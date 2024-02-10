德语媒体：电量耗尽 人才流失

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"电池耗尽"为题，刊发评论指出，预算紧张的德国联邦政府正在削减电池技术研发的资金，长此以往将造成德国严重依赖中国技术。

"削减电池研发资金尤其糟糕的一点是：中国人恰恰在化学电池研发领域处于领先地位。全球市场巨头宁德时代正在投入数以十亿计的资金用于研发，而这些钱正是来自于他们销售产品的利润。"

"当然，德国也还没有落后。多年来，随着政府的资助，研究机构与企业之间的研发合作网络也在逐步成长。而且，电池领域也有新的技术高地等待攻克。现有的锂离子电池有着巨大缺点：原材料供应紧张、锂矿开采污染环境。在南美洲的安第斯山区，锂矿开采已经导致原始地貌遭破坏、地下水被污染。而中国人已经投产的钠离子电池，则能够以更加可持续的方式生产。"

鋰電池閃一邊 鈉離子電池將成爲電池界新星?

"钠离子电池不仅仅具备更好的可持续性，其性能也更加出色。相比传统技术，新的固态电池能储存更多的能量。目前，固态电池暂时只运用于高端产品，因为其成本高昂。不过在大型蓄能电站等领域，固态电池还是非常有利的。其中最有希望的是固态锂金属电池，德国在这方面的研究也处于领先地位。或者说：尚处领先地位。"

"根据科研业界的说法，现在德国政府削减的研发资金，本应是用于博士生的。而随着科研机构没有钱来招收博士生，受损害的将不仅仅是科研进度，专业人才也将缺失。"

"电池技术正在快速发展，只不过不是在德国。专业人才不会苦等德国政界重新发放科研资金，而是会移民国外。德国也将继续依赖中国的科技。2008年至今，德国本已经投入了10亿欧元扶持起了一个电池研发人员群体，现在他们遭遇釜底抽薪。"

柏林出版的《世界报》以"亚洲突然面临人口缩减"为题，刊发了德国政治学者Alexander Görlach撰写的客席评论。作者指出，尽管中国面临着本世纪末人口跌到8亿的风险，却和日本、韩国等邻国一样不愿意吸引外来移民来补充劳动力。

"在包括中国在内的东亚国家中，女性未婚生子依然为人所不齿，连带她们的孩子也一同遭殃。但是，年轻女性的结婚意愿也越来越低，因为在传统价值观的社会中，有孩子的女性难以融入职场。"

"习近平2013年执掌中国大权以来，全国结婚登记数量逐年减少。统计部门发布的数据显示，2022年结婚登记数量只有683万，为1985年开始公布此项数据以来的最低值。在习近平治下，这一趋势也难以扭转：全国青年失业率高达21%，年轻人觉得自己没有足够财力去组建家庭。"

中国人口老龄化问题十分严重

"尽管中国与相邻的韩国、日本、台湾有着迥异的政治制度，但是它们在过去几十年中都采纳了美式高度资本主义经济体系。邓小平开启了中国经济的崛起进程，一个又一个效仿西方国家的经济特区得以设立，这个在毛泽东治下赤贫的国家，如今和其以美国为盟友的东亚邻居并没有太大不同。"

"其结果就是：中国的贫富差距已经逼近美国的水平。根据斯坦福大学的一项研究，中国收入偏低的50%人口，其总收入占比只有15%，美国的这一数值则是12%。邻国韩国和日本的贫富收入差距也自80年代起持续增长。"

"与东亚国家以及其他西方民主国家不同的是，美国的人口依然保持增长，每年大约增加0.5%。这并非主要依靠居民生育，而是靠不断引进移民。美国依然是全球最受欢迎的移民国家。但是，饱受人口危机困扰的东亚各国却不会采取这一方案。在中国，民族主义导向的政府正采取一切手段让其不受外来移民的青睐。根据新加坡南亚理工大学的研究，中国劳动力人口中，外国人占比只有0.1%。民主邻国日本也好不到哪里去：该国登记的外国人占人口比例也只有1.5%。"

"传统家庭价值观、高度资本主义的效率至上理念、同时又拒绝外来移民。这一切都只会恶化东亚各国的人口结构。就算他们有着全球准点率最高的铁路系统，没有乘客又能奈何？"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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