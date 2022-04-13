德语媒体:疫情倒逼中国自由化?白日做梦!

(德国之声中文网) 柏林出版的德国《世界报》以"上海人民反抗中国防疫专政注定毫无希望"为题，刊发评论指出，许多西方观察者认为，上海民众对清零政策的强烈不满也许能迫使中国当局开启自由化进程，这种想法未免太天真。

"民众正在以专制中国内部少有的方式进行反抗。他们在阳台上大喊饥饿，呼唤自由。网络上则充斥着愤怒的上海人上传的影像画面，他们在抱怨政府的灾难性危机应对措施。审查机关删帖根本就忙不过来。"

"西方的评论员不禁猜测，中国是否会迎来一个新时代？上海的抗议是否会迫使中国政府倾听民众呼声？星星之火能否燎原、最终推动中国更加自由化？"

"但结果将恰恰相反。上海3月初至今总共出现了22万多起感染病例，这个数字相比其他国家不值一提，但是对于中国的清零防疫政策而言却不啻为一场灾难。哪怕偏离其既定路线一寸，谋求第三个任期的习近平都会认为是丢了脸面。"

观看视频 02:44 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

"尽管眼下的抗议对习近平构成了2012年上台以来的重大挑战，他依旧会坚持严格的防疫政策。官方媒体反复对他大加赞扬，宣称中国的病死率远远低于西方国家。其实这并不完全是事实：'人权观察'组织不久前就报告了一些上海民众因为身患其他凶险疾病却没有得到及时治疗、最终不幸去世的案例。这些人并不会出现在官方的新冠疫情死亡病例数字中。"

"所以，抗议不会改变中国的专制权力架构，反而会有所强化。敢于抨击习近平的人会遭到惩罚，宣传攻势将会更猛烈，监控措施也会进一步扩展。"

"就中国而言，疫情前的上海是一个开放、充满创意的城市，上海人以其国际化而闻名。某种程度上，这可以和包括香港在内的粤语区相比。但是，香港过去两年所经历的一切，也有可能在上海重演。或者是：上海人在成为香港人之前，就会被镇压、被圈禁。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》刊登了纽伦堡大学经济学教授格林(Veronika Grimm)撰写的客席评论。文章以"呼吁尽快禁运俄罗斯天然气"为题，指出如果欧洲像现在所计划的那样逐步减少进口俄罗斯天然气，莫斯科就能有足够的时间从容地将能源出口转向中国，欧盟的制裁就无法对俄罗斯经济造成足够的破坏。

"通过经济威胁和军事威慑来有效地吓阻军事冲突，这将是今后维持国际秩序的重要手段。这种威慑越有说服力，基于规则的国际秩序就越是牢固，经贸体系的全面脱钩也就越能得到避免。一旦发生经贸全面脱钩，所有国家的富足水平都会遭遇惨重下挫。"

"西方国家今后与中国的关系将会具有决定性意义。北京不想成为西方制裁的目标，但是支持俄罗斯也符合中国的利益，前提则是普京发动的战争能够牵制西方国家的力量、从而削弱西方抗衡中国时的竞争力。"

"另一方面，莫斯科的回旋余地越小 (比如因为受到制裁的影响)，中国支持俄罗斯的意愿就会越低，北京也就越不愿意拿和西方国家的良好经贸关系去冒险。"

"所以，西方有足够的理由去展现力量、大幅加大制裁力度。可以肯定的是：要想让能源禁运发挥作用，就必须要迅速行动。欧盟购买俄罗斯能源的资金，正在被俄罗斯用于支撑卢布汇率、购买外国商品、为雇佣兵支付酬金。假如俄罗斯突然被断绝了这笔收入，莫斯科的回旋余地就会突然变小，与此同时乌克兰则依然有后备力量去左右战局。"

"但是，假如欧洲没有迅速、而是逐步禁运俄罗斯能源，制裁的战略效果就截然不同。在这种情况下，欧洲的能源价格首先会上涨，欧洲人将不得不在全球范围内寻找其他更贵的供应商。俄乌战争的进程则不太会受到影响。与此同时，莫斯科和北京很有可能会加快将天然气管道铺向中国的计划。毕竟，俄中'西伯利亚力量2号'天然气管道已经在规划中，它届时将可能提前完工。所以，如果欧洲只是缓缓地脱钩俄罗斯，莫斯科蒙受的损失就会十分有限。中国等亚洲国家也许不会像欧洲那样为俄罗斯能源支付高价，但是那里的能源需求在今后几十年都是有所保障的。"

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