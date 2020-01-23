德语媒体：疫情与信息透明度

（德国之声中文网）冠状病毒引发的疫情发生后，中国有关当局对武汉实施了封城措施。截至目前，按照官方公布的统计数字，已有17人感染"武汉肺炎"丧生。柏林《日报》就疫情爆发以来中国政府的信息政策发表了评论。这篇题为《透明与美化》的评论写道：

"当年的萨斯疫情最先出现在毗邻香港的广东省。由于有关当局隐瞒疫情，使得香港成为重灾区。萨斯疫情使得中国政府在香港民众中的信誉大打折扣，直到今天仍未能恢复，此间旷日持久的抗议浪潮也是这种不信任感的后续反应。此后，毒奶粉以及动车事故中，当局起初隐瞒实情的做法使得不信任感进一步增大。而在社交媒体普及的今天，不信任感足以使任何政府陷入政治危机。

中国党和国家领导人习近平执政以来，极大地加强了集权的程度。他目前似乎也意识到，这场疫情可能会引爆政治危机。于是上个周末，他明确表示，要对疫情采取"广泛的预防和监控措施"。就此，他亲自介入了抗击病毒的行动，控制病毒成功与否将直接影响到他在国内外的个人形象。

迄今为止，观察家们认为中国政府对疫情做出了适度的回应，他们及时派遣著名专家介入调查，并相对透明地公布了疫情。当然，现在做最终结论还为时过早。但是，有一个问题很值得探究，那就是，中国政府能提供多大的透明度呢？毕竟这是一个为了保障权力只知管控、美化以及绝对服从，而不知信息透明为何物的政权。香港一名学者发现，疫情发生后，中国政府仍按照一贯的模式在运作: 控制媒体和话语权，以营造政府能够把握局势的印象。中共政法委21日发布文章称: '谁把政客的面子，看得比人民利益还重，谁就是党和人民的千古罪人。谁为了一己之利，刻意迟报瞒报，谁就将永远被钉在历史的耻辱柱上。' 然而这篇措辞激烈的文章上网数小时后即被删除也显示出，政府内部对如何应对疫情仍有分歧，一些人期盼的信息透明也只能是有限的透明。"

迄今为止，德国尚未发现"武汉肺炎"病例，但各大医院已经开始采取预备性措施，以便出现紧急情况时，能够及时应对。《波恩总汇报》介绍了该市各医院的准备情形。文章引述专家的话写道，对于这一疫情不必恐慌，但必须认真对待。文章写道：

"罗伯特科赫研究所（RKI）会定期提供有关这一冠状病毒的最新科研成果。该研究所是德国境内传染病预防方面权威机构，作为隶属联邦卫生部的机构，该研究所有权发布疫情指令。波恩市政府发言人表示，波恩市卫生局已向市内各医院和诊所传达了罗伯特科赫研究所发布的防疫指南。

当年出现萨斯疫情时，罗伯特科赫研究所也发布过类似的防疫指南。波恩约翰内塔医院主治医师瓦劳（Anja Wallau）表示：'如果出现疑似病例，我们会根据这一指南，对患者进行相应的隔离和治疗。'

瓦劳说，医院已接到通知，如果发现疑似病例，会询问患者过去14天内是否去过中国，或接触过来自武汉地区的人。此外，会对疑似患者实施单间隔离，并提升防疫要求，直到确诊为止。"