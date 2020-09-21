德语媒体：疫情下的中国人从愤怒到骄傲

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表题为"全球瘟疫让北京政府更强大"的文章。



文章写道："国庆节前仅两周，中国再次封锁一座城市。西南部瑞丽市民必须待在家里。店铺关门。…仅20万居民要接受检测，而之前据称有两名从邻国缅甸入境的感染者。两名。"



"这夸张吗？不，如果你问中国民众的话。"



"一项对31个省份近2万名中国人进行的问卷显示这一结果。这项调查由加拿大约克大学社会学者卡里·吴（Cary Wu）4月进行，--距离武汉结束封锁仅数周。…吴写道，89%的受访中国人对中央政府在疫情中的信息发布表示满意。"



"'如果公民对政府的工作满意，他们对政府的信任就增加。这意味着，中国对新冠疫情的处理加强了其执政的合法性'，吴写道。而1月和2月，中国公民还对政府在新冠爆发种的管理不善极度愤慨。他们害怕被传染，为武汉政府让发出警告的医生禁言、掩盖爆发而愤怒。许多外国记者当时说，这场疫情有潜力成为共产党的存亡危机。"



"如今，如何发生了思想意识的变迁呢？"



《新苏黎世报》写道："答案从中央电视台的晚间新闻联播里可以看得到。…9月19日的新闻主要是关于美国的新冠疫情。解说中说，对美国政府而言，政治比本国民众的健康更重要。新闻中提到故意减少新冠检测，好让病例数更低；白宫阻止口罩的运送；消费下降。背景画面是重症监护室里插管的美国人。"



研究中国年轻人观点的美国作者戴特瓦尔德（Zak Dychtwald）表示："越来越受到强化的一个叙事角度是：'我们与他们对立'。在中国，人们觉得我们赢了。"



"尽管对政府而言，民族主义成为其合法性的一个重要支柱，这也让民众有了很高的期望。…而另一个合法性的风险因素则是经济增长。…一位不愿透露姓名的北京年轻白领说，他担心自己的未来。'因为疫情，我担心自己失业。'他在电邮中写道：'只有当中国能成功地拯救困难的经济，人们才最终对国家恢复信心。'"





汉堡而不是北京



《南德意志报》关注汉堡港获得了意大利的里雅斯特港码头的多数股份。文章写道："中国总统习近平2019年初前往罗马，…主要议题是一份由中国交通建设集团公司大规模参股热那亚港和的里雅斯特港的一项声明。"



而本周，德国与意大利发布了一条消息：汉堡港获得了的里雅斯特一个多功能码头的多数股份。



文章写道："Niente più Cina，'不再是中国'，一家地方经济报纸写道。意大利人原本就更愿意让汉堡而不是北京进入港口，这一点他们并没有当作秘密。不过，也有讨论说：美国总统特朗普当时因意大利对中国的示好而发出警告。这在决策中是否也扮演了一个角色？港口负责人德-阿格斯蒂诺（Zeno D´Agostino）称，这是一份'私人之间的协议'。他说，不要过度解读事件的地缘政治背景。"



摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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