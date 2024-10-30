德语媒体：用印度替代中国，靠谱吗？

几天前，德国总理肖尔茨率团访问印度，与印度总理莫迪召开双边政府间磋商会议。德语区各大报刊因此纷纷抛出了一个问题：在强调德中关系“去风险”的今天，印度能够取代中国的地位吗？

（德国之声中文网）不来梅出版的《威悉河信使报》以“印度到底会是更好的中国吗？ ”为题，刊发评论指出，作为人口老化、缺乏劳动力的出口导向型经济体，德国必须拉拢印度。

“这个占据了南亚次大陆的国家有着充足的发展动力。它是全球人口最多的国家，其GDP总量位列全球第五，超过了英国、法国、意大利、加拿大这四个G7国家。俄罗斯根本没有挤进前十，哪怕在金砖五国中也只能排名第四。14.5亿人口的印度还是一个民主政体，从地缘战略角度而言，这就是针对难以预测的专制大国中国理想的制衡力量。”

作者承认，印度近年来出现了专制的迹象，但是今年的大选中，总理莫迪的政党失去了议会绝对多数席位，说明该国的民主具备了纠偏能力。在经济方面，尽管印度在许多方面依然显著落后于中国，但是其发展速度惊人，因此和印度合作的机遇依然大于挑战。

“印度向德国出口的最重要物资歧视不是化学试剂、制药原料或者纺织品，而是智力。在德国从事缴纳社保的正式职业的印度移民中，超过半数具备大学文凭或者高级技师资质，而且尤以理工领域为多。根据科隆德国经济研究所(IW Köln)2021年的调研，印度移民不会侵占德国社保资源，恰恰相反：科技企业、医药行业越来越多地依赖印度人的专业知识。但是，就像劳工市场专家所警告的那样，印度移民越来越多地来到德国并非自然而然的事情，而是会面临英语国家的激烈竞争。所以，加强拉拢印度人符合德国的利益，因为总体而言，印度就是一个更好的中国。”

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柏林出版的《日报》反对这一观点。该报评论以“印度不能取代中国的贸易伙伴地位 ”为题指出，就算欧盟能够在今后几个月内快马加鞭签订已经谈判了整整17年的自由贸易协定，也无法让印度成为中国市场的替代。

“虽然印度现在的经济增长率在世界上数一数二，2023年达到了7.6%——但是它原本的基数很低。2023年，印度国内生产总值大约为3.55万亿美元，这只相当于中国同期水平的不到五分之一。贸易方面的数字也比较惨淡，2023年德国对印度的出口总额仅为178亿美元。”

当然德国政府在意的并不只是贸易，柏林方面也希望印度能够在乌克兰和俄罗斯之间发挥调解人的作用。“这方面的盘算恐怕也会落空，因为印度是普京这场侵略战争最大的受益方之一。由于西方对俄罗斯石油实施禁运，因此原本卖给欧洲的石油现在都卖给了印度——而且价格还低得多。这并不违背西方制裁，因为它使得普京为战争付出的代价更大了。但是如果俄罗斯的损失就意味着印度的收益，那么莫迪总理也就不会采取行动来结束这场战争。”

作者最后总结道：“和印度加强贸易关系是没错的——但是不会带来任何地缘政治上的改变。”

《法兰克福汇报》则以“印度不是中国 ”为题，刊发短评指出，不管出于经济原因还是地缘政治考量，和印度加强联系对于德国都是有益处的。但重要的一点是，“应该将印度视为拥有自己经济特色的独立大国，而不是首先将其视为中国的替代品”。作者认为，每个国家都有自己的发展轨迹，印度也不一定就要走中国的快速工业化道路。“印度会走自己的路，仅仅因为官僚主义的存在，这条道路就不会是平坦好走的路。尽管如此，德国经济界只要有足够的耐性，就能够在印度次大陆寻找到很多的机会。”

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