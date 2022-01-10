 德语媒体：疫情下的中国发生了根本改变 | 媒体看中国 | DW | 11.01.2022

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德语媒体：疫情下的中国发生了根本改变

德语媒体近日纷纷关注疫情再起、奥密克戎变体跨省传播给中国当局带来的严峻挑战。《法兰克福评论报》发文称，尽管中国在对抗病毒方面可圈可点，但新冠疫情爆发的两年时间里， “这个国家发生了根本性的变化”。

《法兰克福评论报》发文称，新冠疫情爆发的两年时间里，中国发生了根本性的变化（资料图片）

《法兰克福评论报》发文称，新冠疫情爆发的两年时间里，中国发生了根本性的变化（资料图片）

（德国之声中文网）德语日报《法兰克福评论报》1月10日在一篇题为《美丽新中国》（Schöne neue Volksrepublik）的文章中写道，新冠疫情爆发至今已有两年，在中国，自2020年春季那一波疫情以来，该病毒几乎被消灭了，但针对病毒的零容忍措施给这个社会留下了创伤。“毫无疑问：中国在过去的两年里发生了根本性的变化。而为此付出的代价也不小。”

作者Fabian Kretschmer指出，中国一些地方针对违反防疫规则的人充满羞辱的惩处，让人不禁联想起当年的文化大革命。“外国人现在成为了一种可疑的外来物种，作为潜在的新冠患者受到关注。……即便是国家一把手习近平，也已经两年没跨出国门。这一切都太危险了。”

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同欧美国家相比，中国的新冠新增病例简直微不足道，但政府仍坚持极其严厉的清零政策。哪怕只是出现了一个病例，一个小区、乃至一个城市就会被全面封锁。

新冠疫情爆发近两年来，中国采取的一些抗疫措施之严格堪称世界之最。但"清零"的策略也引起人们的疑虑和不安，特别是在其它一些国家开始学习与病毒共存的背景下。

关于中国官方现在坚持的“动态清零”和世界绝大多数国家实际实行的“与病毒共存”两种抗疫路线的讨论，成为一个热点话题。政论家邓聿文认为，这背后反映的是中国民众对官方现行清零政策和做法能否有效对付变异病毒，并未有很大信心。

李文亮医生吹哨两周年之际，中国西安又因新冠疫情而封城。时评人长平指出，两年前将疫情吹哨人定为“造谣者”而予以训诫，与两年后的病毒“清零”政策，对专制政府来说是同一件事。

文章表示，中国在对抗新冠疫情方面取得的成功，实际上加剧了人们对这种病毒的恐惧。尽管中国通报的实际病例并不多，“但新冠已经在中国人的心灵深处烙下了痕迹”。

“随着奥密克戎的出现，可以想象的是，中国的孤立可能还将持续数年。因为中国只批准了国内生产的疫苗，而根据初步研究，这些疫苗对新变种的效力有限。所有预测中最乐观的是，中国在2022年底尝试‘与病毒共存’。大多数专家认为，目前的现状至少会持续到2023年——如果届时没有出现一个新的变种病毒肆虐的话。”

《法兰克福汇报》也在1月10日聚焦中国疫情，表示奥密克戎变体“让中国的清零政策面临严峻考验”。文章指出，天津距离北京很近，两地的人流往返频繁，而且该变体已经传到了500公里外的河南安阳，这表明病毒已经流传了一段时间，感染数字在未来几天可能显著增加。

作者Friederike Böge写道，这次疫情再起“发生在敏感时期”。“还有不到四周时间，北京冬奥会就要开始了。而还有三周就是春节假期，春节时，数以百万计的中国人会回家过年。”

文章称，迄今为止，中国方面关心的主要是如何防止新冠病毒从防疫“泡泡”中逃脱。在冬奥会期间，来自世界各地的运动员、教练员和记者都必须在闭环中活动。北京人本周一被告知，如果与奥运车辆发生车祸，一定不要下车发生接触。“为了避免奥运人员与当地居民有接触，任何事情都不能听之任之。”

还有三周就是中国春节，届时人们返乡回家过年，也会加剧防疫方面的压力

还有三周就是中国春节，届时人们返乡回家过年，也会加剧防疫方面的压力

德国《商报》同样关注了中国目前在防疫上面临的重压。一篇题为《奥密克戎如今来到了中国，对清零政策提出挑战》（Omikron ist nun in China angekommen – und fordert die Null-Covid-Strategie heraus）的文章写道：“在很长一段时间里，这似乎是一个奇迹：当奥密克戎变体以惊人速度在世界其他地方传播时，拥有14亿人口的中国却没有任何病例的报告。而这种情况如今发生了改变。”

作者Dana Heide表示，北京面临的一个特别大的挑战是2月4日开始的冬奥会。数以千计前来参加体育赛事的运动员、随行人员以及记者在抵达中国后须进入闭环，直到离开中国。而1月初，也已经有大量清洁人员、厨师等务工人员搬入闭环内的设施，以保证冬奥会顺利进行。他们在冬奥会结束前也不能离开防疫泡泡。

与《法兰克福汇报》文章一样，这篇报道也关注到中国当局对于“与冬奥专用车辆发生事故后要避免接触“的要求，称这显示出“北京对病毒的恐惧已经到了如此地步”。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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