 德语媒体:疫情是否让民主输给了专制? | 媒体看中国 | DW | 09.09.2020

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德语媒体:疫情是否让民主输给了专制?

《法兰克福汇报》指出，不管习近平怎样吹嘘中国的“制度优势”、也不论美国的防疫工作做得多糟糕，民主国家依然有一项重要优势是专制中国所无法比拟的。《南德意志报》则呼吁欧盟更自信地面对愈发蛮横的中国和美国。

China Wuhan | Coronavirus | Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/Photoshot)

3月10日，习近平曾前往武汉视察

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》关注了习近平周二(9月8日)主持的"全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会"。评论以"北京的自我表扬"为题指出，作为新冠疫情的始发国，中国如今却在向全世界吹嘘其所谓的"制度优势"。作者感叹，鉴于某些民主国家如今自己也不怎么争气，习近平的这套宣传，至少让部分国家听进去了。

"中国想要利用当前的有利时机，进一步向世界强国的目标迈进。疫情之下，许多其他国家正面临内部问题，这些问题不仅限于经济危机。"

"疫情期间，中国在欧美国家的形象并没有往好的方向发展。习近平却认为这是可以承受的。他寄希望于中国的经济实力。至少在中国官方宣传中，中国经济实力始终在增长。"

"习近平的这番自我表扬，其最重要的受众其实是发展中国家以及新兴工业国家。这些国家的当权者已经受够了民主国家的说教。况且，以美国为代表的许多民主国家现在也没法发挥令人信服的榜样作用。"

"不过，与中国式专制相比，民主国家有一项绝对的优势：政府可以通过投票被选下台。最近的一次机会就是11月3日的美国大选。"

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

《南德意志报》的评论以"欧洲可以自信"为题，认为欧盟在贸易政策上太过忌惮美国与中国。作者呼吁，只要欧洲各国能够团结起来，就能以更自信的姿态面对两个超级大国。

文章首先盘点了新冠疫情对依赖出口贸易的欧洲经济的巨大冲击，并且抨击了特朗普总统的贸易保护主义行径。"最惹人注意的趋势发生在美国。特朗普向选民煽动说，外国企业会毁掉美国国内的就业岗位；所以，他要向中国产品加征惩罚性关税，还对欧洲发出了同样的威胁。他对华为、Tiktok的攻击，也是这一策略的最新部分。"

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德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。

作为全球第一个爆发新冠疫情、又是第一个从疫情阴影中逐渐恢复经济生活的国家，中国8月份最新公布的贸易数字完全出乎专业人士的预料。从中可以看到美国和欧盟都不再是中国的最大贸易伙伴，同时中美贸易顺差也在不断扩大。

中国外长王毅本周访问意大利、荷兰、法国、德国以及挪威，欧方与中方最为关切的议题分别是什么？最近几个月以来，欧洲各国对中国的态度发生了怎样的变化？德国之声就此专访了柏林墨卡托中国研究中心的欧中关系问题专家卢可瑞。

"但实际上，破坏全球贸易的不仅仅是美国。中国尽管在2001年就正式加入了世贸组织，但是却从来没有贯彻过世贸组织的精神。中国正在阻挠、甚至剥削外国企业。"

"面对这两个蛮横的巨人，欧洲人的反应太过温和。美国出口到欧洲的贸易额，超过了美国向任何其他经济体的出口规模。要是没有欧洲市场，谷歌、脸书等美国企业的盈利会创纪录地暴跌。欧盟同样也是中国的关键贸易伙伴，尤其是中国遭受特朗普攻击的当下。面对中国和美国，欧洲可以采取强者的姿态，坚持捍卫欧洲出口企业的利益。"

"但这样做的前提是：欧洲不能自己削弱自己。在疫情危机之中，欧盟各国认识到了自己是一个共同的经济体。欧盟推出的经济重建计划，在国际上被视为强者发出的声音。现在的当务之急是：重建资金应该更快地发放，从而让南欧重灾区国家站稳脚跟。其实，这一手段也能提振德国的出口贸易，毕竟三分之二的德国出口货物都是流向欧洲邻国。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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