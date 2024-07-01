德语媒体：电动汽车才是开始？

《世界报》分析欧中贸易争端背后的根本原因--中国一场很深的经济危机。《图片报》关注中俄科技产品对终端客户的安全风险。

（德国之声中文网）《世界报》题为"电动汽车才是开始-这些市场可能接下来被中国席卷"的文章写道："周四就开始了。欧盟对中国电动汽车将征收最高38.1%的惩罚性关税。…北京和布鲁塞尔还在谈判，但事实上，争端接下来可能还会扩大。"

"因为背后的根本问题，也牵扯到其它的产品和行业。中国目前正试图尽一切手段大举增加出口。中国不是要以此摧毁这里的工业，即便这会是最后的结果。"

"这背后是中国国内一场很深的经济危机。"

文章写道："中国过去数十年的经济繁荣一方面建立在国家对基础设施的巨额投资上，另一方面是看似永无止境的房地产发展。中国人时常不只买一套房子，而是两三四套。过去，他们可以确定房价很短时间内就会上涨，可以以高额利润卖出。"

然而如今，房地产价格已连续34个月下降。瑞士宝胜集团首席经济师科尔（David Kohl）向《世界报》表示，尽管政府推出各种救助措施，但房价仍继续下行。"越下行，普通家庭的负债就越沉重。"

文章写道："如今，这已相当于可支配收入的约150%。即便美国房地产危机前也没有这么高的比例。"

"百万千万的中国人由此陷入越来越大的财政困境，私人消费的增长也就越来越缓慢。"

个人消费难以推动经济增长，因此增长要靠工业生产。《世界报》引述德国商业银行经济师Tommy Wu分析说："的确，过去一些年，对工业的信贷发放大幅上升，估计主要是用于扩大产能。"2012-2020年间，这些企业的贷款每年增长仅5-10%--与经济增速相仿，而那之后则以每年25-35%的速度攀升。

产能可能也相应的增长。Tommy Wu指出，汽车、电机、医药、化工行业的数据都显示出产能过剩。

文章写道："Tommy Wu表示，总体而言，许多迹象表明，中国的确在许多工业领域存在显著的结构性产能过剩。他估计，这一问题还将继续存在并加剧。"

他向《世界报》表示："美国和欧盟预计可能会继续以贸易限制措施作为反应，而这将带来中国的反制措施。后果是，世界贸易可能会继续走向区域化的趋势，相应带来效率的损失以及许多商品的价格上涨。"

工业生产不断扩大产能，内需却没有相应上升 图像来源: Greg Baker/AFP/Getty Images

中俄科技产品隐患

《图片报》题为"这些产品都有中国和俄罗斯的踪迹"一文，就俄罗斯和中国的科技产品可能带来的安全隐患采访专家。

文章写道："行业协会Bitkom警告说，网络攻击增加-不但来自俄罗斯，也来自中国。"

"无论是俄罗斯还是中国公司都并非就自动是间谍活动的工具。但是，Bitkom一名发言人向《图片报》表示：'目前的情况下，每个人都应当仔细考虑，是否使用俄罗斯的科技和产品。'"

文章写道，除了卡巴斯基反病毒软件这个例外，对欧洲的终端客户来说，几乎没有其它来自俄罗斯的相关制造商了。但来自中国的产品情况不同：无论是智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑、智能家居、吸尘器机器人、手机应用程序还是汽车：这些领域，中国企业都具有领先地位。

文章列举小米在智能手机领域填补了华为的空缺，联想在笔记本电脑领域遥遥领先。吸尘器机器人基本都掌握在中国制造商手中。监控摄像头产业也类似，无论是家用还是专业，在世界各地都在使用，也包括德国以及这里的警察局。在软件以及手机应用程序领域，腾讯参与游戏类，TikTok更不用多言。

文章写道："专家的结论是：必须假设，每一家科技企业如果达到一定的规模，都与权力机器、估计也包括军方有所牵连。但是：如果在欧洲大举'关停'，那么，我们生活的一大部分估计也就不复存在了。"

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