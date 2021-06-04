 德语媒体：真相在哪里？ | 媒体看中国 | DW | 04.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：真相在哪里？

德国n-tv6月4日发文称，中国当局希望抹去一切关于六四的记忆，这种做法如今已经延伸至香港和澳门。《商报》则在一篇评论中说，世界必须了解疫情起源的真相，哪怕这个问题很难。

China | 32. Tiananmen-Jahrestag

（德国之声中文网）"多年来，中国政府一直在努力通过审查和胁迫来抹去人们对天安门大屠杀的记忆。如今，反对纪念的举措也抵达香港"，德国n-tv电视台网络版在6月4日刊文中写道。

DW.COM

香港警方6月4日以涉嫌宣传参与未经批准集结为由，逮捕支联会副主席邹幸彤。同样被捕的还有一名20岁外卖员。 邹幸彤此前对德国之声表示，已经做好入狱准备。人权观察呼吁有关当局停止审查六四相关言论，“压抑真相只会激起更多要求正义和问责的呼声”。

今日六四32周年，也是香港首个国安法下的六四，六四在校园内变成敏感词，教师如履薄冰。德国之声访问五位中学教师，他们都在重重压力下设法打擦边球，而不同校情丶不同科目各有做法。

世卫组织日前警告说，新冠溯源工作正受到政治影响。此前，美国总统拜登指令美国情报机构参与新冠病毒溯源调查，澄清起因是动物还是实验室事故。

德语报刊评论版继续关注有关新冠病毒起源问题的争议。《时代周报》指出，拜登下令美国情报机关调查，很可能也查不出什么结果，这很可能只是美中贸易战的施压手段。《南德意志报》则批评新闻界和科学界对拜登和特朗普实行的双重标准。

去年意大利科学家发表论文，称早在武汉发生新冠疫情之前，意大利就已发现了感染该病毒后产生的抗体。这篇论文当时引起了新冠病毒源头的激烈争论。

作者Marcel Grzanna指出，近年来在中国，每逢六四周年纪念日临近，就有人权活动人士"失踪"，因为中国当局希望尽量避免"异议人士让人们再回忆起对于那场民主运动的血腥镇压、再引发相关的公共讨论"，因此对不同政见者的警告、监视和逮捕总在六四纪念日前急剧增加。

文章援引流亡美国的人权律师滕彪说，"北京试图改写历史"，滕彪对n-tv说，多年来北京在中国国内压制批评者，让他们噤声，"现在中国政府正在利用其日益增长的影响力，也试图在海外改写历史"。在其无法直接管控的地方，北京政权试图让分析师、舆论领袖、记者顺从，以便让他们在海外讲好中国故事。

对于在管控范围内的香港和澳门，"北京的影响力已经足以冲淡一些对六四的记忆。在澳门，警方用几个口号来证明取消纪念活动是合理的，例如，声称 '大屠杀'一词会造成对事件的错误描述"。

"在香港这个数十年来一直举行六四遇害者纪念活动的地方，当局则以防疫为由……。这是当局连续第二年禁止在维多利亚公园举行传统的守夜活动。同样被禁的还有原计划在上周日举行的纪念游行"，六四纪念馆也在周三被关闭。

 "国家试图抹去记忆的努力也从中小学开始"，文章说，对于教师而言，香港的空气越来越稀薄。"港版国安法凭借其模糊的表述，给了当局很大压制批评声音的余地。"

德国《商报》则在6月4日的一篇评论中聚焦新冠疫情起源的问题。作者Torsten Riecke说，"我们必须知道疫情起源"，这个问题至关重要。

"这个阴险的病毒究竟从何而来？这个最重要的问题恐怕永远也得不到答案了。是从武汉的市场上从蝙蝠或者其它动物传给人的？还是如同中国当局所说，通过食品进口进入中国的？或者是从附近的实验室泄露出来的？只有这个问题的答案才能帮助人们预防下一场全球性疫情。"

USA Präsident Donald Trump

作者Torsten Riecke说，最迟从美国前总统特朗普开始使用“中国病毒”这个贬义词开始，疫情起源的问题变得太过政治化了

评论指出，无论是武汉方面的解释还是世卫组织的专家报告，目前都没有起到什么作用。而美国总统拜登现在下令对所谓的"实验室理论"进行核查，只要北京继续不配合就也无法提供答案。

"然而，最迟从美国前总统特朗普开始使用'中国病毒'这个贬义词开始，疫情起源的问题变得如此政治化，以至于北京很难在不丢脸的情况下作出回答。"

尽管如此，作者仍在结尾表示，"中国领导人希望用沉默让令人不快的问题从世界上消失，这不会奏效。想要这场疫情不总与'中国'二字联系在一起，只有通过全面澄清"。

"否认错误只会重复错误。这会让灾难变为悲剧。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Hongkong Protest anlässlich des Tiananmen-Massakers 1989

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    一周年纪念

    1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

  • Hongkong Gedenken Tiananmen Massaker

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    维园烛光

    自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

  • China Protest Liu Xiaobo Tiananmen Jahrestag

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    天安门的故人

    2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

  • Taiwan Taipeh | Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    遥望台北

    2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

  • Taiwan Taipeh Gedenkveranstaltung an Massaker am Tian’anmen-Platz

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    两岸三地成唯一

    台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

  • China Hongkong Wiedereröfnung Gedenkmuseum der Tiananmen-Platz-Proteste von 1989 in Peking

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    六四纪念馆

    香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    国殇之柱

    2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

  • Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    疫情下的追思

    新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

  • Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

    这些年，香港台湾是这样紀念六四的

    再度遭禁

    2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。


DW.COM

维园烛光追思:人民不会忘记

本周二晚，香港支联会依循往例，在维多利亚公园举办烛光晚会，纪念八九民运，悼念“六四”被屠杀的死难者。今年的纪念活动题为“人民不会忘记”，“平反六四公义必胜”。  

相关内容

Hunderte Menschen demonstrieren vor Tiananmen-Jahrestag in Hongkong 1.6.2014

国安法罩顶  香港老师如何教六四？ 04.06.2021

今日六四32周年，也是香港首个国安法下的六四，六四在校园内变成敏感词，教师如履薄冰。德国之声访问五位中学教师，他们都在重重压力下设法打擦边球，而不同校情丶不同科目各有做法。

Annual vigil that marked the 1989 Tiananmen Square crackdown

烛光有罪？香港民众发挥创意悼六四 03.06.2021

香港迎来国安法实施以来的首个六四。在政府禁止维园六四烛光悼念集会后，港人发挥创意，通过互联网和社交媒体，结合艺术纪念六四32周年。

Hongkong | Jarestag Tiananmen Massaker

香港出动大批警力封闭维园 支联会副主席被捕 04.06.2021

香港警方6月4日以涉嫌宣传参与未经批准集结为由，逮捕支联会副主席邹幸彤。同样被捕的还有一名20岁外卖员。 邹幸彤此前对德国之声表示，已经做好入狱准备。人权观察呼吁有关当局停止审查六四相关言论，“压抑真相只会激起更多要求正义和问责的呼声”。