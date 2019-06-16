德语媒体：用贸易战打选战

（德国之声中文网）"这个人书写了经济史。在任期头两年里，特朗普和世界其余地方展开了一场贸易冲突，其规模是二战后从未有过的。"《时代》周报题为《不惜代价的统帅》一文开篇这样写道。

该报援引达特茅斯学院（Dartmouth College）贸易史学家道格拉斯·欧文（Douglas Irwin)说， 令人吃惊的是， 特朗普并非是迫不得已才和墨西哥、中国和其他国家闹纠纷。经济在发展，没有出现进口泛滥、贸易赤字在框架内，其实没有理由实施保护性关税。该报写道：

"特朗普喜欢用关税作为威胁。迄今为止，他的战略很奏效。这位纽约房地产大亨和外国谈判，这和以前同特朗普大楼公寓潜在买主讨价还价没有什么区别。特朗普利用对失去美国市场的担心作为杠杆，来捍卫美国的利益，或者说他眼中的美国的利益，并且对安全政策和经济政策不加区分。"

在分析了墨西哥的例子后，文章谈到中美之争：

"特朗普称美国的贸易赤字是因为美国被谈判伙伴利用。因此他呼吁中国给予美国企业自由准入。实际上，中国以取消了比如对汽车的高关税，让西方企业可以在中国生产。以前他们必须和中国伙伴成立合资企业。美国人指责这种做法给侵犯知识产权打开了方便之门……"

文章说，自从特朗普和中国干上以来，他得民调甚至上升。最近支持率也上升到近50%。不过，从捕龙虾的渔民到酒农，都在为特朗普经济战买单。"上周，包括最大的零售商沃尔玛在内的600多个美国企业向白宫发出公开信，呼吁解决同中国的贸易纠纷。但特朗普担心的只有一个：在创历史的持久的经济强势后越来越可能出现的经济衰退。因此他攻击美联储主席鲍威尔，要他早日降息。"

不可完成的任务

《法兰克福汇报》关注了再度道歉但拒绝辞职的香港特首林郑月娥今后的命运。文章说，在围绕引渡法案的冲突中，林郑月娥过去几周一错再错，让人们对她的愤怒不断高涨。

文章写道："香港特首的职务费力不讨好，因为她不是直接选举产生，而是由一个委员会选出，其中忠于北京的选举人在1200票中至少占有800票的多数。香港浸会大学政治学者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，'这是一个不可完成的任务，被要求施压的北京和来自香港人民的压力夹在中间。'批评者指责林郑月娥缺乏同情心。许多人说，她是一个不具魅力的行政官，而不是一个政治家。一个几乎不愿听取意见的独斗士。"

高敬文认为，林郑月娥几个月后可能下台。但不会更早。"北京需要时间做出决定"，他说。但有一点是肯定的，中央政府对林郑的表现不满意。"对习近平来说，这是他第一次在香港问题上做出让步"，高敬文说。

文章写道，"习近平还不得不担心，香港的政治危机会让美国政府在贸易冲突中又得到一个砝码。国务卿彭佩奥已宣布，特朗普在和习近平可能的会面中将谈到香港问题。"

摘自其它媒体，不代表德国之声观点。