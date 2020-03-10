德语媒体：疫情大考 中国美国都不及格

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"不同体制 同样错误"为题，刊发评论指出，面对新冠病毒疫情，只有诚实、透明的政策才能够有效应对，然而，中国和美国却都没能做到这一点。

文章首先指出，专制中国政权的根基就是经济发展，一旦增长乏力、失业率上升，共产党的权力合法性就会受到动摇。而对于即将面临大选的美国总统而言，新冠疫情是否会引发长期经济危机，也是至关重要的问题。

"中国和美国当局都没能在疫情面前做到真诚，两国政府的公信力都受到了损害。在美国，特朗普总统的反应太迟，态度太过于摇摆，还被人识破在撒谎。而在中国，虽然有后期的极端全力防疫手段，但是也有早期的隐瞒和粉饰，中国当局很有可能就是因此而错失了防疫的关键时机。"

"总有一天，防疫专家们能够总结出面对疫情时的政治教训。这一天迟早会来。不过，在眼下，我们需要警惕的是对疫情的政治化利用，甚至是这种体制优越论的宣传：瞧，控制疫情还是需要专制政权。"

"在中国疫情爆发的早期，也就是防疫最关键的时间窗内，正是专制体制瘫痪了诚实与透明。各级官员害怕问责，导致最终没人去担起职责，直到中央政府改弦更张、全力干预。而在美国，完全围绕总统的这套政治体系也暴露出了弱点，尤其是这位总统难以揣摩、还传播不实消息。新冠疫情这场大考，美国和中国都不及格。"

瑞士《新苏黎世报》以"克服新冠经济危机的方案就在北京的抽屉里"为题，刊发评论认为，中国政府也许不需要出台代价高昂的刺激经济计划，就能让受损的宏观经济摆脱危机。

文章指出，2008年全球金融危机后，中国出台了大规模刺激经济计划，但债务过高、产能过剩等后遗症至今仍在。"这类教训让中国当局学聪明了。疫情至今，北京被没有任何迹象要再次出台全面刺激经济计划。中国政府现在重点关注中小企业。与十多年前不同，现在的中小企业才是中国经济的支柱。"

"更长远、更低代价的振兴经济方案则应是北京已经承诺了多年的改革。方案早已放在北京的抽屉中。根据美国驻华商会的一项调查，大多数美国在华企业都呼吁习近平鼓起改革的勇气。63%的受访者表示，如果中国市场能进一步开放到美国市场的程度，他们会考虑追加投资。这一数字表明，尽管有许多唱衰中国的声音，中国市场依然被认为具有高度吸引力。可是，当今的中国却缺少邓小平、朱镕基这样的勇于改革的人物。"

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