德语媒体：相比特朗普 拜登让北京更难受

（德国之声中文网）T-online署名文章写道，特朗普虽然把自己包装成坚决抵抗北京的孤胆英雄，想方设法让人以为北京害怕自己，喜欢拜登，但实际上，许多专家认为，中国暗中寄希望于特朗普再次当选。

文章援引德国马歇尔基金会的专家诺亚·巴尔金（Noah Barkin）指出，尽管在许多观察家眼里，中美关系因贸易战、疫情、华为、香港等问题处于1979年建交以来的最低点，但是，最有讽刺意味的是，特朗普获胜对中国来说也意味着巨大的机会:

"巴尔金认为，这位美国总统不仅让美中关系变得疏远，也在拿美国最大的强项在赌博，即盟友的信任。"

文章说，特朗普对北约表示反感，称欧盟在贸易问题上比中国还要糟糕，和传统盟友德国关系紧张，"巴尔金认为，特朗普对盟友的厌恶让北京手中牌更多，因为疲软的跨大西洋联盟让中国有更多扩张势力的机会。而拜登正相反，他希望恢复跨大西洋关系。这位民主党人不仅宣布将推动更加一致的中国政策，还表示希望谋求与欧洲伙伴的合作。'拜登对中国构成更大的风险'，巴尔金说，'因此，特朗普的第二任期对北京来说将是巨大的胜利。"

文章认为，如果拜登当选，他将要求欧洲政治家对北京明确表态，要求和欧洲一起改革世贸组织，并且继续将军事力量转移到亚洲，这会欧洲感到棘手。而特朗普再次当选对欧盟来说则是一场灾难，布鲁塞尔将夹在两个超级大国之间。"巴尔金说，欧美之间越是疏远，欧洲在争议问题上反对北京的意愿就越小。"

拜登会令北京更不舒服

德国《时代》在线发表专栏文章认为，不管谁当选下任美国总统，美中对抗关系都不会改变，而比起特朗普，拜登会让北京更难受。文章写道：

"特朗普可能轻率、喜怒无常、古怪。他粗鲁，爱欺负人，想为自己和美国谋求一切。但他不是一个有原则的人。这就意味着：和他任何时候都可以做交易。

文章说，特朗普虽然谴责对维族的压迫和对香港法治社会的破坏，其政府也对有关人士实施了制裁，但是，他从来没有让人觉得他个人看重对民主和人权的保护。"如果他的前安全顾问博尔特说的是真的，那么他甚至还在和中国党和国家主席习近平的会谈中支持对维族人迫害。而拜登则更有原则，也会因此是一个更让人不舒服的伙伴。他了解习近平。"

文章指出，拜登在２月份一场民主党初选辩论中称习近平骨子里没有民主，是一个"暴徒"(a thug)，而特朗普却总是恭维习近平，称他是"好朋友"。

文章指出，美国各党派都一致认为，让中国融入国际体系，从内部实现民主化的努力已经失败。拜登在阐述美国今后的外交政策时曾说，在气候保护和不扩散核武器以及全球健康保护问题上和中国的合作是可能的，也是人们希望的，但他同时要求对中国采取严厉立场，最好和盟友及伙伴一起结成"统一战线"。

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