德语媒体：电荒的影响与政府的抉择

（德国之声中文网）六十年来最严重的热浪干旱也让在华德企陷入困境。它们当中有些不得不暂时停产，另一些则采取其它节约措施。《商报》写道，今年春季因疫情而封城，供应链受到破坏，迄今，清零政策还在阻碍着中国恢复正常，而持续的炎热干旱又造成了电荒。去年也发生过电荒，而且持续到当年11月。当时，德国在华企业必须降低20%至30%的耗电量，生产由此大面积停顿。

"这一话题对中国政府而言非常敏感，发生混乱后，政府人士曾多次许诺今年会尽力避免出现电力紧张。为补足旱情带来的水利发电的空缺，目前中国的煤炭发电又开足了马力。据官方媒体报道，四川67个火力发电厂现在的产量已超过计划产量的50%。"

加强火力发电激起环保人士的忧虑。作为世界上最大的二氧化碳排放国，中国是否降低化石能源对全球地表升温至关重要。中国火力发电的比例仍占三分之二。

德国海外商会中国分会会长希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）说，中国政府正受到巨大压力。"经济增长放缓，雄心勃勃的环保目标要实现，这一背景下，在保持能源稳定和降低碳排放之间保持平衡，越来越困难。因此，对当地德国企业而言，更多使用和促进新能源以及智能电网，也越来越重要。"

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 长江流域旱情严重 持续高温少雨导致长江流域发生严重旱情，出现汛期反枯现象。比如在流经重庆市东部云阳县的长江上游河段，大片江滩裸露，土地龟裂。据重庆水利局的消息，截至8月15日8时，重庆市51条河流断流，24座水库干涸，2138眼机电井出水不足。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 部分地区生活用水出现困难 重庆市巫山县等地遭受旱灾，民众生活用水出现困难。这是送水车到巫山县骡坪镇救灾供水。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 四川工业用电企业停工6日 据官方消息，8月16日，长江汉口站水位较历年同期日均值已偏低6.7米以上，为历史同期最低水位。在四川省，极端高温、降雨量小以及江河来水量大减导致严重依赖水力发电的该省发电量严重不足。8月14日，四川省宣布工业用电企业将在8月15日—20日期间生产全停，“让电于民”。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 建筑制冷增加能耗 在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 刷新极值 在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 中国气象局：全国40摄氏度以上地区史上面积最大 中国气象局国家气候中心8月17日发布的数据显示，本轮高温已持续64天，为1961年来最长。40摄氏度以上地区覆盖范围历史最大，达136.5万平方公里。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 北半球集体发烧 由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 山火频发 伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 农业歉收 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 工业也受影响 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。



增长和环保的抉择：越来越偏向环保

德国IT新闻网络杂志Telepolis发表题为"如果中国在环保问题上已赶超德国"的署名文章，称很长一段时间来，德国在环保领域的地位，在亚洲如同灯塔一般，为在自家保证环保达标，德国把一些对环境不利的生产环节移到国外。然而时过境迁。

"上世纪九十年代，'清洁能源'在上海就是一个十分令人关注的话题，有关该议题的会议和报告总是迎来无数的观众。上海的现代化交通开始于修建城市地铁，这是一个有着德国援助的项目，与此同时开始的高架路建设则是当地人自己的手笔。

对中国而言很典型的是，各省可以脱离北京的指标进行各地市自己的发展，而各省必须在经济增长和保护环境之间做出抉择。这一抉择现在越来越多地向环保和气候偏移。"

原因是气候变化产生的后果已有明显的表现："长江水位持续走低，造成水利发电无法进行，时段性供电、工厂停产，由此，水利发电对当地经济发展的弊大于利。国家有关部门已经注意到这一点。"

文章提到中国的社会信用体系（SCS），指出该体系在德国一般被认为是旨在惩罚民众的制度，"监控个人的日常生活决不是SCS的核心用途，也不是北京中央政府在使用它，而是各省，因为省一级的工作基本上是独立的。有些地区让环保议题进入SCS体系并扮演中心角色。社会信用体系是习近平提出的遵纪守法倡议的一部分，它包括社会诚信档案以及正、负面清单，用来奖赏和惩罚企业或者个人。"

"中国于2017年以来采取了严厉的环保措施，因造成严重的空气污染，河北省关闭了数千家企业。

现在，为规避环保措施，将对环境产生污染的生产线移到中国去，应该很难办到了。"

长江水位骤降 古代佛像重见天日

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