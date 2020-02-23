 德语媒体：疫情之下的体制竞赛 | 媒体看中国 | DW | 25.02.2020

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德语媒体：疫情之下的体制竞赛

本周末，新冠病毒在包括意大利在内的多个国家爆发式扩散，德语报刊因此也提高了对疫情的关注度。《南德意志报》认为，学习“中国式防疫”的意大利，还拥有中国所不具备的一大优势。《每日镜报》指出，这场疫情同样也是专制和民主的竞技场。

Italien Coronavirus Codogno (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

伦巴第大区的科多尼奥镇是最先被隔离管制的城镇之一

DW.COM

一辆来自意大利的火车上发现2起新冠肺炎疑似病例，这让数百名被困在意大利与奥地利接壤的边境地带的乘客如坐针毡。意大利已有7人死于新冠肺炎，引起欧洲各地的警觉。德国卫生部长在新闻会上表示，形势发生变化，疫情已抵达欧洲。 (24.02.2020)

意大利目前是欧洲新冠疫情最严重的国家，病例总数超过两百人，五人病逝，众多密切接触者也被隔离。十多个城镇已经实施管制，禁止任何集会，这与湖北的防疫措施如出一辙。威尼斯传统的狂欢节活动被取消，意甲联赛也推迟了两场比赛。 (23.02.2020)

意大利的新冠病毒感染者数量暴增之后，欧洲的防疫形势骤然紧张。而在欧洲之外，中国、韩国、日本的局势紧张依旧，伊朗的疫情也在迅速蔓延。德国专家担心，事到如今，已经无法有效遏制疫情。 (23.02.2020)

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"疫情蔓延 - 我们应该做出怎样的反应？"为题，刊发评论认为，鉴于新型冠状病毒全球大流行已经呈现出势不可挡的迹象，包括德国在内的众多国家将不可避免地也采用湖北、意大利北部的强力隔离措施；政府、相关机构、全社会都必须行动起来阻击疫情、帮助病患。

"我们是否能做到？这取决于许多因素：人命、经济、是否会爆发恐慌……但是，这个问题其实还牵扯到更多的方面。……这个问题还有另一个意义：在西方自由社会，我们是否能做得足够好？我们是否有能力像威权中国一样高效、甚至更高效地抗击疫情？毕竟，中国愿意且有能力以前所未有的力度监控、指挥民众，并且限缩民众的自由。"

作者接着指出，迫在眉睫的疫情也体现出了当今的体制竞赛：西方民主国家必须证明自己能够比中国做得更好：

 "所以，新冠病毒就成为了一场考验：我们是自由、启蒙、拥有信息自由、自我承担责任的公民个体，当我们组成整体时，我们的机构、民意代表、医疗体系、经济体系能否采取必要的举措？但愿如此，但愿这不只限于卫生领域。"

Wuhan China Coronavirus Sars (Reuters/China Daily)

武汉市的许多居民小区已经实施封闭式管理

慕尼黑出版的《南德意志报》以"意大利在危机中成长"为题，刊发社论指出，意大利政府采取的中国式管制措施让人有些错愕，但是在有些方面，他们一定能比中国做得更好。

"空荡荡的街道、封闭的校园、不能离开居住区的万千民众……几周前，当中国开始采取强力措施抗击新冠病毒时，许多欧洲人都充满疑虑地问道：尊重公民自由权利的民主法治国家能否也采取这样的措施？现在答案揭晓：能。意大利北部是欧盟最重要的经济带及旅游区之一，从那里开车去德国只要几个小时，许多德国人也很喜欢在眼下的狂欢节期间去那里度假。

"最迟到现在，阻击病毒的抗争也在欧洲真正开始。疫情不再只局限于个别感染者。……出现疫情以来，意大利政府一直迅速有力、同时也不失周全地做出反应。几个星期前，意大利喊停所有往返中国的直飞航班、宣布紧急状态时，许多人还批评他们小题大做；而现在，意大利俨然未卜先知。在刚刚过去的周末，他们出台了一系列决策，包括将数万人隔离管制在发生疫情的城镇内、改造军营准备安置感染者、取消众多公众活动……在21世纪的欧洲，这样的措施可以说是闻所未闻，但是鉴于疫情的危险性，这样的措施也能被证明是合理的。而且，意大利政府也承诺为管制区民众提供帮助、补偿他们的损失。

"现在，没有人能够预料是否还有机会阻止新冠病毒在欧洲大规模扩散。但是，大规模的歇斯底里却依然能够避免。我们现在不仅仅需要有力的政府，还需要真实、严肃、既不粉饰太平也不危言耸听的信息，而后者是中国所不具备的。现在，意大利人显然已经决定在这一方面也成为一个优秀的榜样。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    封锁区需要通行证

    在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    犹如空城

    在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情发展迅速

    截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    囤积储备粮

    被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩、消毒液销售一空

    在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩加面罩

    虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情当前走秀照旧

    米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    体育场关闭

    虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。


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口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

现在意大利也采取了“武汉式”的封城模式。因为新冠病毒感染人数近日迅速增加，该国北部多个地区实施封锁隔离。对疫情进一步传播的担忧加剧。 (24.02.2020)  

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