德语媒体:疫情是否让民主输给了专制?

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》关注了习近平周二(9月8日)主持的"全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会"。评论以"北京的自我表扬"为题指出，作为新冠疫情的始发国，中国如今却在向全世界吹嘘其所谓的"制度优势"。作者感叹，鉴于某些民主国家如今自己也不怎么争气，习近平的这套宣传，至少让部分国家听进去了。

"中国想要利用当前的有利时机，进一步向世界强国的目标迈进。疫情之下，许多其他国家正面临内部问题，这些问题不仅限于经济危机。"

"疫情期间，中国在欧美国家的形象并没有往好的方向发展。习近平却认为这是可以承受的。他寄希望于中国的经济实力。至少在中国官方宣传中，中国经济实力始终在增长。"

"习近平的这番自我表扬，其最重要的受众其实是发展中国家以及新兴工业国家。这些国家的当权者已经受够了民主国家的说教。况且，以美国为代表的许多民主国家现在也没法发挥令人信服的榜样作用。"

"不过，与中国式专制相比，民主国家有一项绝对的优势：政府可以通过投票被选下台。最近的一次机会就是11月3日的美国大选。"

《南德意志报》的评论以"欧洲可以自信"为题，认为欧盟在贸易政策上太过忌惮美国与中国。作者呼吁，只要欧洲各国能够团结起来，就能以更自信的姿态面对两个超级大国。

文章首先盘点了新冠疫情对依赖出口贸易的欧洲经济的巨大冲击，并且抨击了特朗普总统的贸易保护主义行径。"最惹人注意的趋势发生在美国。特朗普向选民煽动说，外国企业会毁掉美国国内的就业岗位；所以，他要向中国产品加征惩罚性关税，还对欧洲发出了同样的威胁。他对华为、Tiktok的攻击，也是这一策略的最新部分。"

"但实际上，破坏全球贸易的不仅仅是美国。中国尽管在2001年就正式加入了世贸组织，但是却从来没有贯彻过世贸组织的精神。中国正在阻挠、甚至剥削外国企业。"

"面对这两个蛮横的巨人，欧洲人的反应太过温和。美国出口到欧洲的贸易额，超过了美国向任何其他经济体的出口规模。要是没有欧洲市场，谷歌、脸书等美国企业的盈利会创纪录地暴跌。欧盟同样也是中国的关键贸易伙伴，尤其是中国遭受特朗普攻击的当下。面对中国和美国，欧洲可以采取强者的姿态，坚持捍卫欧洲出口企业的利益。"

"但这样做的前提是：欧洲不能自己削弱自己。在疫情危机之中，欧盟各国认识到了自己是一个共同的经济体。欧盟推出的经济重建计划，在国际上被视为强者发出的声音。现在的当务之急是：重建资金应该更快地发放，从而让南欧重灾区国家站稳脚跟。其实，这一手段也能提振德国的出口贸易，毕竟三分之二的德国出口货物都是流向欧洲邻国。"

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