"非常短视"。

"如果德国让华为在今后建设5G网络时拥有话语权，损害的就将不只是通信安全，还会提升中国人在这个关键领域巩固其长期领先地位的可能性。即便柏林在没有正式禁令的情况下，从事实上把华为排除在本国5G网络之外，也会因为其自相矛盾的立场而向其他欧洲小国发出一个强烈的信号。要知道，这些国家一直将德国视为对华政策的榜样。要是德国人不更加强硬地对待中国，捷克等国在抗衡华为时就会犹豫。"

"美国则必须再前进一步。只是要求德国对华为采取措施是不够的，华盛顿必须展示一幅跨大西洋共同5G的积极前景。比如，美国与欧洲可以在私营经济领域组建一个联合体，从而为大西洋两岸提供一个华为之外的选择。此外，美国也必须明白无误地表示，其近期对华为采取的措施，并不是美中贸易谈判中的施压手段。"

"德国现在是时候领导欧洲对中国采取更强硬姿态了。柏林已经在短时间内实现了很多目标，要是现在突然停止这一进程，那就实在太可惜了。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

NZZ: Einer der grössten Kapitalisten der Welt tritt ab – mit einem guten Rat für Apple

新苏黎世报

FAZ: Huawei ist eine Gefahr für die Sicherheit

法兰克福汇报

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