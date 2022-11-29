德语媒体：白纸何以令当权者感到恐惧？

（德国之声中文网）《奥古斯堡总汇报》发表评论称，来自中国的最新画面令人哭笑不得：安全力量在认真搜查年轻人的背包，但警察寻找的，并不是武器或违禁书籍，而是空白纸张，因为白纸已经成了此次抗议浪潮的象征。这篇题为《疯狂的控制欲》的评论写道，对于一个容不得任何异议的专制者来说，白纸竟也突然成了不可容忍的挑衅。

“过去几天，来自中国几个城市的视频和画面，令那些老道的西方政治观察家们都感到不可思议。之所以能够出现抗议集会，原因之一也是中国的安全机构这一次未能及时删除和屏蔽网上的抗议信息。

2012年，习近平掌权之后，从未出现过大规模抗议活动的场面。而此次抗议民众的矛头不仅仅指向政府严苛的清零防疫策略，也公开喊出了明显的反政府口号，并呼吁获得自由。这足以显示，民众中的不满情绪已经到了极点。毕竟按照常理，愤怒民众中敢冒牢狱风险去公开抗争的，通常只是极少数。”

评论指出，长期以来，中国政府一直在粗暴践踏人权，而新疆的事例也充分说明，在打压少数派方面，中国政府绝不会心慈手软。

“周末大胆走上街头的民众，大多数属于中国的中产阶级。他们已经无法继续忍受这位自诩为毛泽东再世的统治者近乎疯狂的封控行为，不愿继续过地狱般的生活。事实证明，这场疫情中，习近平及其幕僚们竟然是如此的愚顽不化，对所有的科学认知都视而不见。对于一个想用现代科技征服整个世界的国家来说，这无疑是一个惨败经历。无休无止地封锁街道、小区、甚至整座城市，拒绝购买更为有效的西方疫苗，中国政府的所作所为，无一不是在掩盖自身的过失和失败。”

上海老年人如何看待动态清零？

《焦点》周刊发表评论称，北京和上海街头出现的抗议集会，对于主张对华政策应以经济利益为导向的德国总理肖尔茨来说，无疑是当头一棒。评论指出，德国红黄绿联合政府要想履行执政协定中的承诺，就不得不重新审慎其对华政策。评论写道：

“可以肯定的是，单凭‘以商促变’的理念，辅以谦卑姿态和形式主义的人权讨论，最终回归赚钱的老路，显然是行不通的。1989年后北京当局将本国民众隔绝于外部世界的铁幕，终于露出了裂痕。如果红黄绿政府真的忠实于他们所宣扬的价值观，他们就应支持为数不多的抗议者，而不是倒向大权在握的党国机器。

... ... 肖尔茨曾建议中国购买美因茨出产的Biontech疫苗，因为这款疫苗在德国收效良好。他仍在尝试以略带批评意味的建议去创造商业机会。当被问及中国的抗议集会时，一名德国政府发言人表示，联邦政府将会继续关注事态的发展。

如果德国政府的对华战略已经起草完毕，那么，这一战略现在就可以直接丢尽废纸篓里了。德国政府过去所执行的、小心翼翼的战略模糊原则，应当转变成为中国示威者仗义执言的意愿，比如在联合国充当他们的代言人。德国外交部长贝尔博克已经成功地站在了伊朗民众一侧，如果联邦政府切实有诚意去兑现推行价值观外交路线的承诺，那么，这位绿党政治家也应向中国发出明确的信号。”

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