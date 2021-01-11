德语媒体：疫情在中国死灰复燃

（德国之声中文网）同疫情肆虐的世界大多数国家不同，去年五月之后，新冠疫情就在中国基本得到控制，很久没有出现关于本土病例的官方报道。但新年以来，感染人数突然呈现上升势头。柏林出版的《日报》以《中国会发生第二波疫情吗？》为题，报道了中国新冠疫情的最新发展。文章写道：

“最新的感染病例主要集中在河北省境内，其中省会城市石家庄尤为严重。周三，当局通报了115例单日新增感染病例，这是五个月以来的最高记录。

新年以来，总计发现了近一千个病例，分散于华北和东北地区的几个城市中，这也使得大面积传播的风险急剧升高。同世界其他国家相比，上述感染病例虽然显得微不足道，但在新冠病毒一度近乎绝迹的中国，却引发舆论哗然：全国范围内已有超过2800万人口被隔离。

有关当局在第一时间就采取了极其严厉的措施。石家庄从上周五起宣布进入‘战时状态’，日常生活全面停摆。途径石家庄的高铁不许乘客上下车，医务人员正在紧急赶往当地增援。

北京当局也拉响了警钟：来自境外或境内高风险地区的人们必须在指定酒店接受强制隔离，而隔离时间也从此前的两周增加至三周。来自市外的车辆必须接受九层关卡的检测，才得以进入市内。有迹象显示，中国迄今为止非常成功的防疫斗争有可能会前功尽弃。”

中国官媒也坦承，迄今为止成功的抗疫经验主要适用于城市，一旦新冠病毒在人烟稀少、医疗设施落后的广大乡村开始传播，后果将非常严重。文章接着写道：

“现在就有迹象显示，今年农历新年的节日气氛将大打折扣。春节假期从2月12日开始，14亿人口的近半数届时将会返乡同家人团聚。政府目前已经发出了自愿基础上的旅行警告，而这一警告也有可能在近期内变成禁令。国企员工已被要求放弃同家人团聚的计划，私企也有可能会采取类似的步骤。

因疫情复燃，中国陷入紧张状态之际，世界卫生组织的一个专家小组将于本周四抵达中国，对新冠病毒的源头展开调查。不过，由于疫情再度告急，这些来自境外的专家必须先在武汉一家酒店接受隔离。”

省级“两会”被无限推迟

新冠疫情在中国出现死灰复燃的迹象，也引起了瑞士《新苏黎世报》的关注。该报驻北京记者周四发回的报道称：

“新冠病毒感染病例不断增多已经产生了政治影响。按照惯例，每年春节前，各省都会举行人大会议。按照西方对民主的理解，这类人大会议只是一个走过场的议会秀而已，但尽管如此，出现疫情后，河北和黑龙江还是宣布将无限期推迟人大会议。

北京的中央政府目前仍表示会在三月初如期举行全国人大会议。去年的全国人大会议推迟至五月举行，会议规模也被大幅缩小。”



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