德语媒体：疫情下的宣传战

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"新冠时期的宣传"为题，刊发评论向中美两国发出警告：疫情肆虐的时刻，双方大打口水战对谁都没有好处，因为现在亟需的是国际合作。

"在疫情危机中，中国政府现在开始试图操作舆论转向，这点并不怎么令人吃惊。按照中国体制的自我认知，它是不可能犯下根本错误的。至于这种认知是否彻底违背人间常理，则并不重要。"

"在中国，只有共产党所说的事情才可以是'真相'。而现在，中共当局不仅仅表扬自己的疫情防控措施，还开始将这场灾难怪罪于他人。这说明，已经有很多方面出现了严重问题。"

"尤其荒谬的是，中方宣称，病毒的源头可能来自美国。这不尽让人想起了80年代：当时的东欧社会主义阵营抹黑美国故意释放艾滋病病毒用于消灭非洲人。"

"当然，美国政府在当前疫情危机中的表现也难以让人信任。不论是在北京，还是在华盛顿，宣传鼓惑者们必须明白一点：我们如今面对的是一个全球性的问题，只有通过的全球性的手段，最好通过全球合作，才能化解这场危机。宣传战，对谁都没有好处。"

"中国抗疫叙事中的漏洞"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国抗疫叙事中的漏洞"为题，刊发评论指出，欧洲在这场疫情中的不团结，正在助推中国拓展影响力，这必然造成严重的地缘政治后果。

文章注意到，中国政府在用强力控制住疫情后，正在向全世界兜售自己的"抗疫样板模式"，宣传"人类命运共同体"，同时还暗示武汉的病毒可能最初源自美国。

"而且，对北京更有利的一点是：中国是全球最大的医疗防护装备生产国，凡是西方不团结的地方，中国都能前去出手帮忙。就在本周早些时候，寻求加入欧盟的塞尔维亚总统武西奇(Aleksandar Vucic)就抨击说，所谓的欧洲团结不过是纸面上的童话，转而寻求'好朋友、好兄弟'习近平的帮助。等到这场疫情最终被战胜的时候，恐怕用很多国家都要体会到'患难见真情'。"

"然而，北京的叙事方式也有明显的漏洞。假如中国政府及早启动抗疫，而非让自己的医务人员闭嘴，国际社会现在就不会濒临万丈深渊。美国总统特朗普也正是出于这个原因，坚持称呼'中国病毒'。不过，他这么做，最主要还是为了转移民众对其自身错误的注意力。"

"每一场危机都包含着机遇。目前，中国正在利用疫情来拓展其地缘政治影响力。特朗普总统则用推特进行回击。然而，面对这场亟需国际团结的疫情，特朗普的'美国优先'政策可谓是想象力范围内最糟糕的策略。至于欧洲，则似乎失去了自己的声音。"

"默克尔总理在其有力的电视演讲中，只字不提欧洲团结。在这场危机中，欧洲团结既没有影踪，也没有人提及，这必然会在地缘政治层面上对欧盟造成苦涩的后果。"

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