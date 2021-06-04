德语媒体：真相在哪里？

（德国之声中文网）"多年来，中国政府一直在努力通过审查和胁迫来抹去人们对天安门大屠杀的记忆。如今，反对纪念的举措也抵达香港"，德国n-tv电视台网络版在6月4日刊文中写道。

作者Marcel Grzanna指出，近年来在中国，每逢六四周年纪念日临近，就有人权活动人士"失踪"，因为中国当局希望尽量避免"异议人士让人们再回忆起对于那场民主运动的血腥镇压、再引发相关的公共讨论"，因此对不同政见者的警告、监视和逮捕总在六四纪念日前急剧增加。

文章援引流亡美国的人权律师滕彪说，"北京试图改写历史"，滕彪对n-tv说，多年来北京在中国国内压制批评者，让他们噤声，"现在中国政府正在利用其日益增长的影响力，也试图在海外改写历史"。在其无法直接管控的地方，北京政权试图让分析师、舆论领袖、记者顺从，以便让他们在海外讲好中国故事。

对于在管控范围内的香港和澳门，"北京的影响力已经足以冲淡一些对六四的记忆。在澳门，警方用几个口号来证明取消纪念活动是合理的，例如，声称 '大屠杀'一词会造成对事件的错误描述"。

"在香港这个数十年来一直举行六四遇害者纪念活动的地方，当局则以防疫为由……。这是当局连续第二年禁止在维多利亚公园举行传统的守夜活动。同样被禁的还有原计划在上周日举行的纪念游行"，六四纪念馆也在周三被关闭。

"国家试图抹去记忆的努力也从中小学开始"，文章说，对于教师而言，香港的空气越来越稀薄。"港版国安法凭借其模糊的表述，给了当局很大压制批评声音的余地。"

德国《商报》则在6月4日的一篇评论中聚焦新冠疫情起源的问题。作者Torsten Riecke说，"我们必须知道疫情起源"，这个问题至关重要。

"这个阴险的病毒究竟从何而来？这个最重要的问题恐怕永远也得不到答案了。是从武汉的市场上从蝙蝠或者其它动物传给人的？还是如同中国当局所说，通过食品进口进入中国的？或者是从附近的实验室泄露出来的？只有这个问题的答案才能帮助人们预防下一场全球性疫情。"

作者Torsten Riecke说，最迟从美国前总统特朗普开始使用“中国病毒”这个贬义词开始，疫情起源的问题变得太过政治化了

评论指出，无论是武汉方面的解释还是世卫组织的专家报告，目前都没有起到什么作用。而美国总统拜登现在下令对所谓的"实验室理论"进行核查，只要北京继续不配合就也无法提供答案。

"然而，最迟从美国前总统特朗普开始使用'中国病毒'这个贬义词开始，疫情起源的问题变得如此政治化，以至于北京很难在不丢脸的情况下作出回答。"

尽管如此，作者仍在结尾表示，"中国领导人希望用沉默让令人不快的问题从世界上消失，这不会奏效。想要这场疫情不总与'中国'二字联系在一起，只有通过全面澄清"。

"否认错误只会重复错误。这会让灾难变为悲剧。"

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