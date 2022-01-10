德语媒体：疫情下的中国发生了根本改变

（德国之声中文网）德语日报《法兰克福评论报》1月10日在一篇题为《美丽新中国》（Schöne neue Volksrepublik）的文章中写道，新冠疫情爆发至今已有两年，在中国，自2020年春季那一波疫情以来，该病毒几乎被消灭了，但针对病毒的零容忍措施给这个社会留下了创伤。“毫无疑问：中国在过去的两年里发生了根本性的变化。而为此付出的代价也不小。”

作者Fabian Kretschmer指出，中国一些地方针对违反防疫规则的人充满羞辱的惩处，让人不禁联想起当年的文化大革命。“外国人现在成为了一种可疑的外来物种，作为潜在的新冠患者受到关注。……即便是国家一把手习近平，也已经两年没跨出国门。这一切都太危险了。”

文章表示，中国在对抗新冠疫情方面取得的成功，实际上加剧了人们对这种病毒的恐惧。尽管中国通报的实际病例并不多，“但新冠已经在中国人的心灵深处烙下了痕迹”。

“随着奥密克戎的出现，可以想象的是，中国的孤立可能还将持续数年。因为中国只批准了国内生产的疫苗，而根据初步研究，这些疫苗对新变种的效力有限。所有预测中最乐观的是，中国在2022年底尝试‘与病毒共存’。大多数专家认为，目前的现状至少会持续到2023年——如果届时没有出现一个新的变种病毒肆虐的话。”

《法兰克福汇报》也在1月10日聚焦中国疫情，表示奥密克戎变体“让中国的清零政策面临严峻考验”。文章指出，天津距离北京很近，两地的人流往返频繁，而且该变体已经传到了500公里外的河南安阳，这表明病毒已经流传了一段时间，感染数字在未来几天可能显著增加。

作者Friederike Böge写道，这次疫情再起“发生在敏感时期”。“还有不到四周时间，北京冬奥会就要开始了。而还有三周就是春节假期，春节时，数以百万计的中国人会回家过年。”

文章称，迄今为止，中国方面关心的主要是如何防止新冠病毒从防疫“泡泡”中逃脱。在冬奥会期间，来自世界各地的运动员、教练员和记者都必须在闭环中活动。北京人本周一被告知，如果与奥运车辆发生车祸，一定不要下车发生接触。“为了避免奥运人员与当地居民有接触，任何事情都不能听之任之。”

德国《商报》同样关注了中国目前在防疫上面临的重压。一篇题为《奥密克戎如今来到了中国，对清零政策提出挑战》（Omikron ist nun in China angekommen – und fordert die Null-Covid-Strategie heraus）的文章写道：“在很长一段时间里，这似乎是一个奇迹：当奥密克戎变体以惊人速度在世界其他地方传播时，拥有14亿人口的中国却没有任何病例的报告。而这种情况如今发生了改变。”

作者Dana Heide表示，北京面临的一个特别大的挑战是2月4日开始的冬奥会。数以千计前来参加体育赛事的运动员、随行人员以及记者在抵达中国后须进入闭环，直到离开中国。而1月初，也已经有大量清洁人员、厨师等务工人员搬入闭环内的设施，以保证冬奥会顺利进行。他们在冬奥会结束前也不能离开防疫泡泡。

与《法兰克福汇报》文章一样，这篇报道也关注到中国当局对于“与冬奥专用车辆发生事故后要避免接触“的要求，称这显示出“北京对病毒的恐惧已经到了如此地步”。

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