德语媒体：疫情席卷中国 世界工厂面临停工？

（德国之声中文网）《明镜》周刊发表长篇报道称，尽管中国政府仍在坚持严厉的"清零战略"，但新冠病毒显然并不听从党的指挥。目前中国31个省市自治区中，已有23个发生了新冠疫情。这篇题为《当世界工厂宣布打烊》的文章写道：

"为了遏制病毒进一步蔓延，中国有关当局不断宣布新的停摆措施，这不仅使当地民众生活受到严重影响，也会严重冲击经济运营。基尔世界经济研究所的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu）表示：'中国的发展态势非常令人担忧。'今年二月中旬至今，新增病例数量已经增加了25倍。

同以往几波疫情不同，目前新出现的病例并非境外输入为主，本土病例已超过90%。刘宛鑫警告说；如果当局的限制性措施持续过久，涉及面过大，那么受到影响的将不仅仅是中国经济，全球的经济发展都将受到冲击，德国企业和消费者也会受到影响。

过去两年当中，北京在抗击疫情方面堪称创造了奇迹：新冠疫情肆虐世界大多数国家，造成众多死亡病例的同时，得益于北京及时而严苛的防疫措施，新冠疫情在中国得到了很好的控制。通过采用'奥运泡泡'模式，中国政府甚至在未发生严重疫情传播的情况下，成功举办了冬季奥运会。"

《明镜》周刊写道，长春、深圳和香港相继爆发疫情，说明严防死守的"清零战略"正在失去原有的效力。其中重要的原因之一是，中国的国产疫苗防范奥密克戎变异毒株的效果明显不如西方的 mRNA疫苗。文章接着写道：

"正因为如此，当澳大利亚和新西兰等国也在放松防疫措施之际。而北京除了继续坚持清零战略，似乎也别无选择。英国《旁观者》杂志调侃道：'中国仍处在2020年春季的状态。'

北京目前在尝试以动态清零模式，及时对新的疫情做出反应。一改以前封锁整个城市的做法，现在会对疫情爆发地点实施有针对性的管控措施。地方当局虽然也尽量避免关闭工厂，但效果并不理想。UBS银行的分析师们写道：'我们认为，越来越多的城市会实施严厉的防疫措施，而且会持续数月之久。'

基尔世界经济研究所的刘宛鑫表示，问题在于，新一波疫情'偏偏发生在经济实力雄厚的中国东部，这里是中国经济发展的发动机。'除此之外，重工业基地中国东北的疫情也变得越来越严重。全球十大港口中，有七个港口位于中国东部沿海地区。一旦疫情严重到不得不关闭上述港口的地步，那么全球供应链也将宣告中断。"

俄罗斯入侵乌克兰后，德国大多数企业也加入了制裁莫斯科的行列。但相比之下，俄罗斯相关业务在德国三十强企业的营业额占比只有1%，而中国的占比则高达16%。有鉴于此，《商报》发表文章称，如果中国也因其亲俄立场被纳入制裁对象，那么德国经济必将面临严重的冲击。

"对于德国的大型企业来说，中国至关重要：过去六年来，中国一直是德国最重要的贸易伙伴。如果德国企业像俄乌战争爆发后那样也撤出中国市场，那么对德国经济和股市产生的震荡也要大得多。

在汽车、化工、半导体和汽车制造等传统工业领域，中国是全球最大的市场。根据《商报》的估算，去年一年，德国达克斯三十强企业营业额的16%是在中国产生的。 这相当于2300亿欧元。

也就是说，中国是继美国之后，德国最重要的境外市场。德国达克斯企业在中国共设立了大约700家子公司。相比之下，这些达克斯企业在俄罗斯和乌克兰业务的营业额占比却只有不到1%。"

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