德语媒体看中共二十大

《法兰克福汇报》以《亲信组成的权力圈》为题写道："中国最高的权力圈 - 中共中央政治局常委会，现在已经全都由习近平亲信所组成。过去几周来，被认为有望入常的温和派和专业人士，均没有成为常委。显然能否入常的最重要标准已经成了对党和国家最高领导人的忠诚程度。早在周六，高层震荡的迹象就已经相当明显，现任总理李克强，以及被认为有望接替总理一职的人选汪洋，均未能进入中央委员会，此举显示出，他们已经没有可能成为常委。值得注意的是，上述两人均未达到迄今为止的'七上八下'惯例，即年龄尚未满68岁。李克强和汪洋被视为党内务实派，主张实行对经济有利的政策。现在看来，李克强虽然还会担任总理至明年三月，但李克强和汪洋已经成为历史。

习近平将开启其第三个任期，这在很久前已经就已有众多迹象。该决定标志着中国历史上的一个重要转折。习的历届前任均按照党内一项不成文规定，在完成两个任期后将权力交给接班人。这种交接班制度是为了避免再度发生毛泽东一人暴政的悲剧。实行集体领导和禁止个人崇拜也是出于同样的目的。习近平则统统取消了这些规定。过去几十年来，建立制度化监管机制的努力显然还很不到位，完全不能同习近平的权力欲形成抗衡。作为中共总书记，习近平也就自然而然成了中国的最高领导人。一般认为，明年三月，他还将连任中国国家主席一职。不过，国家主席只具有象征意义。习近平保留国家主席一职，主要为了出访国外时，会受到国家元首的礼遇。“

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

《商报》注意到了二十大闭幕式出现的一个插曲：前总书记胡锦涛在明显不情愿的情况下被带离会场，而习近平则表现得无动于衷。《商报》评论认为，这一插曲极具象征意义，习近平以此发出了不容置疑的信号，改革时代到此已经结束，未来属于不可撼动的领袖 - 习近平。与胡锦涛被公开羞辱如出一辙的是，胡锦涛的得意门徒李克强、胡春华以及汪洋也都失去了权力。评论写道：

"今后五年，围绕习近平左右的，将全是对他忠心耿耿的亲信，他们会全力推行习近平具有强烈意识形态色彩的政治路线。这种状况甚至也可能会持续到习近平的生命结束。

过去十年来，在习近平治下，中国以及中国的对外形象都发生了根本性的变化。对内，习近平实施高压和管控，对外则越来越具有侵略性。习近平将贪腐盛行、涣散离心的中国共产党重新团结起来，并使该党变得更加强大。不仅如此，中华人民共和国自1949年成立以来，从未像今天这样强大和富有，这当然也得益于其历届前任的改革开放路线。

然而，习近平背离此前的改革开放路线，在外交领域越来越凸显其争强好斗的一面，也将对中华人民共和国迄今为止的成功模式构成威胁。作为世界第二大经济体，中国目前面临的问题已经越来越明显：无休无止的停摆措施已经令经济难以喘息。房地产危机对银行业构成了威胁，此前繁荣昌盛的科技产业在政府的整治措施面前，显得忐忑不安。每五名年轻人当中，就有一人找不到工作。然而，党内大佬们仍在一如既往地欢庆党领导一切所取得的成就。至于这类宣传只能蒙蔽民众，还是也能蒙蔽党内精英，就无从知晓了。"

习近平是当今世界最危险的人物之一

《施瓦本日报》发表评论指出，习近平在其铁杆亲信的簇拥之下开启第三个任期，继续统治世界第一人口大国。这也使他正式成为当今世界最具危险性的人物之一。在习近平治下，中国共产党不仅构成对本国民众和周边邻国的危险，也将威胁到包括德国在内的整个世界。评论写道：

"反政府艺术家艾未未将蔑视人性的清零政策称为"所有运动中最为糟糕的运动"，他所说的所有运动是指毛泽东时代开展的那些造成数千万人死于非命的政治试验。清零政策不仅会威胁到中国的经济富足，也会威胁到同全球经济密切相关的供应链。上海灾难性停摆行动的设计师现在已经成了中国权力架构中的第二号人物。在习近平治下，中国正变得越来越专制、好战和民族主义，并开始更为激进地向外传播这种意识形态。

那么，我们应该怎样应对来自中国的威胁呢？民众使用数据狂魔TikTok应当变得更加审慎。这款软件的算法语言之所以如此高效，是因为中国通过对本国民众的全面监控，已经对人有了更多的认知。而通过这款软件在西方世界受到的热捧，习近平对我们的了解也正在超越健康的范畴。

习近平对我们的了解也正在超越健康的范畴

西方与中国的相互依赖，本来就已不堪一击，而政界则应尽力避免使这种相互信赖变成不必要的单方依赖。例如，不应让中国在敏感基础设施领域拥有更多的影响力。"

《奥古斯堡汇报》发表评论称，习近平打破本国政治的游戏规则，开启其第三个任期，显示该国已彻底沦为专制国家。这场政坛地震的冲击波撼动范围绝不仅仅限于亚洲：

"西方为了经济利益，而同中国开展实用主义合作的时代，已经一去不复返了。西方，尤其是欧洲各国政府今后都必须扪心自问，难道可以继续同一个越来越不可预测的政权开展合作吗。过去几个月来，俄罗斯已经明确地告诉世人，同一个为所欲为的政权做生意，会给本国民众带来多么大的风险。

但问题却在于，完全同中国脱钩也并非可行选项。对世界经济来说，这并不是一个好消息。各国非但没有去共同努力重启经济发展的发动机，反而在忙于相互设置障碍。中国正在日益成为风险因素。"

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