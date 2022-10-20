德语媒体：短期牺牲经济 长期独立自主

（德国之声中文网）《汉堡晨邮报》以"别再犯同样的错误"为题，刊发评论指出，汉堡港本来就已经过分依赖中国，现在吸纳中资入股，更是会进一步加强依赖。

"每个人都清楚：西方正在迈向与中国的大规模冲突。习近平正在变成不受限制的终身当权者，中国正变得越来越具有攻击性，越来越民族主义，越来越独裁。这是酝酿灾难的完美条件。"

"美国已经在具有战略性的产品方面与中国脱钩，从而保持自主性以及行动能力。在这样的环境下，我们汉堡却在向中国人出售码头股份，而且不顾欧盟、美国以及多名联邦部长的反对。难道我们还在天真地期望独裁政权会遵守一切规则、不损害我们利益？"

"这样的做法，不禁让我们想起了德国的天然气政策：我们也曾经为了短期的利润而陷入致命的依赖性，我们曾经无视一切担忧，曾经对一个专制政权点头哈腰，曾经徒劳地寄希望于'以贸易促转变'。"

"德国经济以及汉堡港现在已经过度依赖中国。我们不应该进一步加强依赖，而应该让我们的经济多样化。这固然会推高成本、降低经济增长率，但是长期来看却能降低我们的依赖性，让我们更不容易受攻击、受伤害。这同样也是'时代转折'的一部分，汉堡市长岑彻尔(Peter Tschentscher)、德国总理肖尔茨必须喊停中资入股汉堡港，而不是力推这笔交易。"

中远集团已经控制了希腊比雷埃夫斯港的过半股份

柏林出版的《世界报》以"肖尔茨正成为安全隐患"为题，刊发评论指出，如今的这个时代，谁要是依然以为中资海外收购纯粹是出于商业利益，就绝不仅仅是过于天真，尤其是在情报机关、各个政党都指出巨大危险的情况下。

"中远集团已经在鹿特丹、安特卫普、泽布吕赫、毕尔巴鄂、瓦伦西亚、瓦多、比雷埃夫斯、伊斯坦布尔等欧洲港口以及苏伊士运河的集装箱码头入股。该公司还计划入股杜伊斯堡港。汉堡港则不仅仅是进入德国的大门，还是通往相对封闭的波罗的海的枢纽。董事会里坐着中共干部的中远集团，凭借汉堡港就能完成对欧洲海岸线的包围圈。"

"谁要是以为，中国只是在追求纯粹商业利益，就不仅仅是过于天真。俄罗斯凭借其廉价天然气以及油气管道将白俄罗斯、乌克兰与西欧隔绝，并借此讹诈欧盟。同样地，中国则能凭借对欧洲海岸线的包围圈，在美中开战期间或者开战前将欧洲与美国割裂，并且讹诈欧盟。中国届时可以威胁欧盟关闭港口，从而在政治上瘫痪欧盟。"

"这是不是危言耸听？几个月前，美国联邦情报局局长以及英国军情五处主席在伦敦会晤时曾经共同呼吁人们警惕中国的野心。美方强调，尽管眼下正在进行俄乌战争，但是中国依然构成了对西方经济以及国家安全的最严重长期威胁。"

"肖尔茨也知道这一评估结果，德国的情报机构也持类似看法。但是，他却依然像前总理默克尔那样选择视而不见，继续自欺欺人地说'生意就是生意'。因此，德国总理自己就成了一大安全隐患。"

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后默克尔时代的德国对华政策

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