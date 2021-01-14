德语媒体：疫情源头 世纪之问

（德国之声中文网）去年三月，德国总理默克尔曾表示，新冠疫情是二战之后德国面临的最大挑战。当时很多人对她的警告不以为然，然而一年之后的今天，德国和世界大多数国家都被疫情阴影所笼罩，经济生活几乎陷于停滞。《世界报》以《疫情源头 世纪之问》为题，回顾了疫情的发展，以及疫情源头引起的种种争议。文章写道：

“鉴于（疫情肆虐全球）的大背景，世卫专家们在中国对新冠病毒起源的调查，不仅极有现实意义，称之为破解世纪谜团也并不为过。他们要查清新冠病毒究竟从何而来，这是一个既简单而又复杂的问题。能否找到答案，也将事关今后如何避免以及遏制疫情。

为此，世卫组织同北京方面开展了历时数月的谈判。去年五月，世卫组织的194个成员国一致同意对新冠病毒的源头展开调查。中国也投了赞成票。但是，双方就调查工作的具体形式却无法达成一致。最终，世卫组织同意，调查使团十名代表的人员组成必须获得中方的首肯。

调查使命本应于今年一月开始。但北京却在最后一刻拒绝使团途径，一些已经启程的专家不得不中途折返。对此，中国外交部一名发言人措辞含糊地表示，中方在筹备方面遇到了一些困难。至于具体是什么困难，外界不得而知。”

病毒专家们对此次世卫组织的调查使命并不乐观。毕竟距离中国首次爆发疫情已经过去了一年之久，专家们找到有价值线索的可能性已经微乎其微。更何况，调查工作能否得到中国官方的配合也还值得观望。文章接着写道：

“去年三月，中国外交部一名发言人在毫无证据的情况下指称，新冠病毒可能是美国军方人员带入武汉的。去年12月，中国党媒更是对德国病毒学家凯库勒（Alexander Kekulé）在一次电视节目的表述断章取义，作为新冠病毒并非源自武汉的证据。

北京并不仅限于以虚假信息，散布病毒并非来自中国的说法，而且也会以实际行动极力阻止相关的调查。

去年12月，英国广播公司BBC的记者团队曾试图前往云南实地调查。位于中国南部的云南省境内栖息着大量不同种类的蝙蝠，而蝙蝠体内则携带有多种新冠病毒。包括武汉病毒研究所在内的中国科学家们曾长年在这里收集云南蝙蝠的新冠病毒样本，以便开展相关研究。

BBC团队原本希望调查清楚云南和武汉是否有关联，以及所谓武汉病毒研究所意外事故导致新冠病毒泄露的推测是否站得住脚。然而，这些英国记者根本无法开展调查。他们前往云南途中，一路遭到围追堵截。在一块农田附近被围困一个小时后，记者团队不得不决定放弃调查。”

专家们是否能将新冠病毒的源头调查清楚，目前尚不得而知。但可以肯定的则是，在这场席卷全球的新冠疫情中，中国的出口业俨然成了赢家。周四发布的最新统计数据显示，同2019年相比，中国的对外贸易递增了3.6%，成为唯一在疫情之年实现增长的经济大国。《明镜》周刊写道：

去年年底，中国对外出口再度猛增：仅在12月，出口就同比递增了18.1%，而此前接受路透社问卷调查的经济学家们的预估值则为15%。而在十一月，中国的出口增幅甚至高达21.1%。

有鉴于此，中国可能是去年唯一一个实现正增长的经济大国。国际货币基金认为，2020年，中国国民经济总体增幅可以达到1.9%，而2021年甚至可以实现7.9%的经济增长。

中国进口总额去年下滑了1.1%，但十二月又实现了6.5%的增长。对德国来说，这不啻为一个好消息，因为中国是仅次于美国的德国第二大出口市场。

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