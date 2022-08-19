德语媒体：知道过多内幕的富商

（德国之声中文网）《新苏黎世报》报道称，肖建华案绝不可同普通的经济犯罪同日而语。因为肖建华同包括习近平家族在内的中国权力高层有着密切的关系。这篇题为《知道过多内情的中国富商》的文章写道，肖建华也是中国权力核心同经济界大佬寄生关系的一个写照。文章写道：

"肖建华的关系网也直通习近平的家属。2013年，肖建华购买了一个基金的50%股份，而这家基金则为习近平姐姐所有。值得注意的是的，肖建华事后居然向《纽约时报》证实了这笔交易。习近平本人上台不久，就曾要求其亲属出售相关的投资业务。

习近平这样做也不足为奇，因为当时刚刚出任党和国家领导人的习近平正在发起一场该国过去几十年来最大规模的反腐斗争。他希望能够重新树立起中国共产党的道德权威。数十万中国人在这场运动中被判刑，其中也包括一些习近平的政坛竞争对手，而他本人的亲信则没有受到冲击。"

高层官员倒台后被披露出的巨额财产，反映出了腐败已经到了何等严重的程度。对于宣称代表无产阶级利益的共产党来说，这无疑是一个极大的讽刺。

"不过，习近平治下，腐败问题是否真的得到了遏制，尚无法断言。但至少官员们不敢继续公开炫富了。但另一方面，十多年前，西方媒体还可以就腐败问题展开新闻调查，而今天的高压政策下，已经完全没有了这样的可能性。而当年呼吁党政高层公开财产的活动人员，也早已因'寻衅滋事'罪名锒铛入狱。

肖建华想必很早就已意识到，他本人也有可能被卷入到这场反腐风暴当中。事实上，早在2013年他就本应遭到起诉，但由于他向当局主动提供重要信息而暂时躲过一劫。稍后他申请加入加拿大国籍，并移居香港。每天都由女性保镖跟随左右的肖建华以为这样就可以躲过北京的长手。事实证明，他显然判断失误了。"

肖建华案也引起了《法兰克福汇报》的关注。该报写道：

"2017年，抓捕肖建华的过程，曾在香港引起舆论哗然。因为事件证明，中央政府那时就已经不把香港的自治地位放在眼里。由于香港特区拥有独立的司法体制，中国安全机关本来无权在香港境内实施抓捕行动。《纽约时报》报道称，一段反映抓捕过程的视频显示，肖建华坐在轮椅上被推出下榻的酒店，头上裹着毯子。香港政府当时声称，这位加拿大籍商人是自愿进入中国大陆的。而肖建华所属的公司则发表声明称，肖建华已因健康原因离境。这些说辞在当时就没有人相信。毕竟在这之前，就已有五名香港书商遭中国安全人员绑架。

肖建华被捕一事，当时也是向中国经济届精英发出的一个警告信号，说明香港已经不再是藏身存钱的安全之地。此前，亿万富翁肖建华长期租住在香港的四季酒店中，生活相当奢华。肖建华的个人资产估计高达20亿美元。尽管他还搞了一本加勒比岛国安提瓜和巴布达的外交护照，但也未能对他起到保护作用。至于从抓捕到判刑，为何需要五年时间，目前仍不得而知。中国领导层有时会利用发布判决的时间段，发出特定的信号。至于肖建华案的判决时机则可能是要告诫那些在中国有影响力的家族，谁才是中国真正的统治者。"

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