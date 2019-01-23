德语媒体：疲倦的巨龙

（德国之声中文网）2018年，中国经济增幅为6.6%,虽然超过了官方预计的6.5%,但却是近三十年来的最低水平。左派的《新德意志报》认为，虽然中美贸易战无疑会对中国经济发展造成负面影响，但中国自身的问题也不容忽视。这篇题为《疲倦的巨龙》的报道写道：

"中国经济发展出现疲软势头，这一点在中国南方表现的尤为明显：虽然距离春节年假还有几周时间，但东莞一些工厂主已经让数万名工人提早回家。据媒体报道，苹果最大的供货商-富士康去年十月份以来，已经解雇了大约五万名短期工。日本报章称，虽然解聘人数并不一定比往年多，但解聘时间却比以往大大提前。"

《新德意志报》认为，虽然中国目前的经济增长率仍比大多数国家高出很多，但增速减缓，仍有可能带来一系列问题，比如失业以及生活水准的下降等等。该报写道：

"中美贸易战给中国经济造成了明显的影响。2018年第四季度经济增幅只有6.4%。独立专家甚至认为，对中国至关重要的出口业出现了4%的负增长。

然而，另外一个问题则是中国自身造成的：中国巨额的债务。即便在2008年金融危机之际，中国领导层也得以让国民经济保持高速增长势头。但同时也为此付出了高昂的代价。由于近乎疯狂地投资基本建设以及为国有企业提供高额补贴，从2008年以来，中国国家负债激增四倍，已经是国民生产总值的260%。不过，同日本情况类似，中国也几乎没有外债。也正因为如此，中国的高额债务才没有在国际金融市场上造成困境。但是，国家的巨额支出却造成了钢铁工业严重的产能过剩以及建筑和金融行业的效率低下。为了遏制债务的疯狂增长，政府已经开始缩减基础建设项目。国有煤炭和钢铁行业中，过去两年来已经裁减数百万工作岗位。"

文章写道，这些缩减政策也导致了房地产价格的回落以及汽车销量的下降，而后者对德国汽车工业也造成冲击，因为，中国是德国汽车最重要的市场。

对于中国经济增速减缓，《新德意志报》还发表了一篇题为《没落的资本主义》的评论员文章。评论认为，中国经济降温引发全球经济界精英们的普遍担心。因为他们认为，中国经济的减速将导致全球经济的疲软。评论称：

"中国经济去年确实只增长了6.6%。然而这一增幅仍然是德国的四倍，当然人们审视中国的标准不同。事实上，中国是唯一一个仍能够稳步增长的经济体，尽管这是中国28年以来增幅最低的一次。现在，很多人担忧世界经济的火车头会因此陷入停顿。毕竟中国不仅是出口大国，而且还是一个巨大的消费市场。

世界经济论坛主席布兰德（Börge Brende）宣称，面对世界经济出现下滑，有关国家也无能为力，因为这些国家也已债台高筑。这种观点经不起推敲。因为，一方的债务，就是另一方的财富。而众所周知，全球范围内财富的分配是多么的不平衡。换句话说，合理重新分配财富，当然有助于遏制下一次全球经济危机。然而，再分配可能正是经济精英们所最担心的事情。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点