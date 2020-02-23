德语媒体：疫情之下的体制竞赛

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"疫情蔓延 - 我们应该做出怎样的反应？"为题，刊发评论认为，鉴于新型冠状病毒全球大流行已经呈现出势不可挡的迹象，包括德国在内的众多国家将不可避免地也采用湖北、意大利北部的强力隔离措施；政府、相关机构、全社会都必须行动起来阻击疫情、帮助病患。

"我们是否能做到？这取决于许多因素：人命、经济、是否会爆发恐慌……但是，这个问题其实还牵扯到更多的方面。……这个问题还有另一个意义：在西方自由社会，我们是否能做得足够好？我们是否有能力像威权中国一样高效、甚至更高效地抗击疫情？毕竟，中国愿意且有能力以前所未有的力度监控、指挥民众，并且限缩民众的自由。"

作者接着指出，迫在眉睫的疫情也体现出了当今的体制竞赛：西方民主国家必须证明自己能够比中国做得更好：

"所以，新冠病毒就成为了一场考验：我们是自由、启蒙、拥有信息自由、自我承担责任的公民个体，当我们组成整体时，我们的机构、民意代表、医疗体系、经济体系能否采取必要的举措？但愿如此，但愿这不只限于卫生领域。"

武汉市的许多居民小区已经实施封闭式管理

慕尼黑出版的《南德意志报》以"意大利在危机中成长"为题，刊发社论指出，意大利政府采取的中国式管制措施让人有些错愕，但是在有些方面，他们一定能比中国做得更好。

"空荡荡的街道、封闭的校园、不能离开居住区的万千民众……几周前，当中国开始采取强力措施抗击新冠病毒时，许多欧洲人都充满疑虑地问道：尊重公民自由权利的民主法治国家能否也采取这样的措施？现在答案揭晓：能。意大利北部是欧盟最重要的经济带及旅游区之一，从那里开车去德国只要几个小时，许多德国人也很喜欢在眼下的狂欢节期间去那里度假。

"最迟到现在，阻击病毒的抗争也在欧洲真正开始。疫情不再只局限于个别感染者。……出现疫情以来，意大利政府一直迅速有力、同时也不失周全地做出反应。几个星期前，意大利喊停所有往返中国的直飞航班、宣布紧急状态时，许多人还批评他们小题大做；而现在，意大利俨然未卜先知。在刚刚过去的周末，他们出台了一系列决策，包括将数万人隔离管制在发生疫情的城镇内、改造军营准备安置感染者、取消众多公众活动……在21世纪的欧洲，这样的措施可以说是闻所未闻，但是鉴于疫情的危险性，这样的措施也能被证明是合理的。而且，意大利政府也承诺为管制区民众提供帮助、补偿他们的损失。

"现在，没有人能够预料是否还有机会阻止新冠病毒在欧洲大规模扩散。但是，大规模的歇斯底里却依然能够避免。我们现在不仅仅需要有力的政府，还需要真实、严肃、既不粉饰太平也不危言耸听的信息，而后者是中国所不具备的。现在，意大利人显然已经决定在这一方面也成为一个优秀的榜样。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点