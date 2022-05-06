德语媒体：疫情趋缓 措施趋紧

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，根据最新出台的"静态管理"规定，为了防范病毒通过快递服务进一步传播，已被封禁六周的一些小区开始禁止住户通过快递公司订购食品。这篇题为《全民隔离》的文章写道：

"鉴于感染病例连续下降，很多上海人原本期望该市会逐步解封，而他们的忍耐力现在又不得不接受更为艰巨的考验。网络上民众同警方和防疫人员发生冲突的视频广泛传播。一旦发现阳性病例，同一楼层甚至同一建筑物的住户都会被送往隔离中心，这类报道引起了广泛的不满。网上流出的一段音频上，一名防疫人员在劝说两名美籍女士：'这座楼已经非常危险。楼内全体人员必须前往酒店接受隔离。'另有报道称，居民被送往隔离中心前还被要求上缴家门钥匙，以便防疫人员进行室内消杀。一段视频上，大批防疫人员正在一个住家内对所有物件喷射消毒液体，抽屉内的物品也无法幸免。本周二，人口两千五百万的上海，新增病例降至大约三千，但该市还是宣布硕果仅存的几条地铁线路也停止运营。

这些进一步收紧的防疫措施是上海市政当局对党中央最新指示做出的回应。上周四，以习近平为首的中共中央政治局七名常委举行会议，要求全国各级干部要同防疫斗争的松懈思想做斗争。取得'上海保卫战'的胜利已经成为防疫政策的新目标。当局还对批评者发出威胁称，'坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。'但很多上海民众的忍耐度却已经到了极点，当局的威慑已经难以发挥作用。上海专栏作家连清川在一篇博文中描述了无法同病危中母亲见最后一面的惨痛经历。他声称要向责任者'复仇'，呼吁网民对他予以支持，他还对'体制'表达了愤怒。"

文章写道，同上海一样，北京的气氛也变得越来越紧张。市民被告知，进入公共场合时必须提供48小时内的核酸检测阴性证明。

"周二， 习近平在人民大会堂就中共青年团建团一百周年发表了历时一个小时的讲话。官方电视台的报道中，可以看到这位党的总书记发出坚持防疫斗争的呼吁，而年轻人则在认真做笔记的画面。习近平说；'你们要有敢于吃苦耐劳、应对困难的勇气。'一些学校已经要求家长提供照片，以证实孩子们认真观看了习近平讲话的电视传播。对于因清零政策被关在家里的数千万民众的疾苦，以及他们对工作及经济前景的担忧，习近平在讲话中只字未提。相比之下，总理李克强则在周末坦承，就业市场的局势'非常复杂和严峻'，不过李克强的影响力有限。"

中国日趋严苛的防疫政策，也令许多在中国工作生活的外籍人士叫苦不迭，由于越来越多的人选择离开中国，在华外资企业正在遭遇人手短缺的窘境。《新苏黎世报》报道称：

"随着中国政府延长防疫措施，以及北京等城市也开始收紧防疫政策，离开中国的外籍人士将会变得越来越多。对上海近一千名外国侨民进行的问卷调查显示，大约48%的受访者表示，他们计划在今后12个月内离开中国，其中31%会返回原籍国，还有22%的人则计划前往其他亚洲国家。几年前，生活在上海的德国人一度曾多达一万一千人，现在估计还有七千人，来自外交圈的消息称，上海的德国人群体将很快减少至五千人，这无疑是一个人才流失的迹象。

对于外国企业来说，无休无止的封锁状态也渐渐成了一个棘手的问题：他们已很难找到愿意前往中国的管理人员。罗盛咨询 (Russell Reynolds Associates)瑞士部负责人霍弗尔（ Markus Hofer）表示：'派人去填补驻华企业的空缺，已经成了无法完成的任务。'瑞士各大公司都是霍弗尔的客户，每年都会向中国派遣两百至三百管理人员。但现在潜在外派人员提出的先决条件往往是，工作岗位不能设在中国。而希望离开中国的外籍员工则大有人在。"

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