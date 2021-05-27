德语媒体：疫情溯源 拜登的一步妙棋

(德国之声中文网) 德国《新奥斯纳布吕克报》以"将疫情溯源当作施压手段？"为题，刊发评论指出，美国总统拜登不会放过这个在体制竞赛中得分的机会。

"拜登总统让情报机关去调查疫情起源，这一举动触怒北京也是在意料之中的事情。揭露无能或者过失，最能够挑起中共政权的愤恨。"

"有关实验室事故导致新冠病毒泄露的猜测早已有之，但是至今都没有足够的证据能够证实这一点。就算新冠病毒真的是不慎从实验室泄露出来的、中国人刻意向世卫组织隐瞒了消息，也没人能够向中国追责。当前的国际法框架下，国际社会并没有任何手段可以用来对付中国。而且，中国并没有接受任何国际法庭的管辖。"

"可以肯定的是，拜登总统不会放弃这个在体制竞赛中得分的机会。也许，美国会构建一个国际司法体系，以便在今后能够拥有相应的法律施压手段。"

武汉病毒研究所近期再次处于风口浪尖

奥地利《新闻报》以"国际社会有权对武汉开展新一轮调查"为题，刊发头版社论指出，北京现在千方百计阻挠真正独立的疫情溯源调查，这种态度其实是自损形象、正中美国下怀。

文章开头指出，一年前，时任美国总统特朗普提出病毒来自于中国实验室，被人们当作和"注射消毒水预防新冠"一样的笑料。而如今拜登总统让情报机关在90天内调查新冠病毒是否源自中国的实验室事故，却向全球传递了一个很清楚的信号：美国政府不排除中国当局刻意隐瞒真相的可能。

作者写道，尽管拜登很清楚，美国情报机关很可能没法获得更多信息，"但是，只要北京阻挠任何对中国境内疫情起源的真正独立调查，拜登就达成了目标。尽管今年2月，世卫组织调查团在经历反复拉锯后终于前往武汉进行考察，但是其行程却受到中方的严密监视，调查团的一半成员是中方专家，并且参与调查报告的撰写。报告并没有带来多少新内容，对于实验室泄露说也只是寥寥几笔带过。在北京眼中，这件事已然了结。但是，不久之后，多名知名学者就要求开展新一轮全面调查。"

文章随后盘点了疫情最早期湖北省当局的各种瞒报行为，接着指出："拜登让情报机关去开展调查，由此强化了一种观点：中共不值得信任。即便那些在特朗普时代就认定实验室泄露说的共和党人，也会赞许拜登的做法。而最关键一点则是：拜登的这一行动符合他的'体制竞赛'叙事：专制国家会宁肯损害所有人的利益去隐瞒问题，而非去揭露并化解问题；而在民主国家，尽管也有各种各样的错误，但是体制却有能力从灾难中吸取教训，从而在今后更好地应对问题。"

作者指出，面对这种叙事，北京无法做出令人信服的回应。"全世界已经经受了一年半的疫情，有权要求对武汉进行新一轮的调查。这种权利并非源自于法律层面，而是出自于道德要求。这场灾难的规模，让我们有权要求第二轮、乃至第三轮调查。调查本应该对中国也有利，北京没有理由去阻挠溯源调查----除非，中国当局真的隐瞒了什么、真的掌握有更多不愿意透露的信息。而拜登想要强化的，正是这种想法。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。