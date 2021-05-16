德语媒体：疫苗外交与“强制”接种

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》报道了中国和塞尔维亚之间的一项疫苗生产合作。文章开篇写道：

“疫苗不仅可以用来抑制新冠疫情流行，而且还能有助于实现政治利益——这是人们从塞尔维亚、中国和阿联酋本周初达成的一项协议中得到的启示。根据塞尔维亚总理安娜·布尔纳比奇（Ana Brnabic）签署了一项意向声明，到今年年底将在该国建成一条中国国药的疫苗生产线。阿联酋将在工厂建设方面提供支持。

尽管这份三国签署的谅解备忘录并不意味着，今年年底就一定能按计划在塞尔维亚生产1000万剂国药疫苗，但在欧盟，人们已经意识到，这份协议首先是中国和塞尔维亚的一次成功的形象宣传工程。

这已不是中国第一次利用疫情的背景在塞尔维亚大张旗鼓地做宣传。在新冠危机之初，塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）就曾在贝尔格莱德机场迎接来自中国的抗疫防护物资时亲吻中国国旗。今年年初以来，国药疫苗是塞尔维亚大规模施打的新冠疫苗之一。而欧洲药监局(EMA)至今尚未批准这款中国疫苗上市。”

塞尔维亚在申请加入欧盟，但入盟谈判进展不顺利。用一位欧盟官员的话来说，武契奇不放过任何一个机会来展示，自己的国家不依靠欧盟也能办成事情。文章接着写道：

“在这一背景下，武契奇一再试图搞一套贝尔格莱德的特殊外交。他以视频形式参加了上周在北京举行的一场纪念中国共产党建党100周年的峰会。而此前，欧盟国家中的多数已表示拒绝参加这场视频峰会。”

不过文章引用一位社民党欧盟议员的话说，塞尔维亚一开始不想指望欧洲的疫苗供应，也是情有可原。因为当时欧盟国家自顾不暇。当然现在欧盟的疫苗供应充足，德国也宣布通过COVAX向西巴尔干国家提供疫苗。

“不过这不能阻止武契奇实现他雄心勃勃的目标——为整个西巴尔干地区提供疫苗。在今年3月访问阿联酋期间期间，他就宣布，计划在塞尔维亚建设的国药疫苗生产线将可‘供应大量疫苗’，满足整个地区的需求。”

中国接种新冠疫苗已超过14亿剂

离强制接种还有多远

《法兰克福汇报》报道了中国在国内推进疫苗接种的同时，各地出现了对未接种者设限，变相迫使人们接种疫苗的现象。

“中国政府乐于让地方当局来实施不受人们欢迎的措施。北京的国家卫健委过去数月一再强调，接种新冠疫苗完全是自愿的。不过现在不少城市和地区出台了限制未接种者进入某些场所的规定，这已同把接种定为义务相差无几。比如在中部城市韩城，本周四开始，未接种者不仅不能乘坐公交，超市、旅店、餐馆、购物中心、博物馆、监狱、医院、学校和政府机关也不得而入。”

当越来越多的地方推出类似措施后，民众的不满情绪在互联网上蔓延。带有相关关键词的发帖在微博上点阅已超过7800万次。文章接着写道：

“地方政府采取这样的做法，原因在北京。中央政府给地方规定了疫苗接种指标，若不能完成就会遇到麻烦。在上海这样富裕的城市，当局用慷慨的现金奖励吸引人们接种疫苗。而其它地方政府更习惯于使用强制手段。不过在连央视都开始对此提出质疑后，一些地方政府不得不修改或放宽有关规定。”

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