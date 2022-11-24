德语媒体：病毒不听党的话

（德国之声中文网）过去几天来，中国的疫情又在趋于严重，新增感染人数越来越多。《法兰克福汇报》发表评论称，新冠疫情在中国的发展足以显示，新冠病毒并不听从习近平的指挥，清零战略的局限性也已经暴露无遗。这篇题为《北京感受到了新冠病毒的威力》的文章写道：

“当今世界，没有任何一个国家的政府胆敢宣称，他们在应对新冠疫情方面从未犯过错误。但在那个最先爆发新冠疫情的国家，政府却一直在尝试这样做。在中国，领导人对于指挥一切部署一切，早已经习以为常，但新冠病毒却偏偏不肯俯首听命。同世界其他国家一样，在中国新冠变异毒株奥密克戎也同样是在为心所欲的迅猛传播。

病毒在中国遇到的是出于种种原因免疫力低于其他许多国家的民众，遇到的是一个坚持清零政策的政府。随着时间的推移，这种清零政策正在接近极限。”

评论指出，本周一，中国政府首次承认北京等地的新冠疫情已经到了迄今为止最严峻的时刻，这样的表述耐人寻味：

“但也没有理由认为，北京会立即改变防疫政策。因为那将意味着，刚刚在党代会获得重大胜利的习近平不得不承认，他也只是一个会犯错误的普通人而已。

不过，当局放松对外国疫苗的进口限制似乎也预示着，至少在疫苗问题上，北京尚未完全丧失理智。也就是说，新冠病毒的威力即将获得迟到的认可。”

过去几天来，中国境内的新冠感染数据连创新高，一些城市再度陷入“封控”状态。《南德意志报》就此写道：

“过去几个月来，已经多次发生工人抗议活动。而情况很有可能会变得更加糟糕。武汉首度发现新冠病毒三年之后，中国再度面临发生严重疫情的风险。最新发布的官方数据显示，广州的疫情最为严重，但北京和重庆等大城市中也有很多人被要求居家隔离。很多居民小区被封控，当局还关闭了餐厅和学校。

很多人的愤怒情绪已经到了极点。在中国，员工如果无法工作，政府并不会提供救助。农民工受到的冲击最大，因为他们本来就没有什么权利可谈。城里的居委会要求他们离开住处返回家乡，而老家的人因为担心感染新冠，往往也会将他们拒之门外。

世界大多数国家都在尝试与新冠病毒共存，而中国则仍在毫不动摇地坚持清零政策，不断地采取停摆、群体检测以及隔离等措施。前不久曾有迹象显示，北京可能会放宽防疫措施，原因之一是民间对严苛而又相互矛盾的防疫政策的不满呼声越来越高。但随着疫情的日趋严峻，放宽防疫措施的希望也有可能会化为泡影。”

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欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。





