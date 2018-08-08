德语媒体：生孩子是国家大事

(德国之声中文网）两年半前，中国取消了"独生子女"政策，并准许人们生育第二胎。但此举收效并不显著，城里的年轻一代对多生孩子，显然毫无兴趣。出于对中国社会人口老龄化的担忧，共产党喉舌《人民日报》发表了一篇社评，鼓励年轻人多生孩子。这篇评论的题目是《生娃是家事也是国事》。有趣的是，就是这同一个政党，几年前还在严惩敢于生育第二胎的家庭。《法兰克福汇报》就此写道：

"事实上，很多省份已经推出了一系列措施，以鼓励家庭多生孩子。辽宁省正在考虑提供税务优惠或者教育及医疗补贴。《人民日报》的评论员则主张人们应当转变思想，并对无子女家庭提出了批评。'不想生育只是很多人面对巨大现实压力而被动选择的一种生活方式。'这番言论引起了很多网民的不满。

一名90后女性表示：'我们这一代人大多数都是独生子女，我们一结婚就要照顾四位老人，难道你还要让我们做更多贡献吗？'"

这篇《人民日报》社论在社交媒体上引起了热烈讨论。《法兰克福汇报》继续写道：

"此外，很多人抱怨教育费用过高，而同时他们又认为为了应对竞争压力，给孩子聘请昂贵的家教是必不可少的。对他们来说，与其培养两个中等水平的孩子，还不如集中精力培养一个尖子。此外，医疗费用也让很多人不堪重负，由于各类丑闻接连不断，很多中产家庭已对本土产品失去信任。他们宁肯购买昂贵的进口奶粉，或专门飞往境外为孩子接种疫苗。"

有网民发帖质问道； 既然生孩子是国家大事，那养孩子是不是国家大事呢？文章接着写道：

"有关全面取消二胎限制的讨论早已在幕后展开了。届时，每个家庭可以自己决定他们愿意生养几个孩子。彭博社前不久援引政府圈内人士的消息报道称，今年年底或明年年初，就会宣布这项新的政策。

这项新政有可能已经出台太晚了。本世纪末，每三名中国人当中预计就将有一人超过六十岁。现在的就业人口届时能否拿到退休金就很难说了。"

周三，美国宣布将对价值160亿美元的中国产品征收25%的关税，几小时后，中方也立即宣布将采取反制措施。中美贸易战的这一最新进展，引起了几乎所有德语报章的关注。柏林出版的《每日镜报》写道：

"事情并没有到此结束。美国正在拟定一份新的征税产品清单，其中包括家具和食品。九月初，就有可能对上述产品征收惩罚性关税。特朗普甚至可以想象，对全部中国产品征收惩罚性关税。而中国也发出警告说，中国有可能会让苹果或星巴克等美国在华企业的经营制造障碍。被视为非正式政府喉舌的《中国日报》写道，'中国是苹果最重要的海外市场，如果中国人的愤怒和民族感情的矛头指向苹果，那么苹果将很容易受到伤害。'

这样的言辞令人不寒而栗。毕竟，中美贸易之争早已不只是这两个最大经济体之间的事情，其他国家也将受到影响。一些德国汽车厂家已经宣布，将转移其生产基地。迄今为止，出口中国市场的汽车大多数是在美国生产的。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]