德语媒体：病毒助力中国崛起

《法兰克福汇报》认为，现在就称中国为疫情赢家未免为时过早。《商报》则将新冠病毒与助力西方殖民者统治世界的天花病毒做比较，认为属于中国的时代已经到来。

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"中国真的战胜病毒了吗"为题，刊发评论指出，虽然武汉正在逐步解封，但是中国距离真正的"胜利"还有一定的距离。

"对于武汉市民而言，这是好消息。相比德国人现在正在承受的一切，武汉人在过去两个多月中经历的要更加艰难。我们必须要祝福他们，但愿这个'胜利'不是中国政府用来给自己涂脂抹粉、却不一定符合事实的消息。"

"只有这样，武汉以及中国才能避免遭遇第二波疫情。我们抱有最好的祝愿，但是依然不应盲目相信中国发布的统计数字。中国对新冠病毒的'确诊'标准，在过去几个月中就已经变更了7次。真正的透明可不应该是这副模样，当然这本来就不是中国政府的强项。"

"但是，指出中国政府不透明，并不意味着就能傲慢地指责中国政府无能。中国宣传机关固然也一直在国外强调这一点，但是我们依然可以也必须学习中国的耐心。尽管这一切都十分艰难，抗击病毒却总是需要足够的时间。"

加速构建现代政权的雏形

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"新冠病毒将开启中国时代"为题，刊发评论指出，这场疫情，将加速中国崛起这一地缘政治进程。

文章认为，西方之所以能够从近代起主宰世界，殖民者散播到世界各地的天花病毒"功不可没"。而欧洲人自己遭受的几次鼠疫大流行，也在客观上加速构建了现代政权的雏形。细菌和病毒才是颠覆旧秩序、建立新格局的幕后推手。

"现在，社会生活骤然减速，但是地缘政治的变迁却将逐渐加速。疫情危机之后，正在崛起的中国将变得更强大，西方则会遭到削弱。尽管正是由于中国当局初期的疏失才导致武汉疫情没能被有效遏制、还扩散到了境外，但是，中国却是第一个控制住疫情的国家。中国还掌控着全球急需的防疫物资的生产。习近平在高谈'健康丝绸之路'，其实他的潜台词是扩张中国的权力空间。"

"而美国则在经历又一次'911时刻'。就像2001年的恐怖袭击一样，美国政府其实是获知了预警，但是却没有采取必要措施来保卫国家。正是由于这个原因，美国现在成为了疫情中心以及全球经济危机中心。2014年西非爆发埃博拉疫情时，美国还能迅速调集军队援建野战医院、协调国际援助。但是今天，美国甚至无力自救。"

"欧洲的状况也没好多少。欧盟有可能成为病毒的牺牲品，这一危险真实存在。欧盟各国在最危急时刻却纷纷封锁边境、拒绝互相帮助。这种对欧盟团结性的伤害，各国在拖了很久之后才有所察觉。"

文章接着指出，在疫情开始之前，美军曾经将意识形态对手中国定义为"数字化专政"，认为今后中国与自由民主制的西方之间将爆发一场价值观斗争。作者写道："中共政权现在利用疫情，完善其基于人工智能技术的社会监控体系。鉴于该体系经历了疫情的检验，它将对其他国家具有越来越强的吸引力。就像西方的细菌和病毒曾经助力西方变得强大一样，来自中国的病毒，也将开启一个属于中国的时代。"

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