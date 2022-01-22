德语媒体：疫情笼罩下的春节

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》援引中国官方数据报道称，今年将有大约15亿人次在春节前后出行，或者阖家团圆，或者举家出行。虽然春运人数比去年春节增加了一倍，但同疫情前相比，人数还是少了很多。这篇题为《疫情冲淡了年味》的报道写道：

"近来上海、深圳和天津等地出现新增病例后，政府又实施了一系列地方性的封锁措施，并切断了感染频发地同外界的交通联络。例如天津同北京相距只有120公里，但政府已经下令禁止天津人前往北京。此外，冬奥会开幕前夕，北京的情况也令政府非常头疼。多个城区出现了感染病例。市内的检测站前，等待检测的人们排起了长龙，此前政府下令多个街区的居民必须接受集体检测。

中国政府的防疫措施正在变得更精准、更灵活，涉及范围也变得越来越小，一旦出现病例，被封锁已不再是整个城区乃至城市，而只会封锁出现病例的居民楼。尽管如此，防疫措施还是给民众带来了诸多不便。如果想从北京搭乘火车前往其他城市，乘客必须提供阴性的核酸检测证书。"

政府严格的防疫措施，也使许多在外地工作的人不敢轻易返乡过年。因为西安历时一个月的封城行动，让许多人心有余悸，他们担心一旦回家过年期间遭遇疫情，将无法及时返回工作岗位。文章接着写道：

"但是也有很多人对疫情并不担心。北京火车站前的广场上，今年显然比往年冷清了很多。全副武装的警察在岗楼上担当警戒。每逢春节这类重大节庆，当局都会进入高度警戒状态。候车大厅内，一对拖着行李箱的夫妇显得很孤独，他们即将乘车前往内蒙古。丈夫在上车前抓紧时间抽了只香烟，妻子对记者表示：'我们不担心出行途中会被感染。'他们也不担心过年后会因疫情无法返回北京。他们没有预定返程车票，而是想临时决定何时返京。

来自安徽合肥的江菊红（音）也显得非常淡定。2006年以来，她一直在北京做家政。同过去15年一样，本周五她将同丈夫一起返乡过年。能够重新见到85岁的老父亲和24岁的儿子，让这对夫妇格外高兴。江并不担心会在人满为患的火车上感染新冠。'所有人都接受了检测才能上车，所以不会有问题的。'她说：'中国的清零政策非常奏效。'然而事实却是，政府内部越来越多的人已经意识到。清零政策并非长久之计，因为它会造成严重的经济和社会损失。但问题在于，由于中国疫苗的效力可能差强人意，所以要制定结束疫情的战略，将会是一件复杂而艰巨的任务。"

继挪威的冷冻三文鱼、德国猪肘涉嫌传染新冠病毒之后，来自加拿大的一个邮件据称也成了新近将奥密克戎病毒带入北京的罪魁祸首。《奥古斯堡总汇报》报道称：

"这些听起来更像愚人节笑话的新闻，已经对中国人的日常说造成了严重困扰。深圳政府证实，接受过境外邮包的人，其健康码有可能会由绿转黄。而在中国，健康码变黄会带来严重后果：没有绿码的人，既不能出行，也不能进出公共场所和搭乘公共交通。

微博上经常有人发出绝望的求救声，他们仅仅因为接到了境外邮包，就被要求居家隔离，或不断接受核算检测。一名网友写道：'科学似乎已经变得一文不值。'

不过，中国的清零政策虽有过激之处，但也不应全盘否定。事实上，中国防疫部门通过快速反应、局部封城、关闭边境以及大规模排查等手段，成功地遏制了疫情的大规模蔓延，并可能因此拯救了很多生命。"

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