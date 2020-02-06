 德语媒体：疫情中被封口的批评人士 | 媒体看中国 | DW | 18.02.2020

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德语媒体：疫情中被封口的批评人士

新冠疫情爆发以来，已经有多人因为批评当局而遭逮捕或噤声。

China Bürgerrechtler Xu Zhiyong (Hua Ze)

周末被捕的维权人士许志永画像

（德国之声中文网）中国维权人士许志永周末在广州被捕。其友人证实了许被捕的消息。春节之际，许志永发表《劝退书》，敦促中国最高领导人习近平辞职。这封公开信写道："政治家临危不乱，危中见机。而您每逢重大危机，束手无策。"《法兰克福汇报》报道称，就在被捕前夕，许志永还撰文指出，缺乏民主和言论自由，是造成本次严重疫情的根本原因。这篇以《封口 - 中国防疫斗争中遭打压的批评人士》为题的报道写道：

"现年46岁的法学家许志永以前曾在大学担任讲师。去年12月，同厦门一些民运积极分子举行聚会后，许志永在过去两个月时间里，一直在躲避警方的追捕。2010年，许志永发起'新公民运动'，旨在推动中国的法治进程。2014年，许志永被判四年监禁。获释后，他继续仗义执言指摘时弊。

许志永在其新春贺词中呼吁民众奋起抵抗。他写道：'唯有奋起，中国才不会回到文革长夜。'  被安全机构噤声的人，许志永并非个例。据英国《卫报》周一报道，北京政治学教授许章润也已被软禁，家中的网络连接也被掐断。此前，许章润发表文章称，疫情'将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱'。他批评道：'公权上下隐瞒疫情，一再延宕，只为了那个围绕着'核心'的灯红酒绿、歌舞升平，说明心中根本就无生民无辜、而人命关天之理念，亦无全球体系中休戚相关之概念。'"

China Peking Menschen mit Schutzmasken (AFP/N. Celis)

疫情肆虐，中国拟推迟”两会“

仅仅依靠让批评人士噤声，显然无法令中国政府摆脱疫情带来的棘手局面。来自北京的消息称，每年一度于三月五日召开的"两会"很有可能会被延期。这将是1977年以来，"两会"首次延期举行。文章写道：

"官方并没有明确表示两会将推迟举行。新华社报道称，人大常委会将于2月24日就延期问题举行磋商。然而很明显，如果上层尚未决定延迟会期，当前也绝无必要发布上述消息。推迟会期的决定并不令人意外。参加人大会议的将有来自全国各地的三千名代表。由于疫情蔓延，两个省份迄今尚未举行省一级两会。而将湖北代表团接到北京的难度之大，更可想而知。

按照官方的说法，推迟举行两会的考虑主要是基于30%的人大代表目前都在各自省份忙于抗击疫情。但也有人怀疑，高层是担心与会代表中有病毒携带者，从而造成疫情在中国政治精英阶层的传播。"

德国亲左翼报刊《新德意志报》撰文指出，新冠病毒的蔓延已经令执政的中国共产党陷入了两难境地：继续封堵疫情难免经济受损，而鼓励复工又可能引发病毒蔓延。文章写道：

"过去数周来，新冠病毒已在中国造成七万多人感染，一千七百多人丧生。这使中国共产党陷入了前所未有的两难境地：他们既要刺激经济增长，又不能置民众健康于不顾。即便在中共中央机关报《人民日报》的头版，疫情造成的矛盾境地也跃然纸上：习近平总书记责令党政干部完成今年的经济发展指标，他同时也要求企业务必做到'零感染'。

中共执政的合法性建立在过去数十年经济高速发展的基础上，而民众则以放弃诸多政治权利作为代价。但是，由于同华盛顿的贸易战，中国经济出现疲软迹象，增长速度降至三十年来的最低水准。而此次疫情，对中国经济来说，简直是雪上加霜。美国摩根大通银行的分析师认为，今年第一季度中国经济的增幅将缩减至百分之一。如此低的经济增幅对中国意味着什么，从微观层面上非常容易解读：数百万农民工没有工作、没有收入的日子越长，中国爆发社会动荡的风险就会越大。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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