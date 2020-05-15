德语媒体：疫情加速欧中关系变化

(德国之声中文网）《法兰克福汇报》周六（5月16日）在其网站发表欧盟外交事务高级代表约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）撰写的客座评论"对华关系中的信任与互惠（Vertrauen und Gegenseitigkeit im Verhältnis zu China）"。

文章在开头指出："过去几年里，中国在全世界的影响扩大，欧盟和中国的关系也在发生变化。以经济合作为中心的双边关系基本上已发展成为全球多边关系，而在这种关系下，合作和公开竞争有时会并存。"

博雷尔继续写道："欧盟和中国的关系多种多样，我们采取的措施不应该仅限于一种角度。2019年受到所有成员国支持的《欧中战略前景》中强调，中国集多重身份于一体：是欧盟的伙伴国家，它们密切协调制定目标并致力于实现；是欧盟需要寻求利益平衡的谈判伙伴；是经济竞争对手；也是通过推崇替代治理模式、实施制度竞争的对手。""我们要将这些角度融合进一种协调一致的战略中，但是让欧盟在面对超级大国时采取一致行动从来都不是易事。每个成员国经常都有各自的观点和感受，对华关系自然也不例外。中国有时会利用这一点，因此保持必要的一致也就成了我们自己的任务。"



大国应有的担当

这位欧盟首席外交官还指出，自新冠疫情爆发以来，欧中关系的变化速度加快。他举例说："当中国的医院负担过重时，欧盟提供了大规模的支持，但并没有大肆宣传。后来中国向欧洲发送医疗装备却设法让世人皆知。当我们互相帮助和团结起来的时候，我们应该避免从这些援助中赢取政治资本。"



博雷尔呼吁中国在遏制疫情蔓延、推进疫苗研发和重振全球经济方面担当起与其地位相符的角色和责任。



在提及欧中在全球范围内的角色后，博雷尔特别指出，在双边关系层面上，完成持续多年的欧中投资协议谈判将也是一个"重要的标志"，"对此，我们的中国伙伴应该履行有关行业补贴和技术转让方面做出的承诺。"



德国害怕惹怒中国



同一天，《世界报》在其网站发表署名文章"德国害怕惹怒中国的重度恐惧（Deutschlands lähmende Angst, China zu verärgern）"。

文章的导语中写道："台湾是个民主国家，首先发出有关新冠病毒的警告。中国是个独裁国家，试图掩盖疫情。美国现在要求因此奖励台湾。德国政府却躲藏在象征性政策和空话之后。"



文章作者马克西米利安∙卡克霍夫（Maximilian Kalkhof）提到，美国号召多国支持台湾以观察员的身份重返世卫组织。他写道："欧洲却并没有真正为此振奋。虽然上百欧洲议会议员和四位德国联邦议院绿党籍议员本周三在一份致欧盟各会员国卫生部长的"联名信"中要求，世界卫生组织邀请台湾以观察员身份参与今年世界卫生大会，但是，没有一位欧盟国家的外长公开对台湾的观察员身份表示支持。他们都太害怕遭到中国的报复。德国政府也很小心。联邦外交部和卫生部表示，致力支持台湾的世卫观察员身份。本月7日，德国与其他国家联手向世卫秘书处提出外交照会，支持邀请台湾以观察员身分参加世卫大会。"而在《世界报》记者看来，通过外交照会表达立场的方式容易被忽视。



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