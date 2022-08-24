德语媒体：电荒的影响与政府的抉择

高温缺水闹电荒，德国的在华企业也受到影响，《商报》关注了这一话题。IT新闻网络杂志Telepolis的一篇长文告诉人们，经济增长和环境保护的抉择越来越向后者偏移。
（德国之声中文网）六十年来最严重的热浪干旱也让在华德企陷入困境。它们当中有些不得不暂时停产，另一些则采取其它节约措施。《商报》写道，今年春季因疫情而封城，供应链受到破坏，迄今，清零政策还在阻碍着中国恢复正常，而持续的炎热干旱又造成了电荒。去年也发生过电荒，而且持续到当年11月。当时，德国在华企业必须降低20%至30%的耗电量，生产由此大面积停顿。
"这一话题对中国政府而言非常敏感，发生混乱后，政府人士曾多次许诺今年会尽力避免出现电力紧张。为补足旱情带来的水利发电的空缺，目前中国的煤炭发电又开足了马力。据官方媒体报道，四川67个火力发电厂现在的产量已超过计划产量的50%。"
加强火力发电激起环保人士的忧虑。作为世界上最大的二氧化碳排放国，中国是否降低化石能源对全球地表升温至关重要。中国火力发电的比例仍占三分之二。
德国海外商会中国分会会长希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）说，中国政府正受到巨大压力。"经济增长放缓，雄心勃勃的环保目标要实现，这一背景下，在保持能源稳定和降低碳排放之间保持平衡，越来越困难。因此，对当地德国企业而言，更多使用和促进新能源以及智能电网，也越来越重要。"
德国IT新闻网络杂志Telepolis发表题为"如果中国在环保问题上已赶超德国"的署名文章，称很长一段时间来，德国在环保领域的地位，在亚洲如同灯塔一般，为在自家保证环保达标，德国把一些对环境不利的生产环节移到国外。然而时过境迁。
"上世纪九十年代，'清洁能源'在上海就是一个十分令人关注的话题，有关该议题的会议和报告总是迎来无数的观众。上海的现代化交通开始于修建城市地铁，这是一个有着德国援助的项目，与此同时开始的高架路建设则是当地人自己的手笔。
对中国而言很典型的是，各省可以脱离北京的指标进行各地市自己的发展，而各省必须在经济增长和保护环境之间做出抉择。这一抉择现在越来越多地向环保和气候偏移。"
原因是气候变化产生的后果已有明显的表现："长江水位持续走低，造成水利发电无法进行，时段性供电、工厂停产，由此，水利发电对当地经济发展的弊大于利。国家有关部门已经注意到这一点。"
文章提到中国的社会信用体系（SCS），指出该体系在德国一般被认为是旨在惩罚民众的制度，"监控个人的日常生活决不是SCS的核心用途，也不是北京中央政府在使用它，而是各省，因为省一级的工作基本上是独立的。有些地区让环保议题进入SCS体系并扮演中心角色。社会信用体系是习近平提出的遵纪守法倡议的一部分，它包括社会诚信档案以及正、负面清单，用来奖赏和惩罚企业或者个人。"
"中国于2017年以来采取了严厉的环保措施，因造成严重的空气污染，河北省关闭了数千家企业。
现在，为规避环保措施，将对环境产生污染的生产线移到中国去，应该很难办到了。"
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