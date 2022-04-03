德语媒体：疫情风暴吹乱了中国的经济步伐

（德国之声中文网）《新苏黎世报》在研究了几份外企商会调查报告后认为，在华外国企业的景气氛围很久没有像现在这样糟糕：

"瑞士驻上海商会对当地91家企业进行的调查显示，所有这些企业都认为因为疫情采取的限制措施将导致减少经营额，其中86%的公司认为将完不成今年的盈利指标。根据不久前德国驻华商会对当地391家企业的调查，51%的公司认为运输和库存系统将受到严重破坏；46%的公司认为供应链受损。美国商会的调查也勾画了类似景象：167个被询问的企业中，60%称将减少在华业务，54%已下调经营预期。"

中国政府预感到这个问题的严重性，在今年的两会期间，中国总理李克强宣布了一整套辅助经济发展措施，但文章作者认为，14年前中央政府大手笔救市的经历不会重复：

"2008年爆发金融危机时，中国出台规模巨大的救市一揽子计划，向基础设施行业注入6000万美元。这在今天已不太可行。当年救市也让中国背上沉重的债务负担，包括地方政府在内，公共领域的赤字规模已占政府预算的7%以上。这一背景下，大手笔救市已没有空间。

专家预计，中国将分几个步骤调整利息政策，以及降低银行最低存款准备金。但即便采取了这些措施，中国今年仍然很难完成既定的增长目标。让经济恢复元气的前提，是疫情得到缓解"。

中国在努力摆脱能源依赖

《商报》关注了中国的新能源问题。中国消耗原油总量的72%从中东和俄罗斯进口，作为全球第二大经济体，中国对能源的需求继续上升，因此，能源安全是中国政府的重要议题，乌克兰战争爆发后，欧洲国家一方面要制裁俄罗斯，另一方面却被能源依赖捆住手脚，这些更让中国意识到能源安全的重要性。

"中国没有参加对莫斯科的制裁，因此，继续从沙特或者俄罗斯进口原油本身没有政治问题，但在地缘政治脆弱不堪的当今世界，中国希望降低其对能源的依赖。"

"在今年3月底人大宣布的五年计划中，包括了保证'国家能源安全'、建设新的能源系统。储存能源以及价格优惠的绿色氢能技术在其中扮演中心角色。只有这样，中国才有望满足继续增长的耗能需求，同时达到保护气候和较高程度的自给自足。

中国目前已是全球最大的氢能源提供商和消费者。中国制定的目标是，从2025年开始每年至少生产10万吨绿色氢能"。

"为实现这一目标，必须建立起本土供应链，从制造电解器到能源提供。这里自给自足的目标相当清晰。

"中国政府将为氢能和其他能源储存技术的广泛使用提供资金支持。该技术的成本将大幅降低。2025年前，电化学能储存系统将降低30%的成本，建立30千兆瓦的储存能力。

不过，这只是同一时段中国计划提高800千兆瓦电产量的不足4%。届时，中国耗能的20%来自再生能源，5年之后，也就是2030年，这一比例上升至25%。

听上去很'绿'？但中国的能源世界并非仅仅如此。中国政府必须大刀阔斧地扭转该领域的发展方向：过去两年里，中国碳排放量有很大程度地上升。"

观看视频 02:34 氢能源有多么清洁?

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