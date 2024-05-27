德语媒体：相较巴勒斯坦 台湾更应获得国际认可

《南德意志报》评论称，上周北京的对台军演，应当引起德国的警惕。《世界报》发表评论写道，一些西方国家争相恐后地去承认巴勒斯坦独立地位，却对民主台湾的地位问题噤若寒蝉，这是典型的双重标准。

（德国之声中文网）台湾新总统的就职演说是否包含太重的“台独色彩”，以至于引发了中国的大规模军演，各路专家们对此众说纷纭。《南德意志报》发表评论称，事实上，不管台湾总统赖清德如何措辞，只要台湾继续是华人远离专制、实现民主政治的例证，北京的中共就不会放弃吞并台湾的意图。这篇题为《中国式的世界秩序》的评论写道：

“台湾人在自我身份认同方面表现得越自信，北京就越是急于将其视为分裂省份的台湾置于自己的管控之下。频繁的军演首先是向台湾政治家们发出的政治信号，警告他们绝对不可以说出‘独立’这样的词汇。与此同时，这也是向西方发出的信号，告诫他们，台湾问题是北京的内政，外界绝对不可以插手，否则就会麻烦不断。

然而，西方既不能、也不应该对台湾置之不理。首先，台湾海峡是否保持和平涉及到重大经济利益，毕竟台海是全球海运最为繁忙的海上通道之一。德国对来自台湾的现代化芯片高度依赖，很多电子产品都离不开这些芯片。与此同时，德国也依赖于中国，无论是太阳能电池板、医药前期产品，还是稀土等原材料，德国都离不开中国的供货企业。反过来，作为重要的销售市场和技术来源，中国也同样离不开欧洲。不过，至迟在新冠疫情期间，中国领导人习近平就已向世人展示，对他来说，意识形态要比发展经济重要得多，习近平因此已经成为中国式实用主义的掘墓人。”

《南德意志报》：只要台湾继续是华人远离专制、实现民主政治的例证，中共就不会放弃吞并台湾的意图。 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

评论指出，无论是在禁止华为的问题上，还是对中国电动车征收惩罚性关税的问题上，德国政府一直都表现得犹豫不决，这种迟疑立场说明，德国政府对地缘政治的新局面还没有充分的认识。

“这并不是在呼吁德国工业要全面撤出中国这一最重要的市场，更不是在主张每一名中国留德学生都有中共间谍的嫌疑。我们不需要惊慌失措，但应保持警惕。只要习近平还会频繁以武力手段威胁台湾，德国就应保持清醒意识，有朝一日，威胁有可能会不再停留在威胁的层面上。

北京的文攻武吓不应在德国引发恐慌，但保持警惕则是必要的。”

《世界报》发表评论称，一些西方国家争先恐后地宣布承认巴勒斯坦的独立国家地位，却对成功实现民主政治的台湾置之不理，这些典型的双重道德标准。

“台湾之所以不被承认，是因为所有国家，包括西班牙、爱尔兰和挪威在内，都惧怕声称对台湾拥有主权的中华人民共和国，这就像俄罗斯对乌克兰提出主权要求一样。

所有人都在讨好中国，因为中国是个核大国，因为中国常常将贸易作为武器。中国对巴勒斯坦的承认是意料之中的事情。毕竟力量对比就是这个样子，没有任何国家会惧怕小小的以色列。正因为如此，都柏林、马德里和奥斯陆的那些勇敢的政治家们，他们才敢于得罪以色列，而去承认一个既无固定边界，也无公民社会，更没有民选政府的国家。好吧， 19年前，这里曾本着‘一人一票一次’的原则进行过一次选举。从那以后，拉姆安拉和加沙城的腐败集团就再也没有勇气让人民使用选票了，尽管他们是在以人民的名义进行着统治。”



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