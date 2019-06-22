德语媒体：短视的德国

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》的评论以"一名全球大资本家辞职 并且为苹果提了一个好建议"为题，注意到，辞去商界职务、专心竞选台湾总统的郭台铭，建议苹果公司将生产链从中国大陆搬迁至台湾。

"接替郭台铭的鸿海集团新任董事长刘扬伟，是否会遵循这一漫不经心的呼吁？这还是一个未知数。富士康目前在中国经营有多家工厂，作为继任者的刘扬伟已经面临着巨大的挑战。他需要重新提升多年来限于停滞的利润增幅。而且，刘扬伟并不会兼任总裁一职，鸿海集团今后将由9名高管集体领导，这也会增加这名继任者的工作难度。"

"但是，郭台铭的这一表态，也许能够从政治上得分。套用美国总统特朗普的话，就是'让台湾再次伟大'。和许多美国企业一样，许多台湾的科技产品供应商也将其生产基地转移到了中国。对于富士康而言，长期以来这都是一笔划算的生意。但是现在，富士康等在中国的企业生产的产品，在出口美国时，都面临特朗普的惩罚性关税。即便富士康在美国投资了大量资金，也无法阻止这一切的发生。所以，郭台铭建议苹果公司将生产线从中国大陆转移到台湾，也是基于富士康的自身经验。"

《法兰克福汇报》以"华为是安全威胁"为题，刊发了一篇由华盛顿智库"美国新安全研究中心"(CNAS)两名学者(Daniel Kliman, Kristine Lee)撰写的客席评论。文章认为，美国政府将华为列入"黑名单"，宣布了美中对话时代的终结，也从根本上改变了德中关系。作者批评德国没有应美国方面的要求对华为采取足够强硬的姿态，这"非常短视"。

"如果德国让华为在今后建设5G网络时拥有话语权，损害的就将不只是通信安全，还会提升中国人在这个关键领域巩固其长期领先地位的可能性。即便柏林在没有正式禁令的情况下，从事实上把华为排除在本国5G网络之外，也会因为其自相矛盾的立场而向其他欧洲小国发出一个强烈的信号。要知道，这些国家一直将德国视为对华政策的榜样。要是德国人不更加强硬地对待中国，捷克等国在抗衡华为时就会犹豫。"

"美国则必须再前进一步。只是要求德国对华为采取措施是不够的，华盛顿必须展示一幅跨大西洋共同5G的积极前景。比如，美国与欧洲可以在私营经济领域组建一个联合体，从而为大西洋两岸提供一个华为之外的选择。此外，美国也必须明白无误地表示，其近期对华为采取的措施，并不是美中贸易谈判中的施压手段。"

"德国现在是时候领导欧洲对中国采取更强硬姿态了。柏林已经在短时间内实现了很多目标，要是现在突然停止这一进程，那就实在太可惜了。"

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