德语媒体：疫情能否是与中国脱钩的时机？

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"工业界缺乏中国之外的其他选项"为题，刊发评论指出，尽管在疫情之下许多行业的供应链都濒临断裂，但是欧美企业依然不可能借此与中国脱钩、将生产线搬回国内，因为中国工业在许多行业的地位都太重要了，绝非一朝一夕能被取代。

"中国快速崛起为经济强国，长期以来，这一直让部分西方人满腹狐疑。不论是右翼民族保守派，还是左翼亲工会人士，都常常会呼喊：'中国人不仅仅夺走了我们的就业岗位，还抢走了我们最好的企业'。如今，面对肆虐中国以及许多其他国家的新冠疫情，左右两翼都觉得自己的立场得到了验证：'我们早就说过，中国影响力增加得太多了，对世界其他地区的福祉构成了太大的威胁。'以及：'是时候减轻我们对中国的依赖性、加强国内生产能力了。'"

全球化 把中国带上了飞速发展的道路（资料图片）

作者认为，上述的反中言论或者反全球化言论，并不能代表欧美经济界大多数人的观点。即便是欧洲的中小企业，近年来也纷纷挺进中国，开拓购买力巨大的中国市场，也利用价廉物美的中国劳动力资源。文章指出，疫情消退之时，也会是"远离中国"之呼声消散之时。

"作为电子、汽车、机械制造、化工等行业的生产基地，中国的地位实在太重要了。中国已经形成了规模巨大的产业集群，在华经营的企业能够受益于大量的原材料、上游产品，还能受益于众多专有技术。这种产业集群效应难以在其他地方复制。况且，在当今欧美的许多行业，专业人才已经十分紧缺。"

"诚然，在疫情之外，中国自身还有一系列长期问题需要解决，比如环保挑战，又比如生活水平提高所带来的劳动力成本上涨。但是，即便这些因素造成中国制造成本上升，工业界也不会大规模撤出中国。而且，随着自动化技术的不断进步，中国许诺将继续保持制造业的竞争力。因此，将这个巨大的国度剔除出去的想法十分幼稚。"

全球化：没有回头路

《法兰克福汇报》的评论以"没有回头路"为题，也抨击了借新冠疫情反对全球化的论调。作者认为，在人类历史上，每逢灾难，人们总是会寻找替罪羊，因此民粹主义者将新冠疫情怪罪于全球化也是必然会发生的事情。

"这种说法当然也包含正确的成分。现代生活方式、经济模式助长了新冠病毒的传播，让中国之外的民众也品尝到了经济后果。前些年的金融危机也不能只怪罪贪得无厌的银行家，难民危机也不能只怪罪德国总理默克尔，而同样可以怪罪到全球化头上：因为欧美双方的银行高度关联、监管者及客户都监督不力，因此造成了整个金融体系动荡；因为全球化时代的民众出行更频繁、远方的民众只需要一部智能手机就能直接了解到西方的富足，所以许多难民踏上了前往德国的征途。"

"西方花了好几十年才认识到，全球化也有输家。但是，这些输家不仅仅在德国的南普法尔茨、英格兰北部、美国的底特律。全球化的世界极其高效，但也极其易受伤害。全球化不是一辆慢悠悠行驶的老爷车，而是一辆超级跑车，路面稍微有点不平就能掀飞这辆超跑。而现在的新冠疫情，就是此前谁都没有预料到的路面坑洼。"

作者认为，全球化这辆超级跑车，现在绝不能调转方向往回开，只能略微减速通过前方的狭窄弯道，各国央行、经济主管部门近日纷纷出台的刺激政策就说明了这一点。

"所以，新冠疫情危机给我们带来的教训之一便是：这场全球危机也是全球化代价的一部分。这种代价无法完全避免，也没有特效药，政府必须明白这一点，并且坦诚地告知民众。只有这样，才能让我们在危急时刻依然保持冷静的头脑。而带给我们希望的，也正是全球化自身。全球化天生就是促进创新与进步的，它将继续改善生活水平，虽然它也永远不会完美。从前的那个互相分隔的世界不应该重现。其实，从前也有瘟疫，也有灾难，但是当时的世界根本不像如今这般有着良好的应对措施。"

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