德语媒体：白宫希望同北京进入对话轨道

（德国之声中文网）本周末，美国国务卿布林肯将前往北京开始他上任以来的首次中国之旅。《南德意志报》评论员认为，美国国务卿布林肯访华怀有一个简单的目标：他不过就是"想来谈一谈"（Er will ja nur reden），不过，此举将会打破中美关系目前的僵局，开启一系列双边部长级会晤，并为今年11月举行两国领袖的直接会面奠定基础。

作者指出，白宫希望将中美关系重新引上外交轨道并将之看作是其外交政策的重点:

"在相互靠近的复杂过程中，至少美国方面怀有一个相对简单的看法，即如果不想让头脑简单的鹰派出言不逊、引起战争，即便完全出自偶然，那么北京和华盛顿必须尽快以一种外交语气说话。双边关系的政治管理以及回归外交轨道，是白宫政策的中心内容。对此，北京心知肚明，假如世界分成水火不相容的两大阵营，它将不得不蒙受巨大的经济损失。"

"欧洲脱离美国、在两个阵营之间发挥影响力的念头，迄今被证明同现实脱节。相反，西方投资者们因察觉即将出现政治冰期而成批地匆匆离开中国。欧委会主席冯德莱恩提出的'降低风险'而不是'脱钩'的理念，不仅在指导着欧洲战略，同时也为美国战略指明了方向。

这样看，布林肯的访华使命其实就如此简单：美国希望同中国进入对话层面。就军备控制展开谨慎对话可以作为第一步试探。为达到这一目标，拜登政府即便迎来对方的口头棒喝也会在所不辞。"

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



布林肯的访问是否成功，也取决于习近平是否会见

德国《时代周报》网络版6月16日的一篇分析文章同样聚焦布林肯本周末的访华之旅，表示美中两国之间的不信任正不断增长，布林肯此行的目的是为了减少这种不信任。两国政府计划在这次访问后，开启一系列美国部长级官员的对华访问，潜在人选包括美国财长耶伦、美国商务部长雷蒙多以及美国总统气候特使克里。"甚至拜登和习近平也可能亲自会面。不过在那之前，还有很长的路要走。"

作者Steffen Richter指出，中美目前面临一系列深层次冲突，这些无法通过布林肯一次访问解决。"中国政治强人习近平已经表达了他对美国（对华）政策的不满。他在3月说，以美国为首的西方正在'对中国的全面遏制、围堵和打压'。中国领导人如此明确地表达态度是不寻常的，证明了双方的关系是多么糟糕。"

文章随后表示，美国政界普遍存在的与中国经济脱钩的呼声，目前已经被欧盟委员会主席冯德莱恩提出的降低风险所取代。"翻译过来，这意味着，与其在经济上完全远离中国，不如不再只从中国购买稀土等重要原材料"，这种经济威胁尤其促使中方结束沉默、开始对话，因为在结束新冠封控措施后，中国经济并没有真正起飞。

"而布林肯代表的则是美国遏制政策。美媒Politico报道说，……中方更愿意与美国贸易代表戴琪、商务部长雷蒙多交谈。在北京，布林肯将谈到一些西方眼中的热点话题。问题是，他能取得多少进展。最终衡量他的访问成功与否，也将取决于他是否受到中国领导人习近平的接见。"

专访：美国是时候表明有对话的意愿

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