 德语媒体:理性的算计 | 媒体看中国 | DW | 11.06.2022

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德语媒体:理性的算计

《焦点杂志》刊评指出，中国悄然疏远普京，是出于理性的风险评估。《南德意志报》的一篇专栏评论认为，盲目与专制国家合作，会造成单方面依赖性，这本身就不符合理性的利益。

有传言称，莫斯科并没有就入侵乌克兰事先知会北京，否则中方绝对不会在开战几天前和俄方签署一份突出两国友谊的协议

有传言称，莫斯科并没有就入侵乌克兰事先知会北京，否则中方绝对不会在开战几天前和俄方签署一份突出两国友谊的协议

  (德国之声中文网)《焦点杂志》刊登了由德国政治学者Alexander Görlach撰写的客席评论。文章以"世界担心普京与习近平的新轴心，但在幕后中俄却摩擦不断"为题指出，习近平更在乎中国的经济，因此不会为了普京而去冒彻底和西方决裂的风险。

"俄军入侵乌克兰给中国制造了不小的麻烦。中国一直坚称国家主权不容侵犯，这也是为了强调其对台湾或者香港的主权。中国也一直将乌克兰视作主权独立国家。有传言称，莫斯科并没有就入侵乌克兰事先知会北京，否则中方绝对不会在开战几天前和俄方签署一份突出两国友谊的协议，还在网络监控等专制国家关心的领域宣布展开合作。"

"现在，这种传言更加贴近现实。6月初，两国外长举行了视频对话。俄罗斯外长拉夫罗夫高调表示，此次会晤证明了北京支持俄罗斯的对乌立场，俄罗斯官媒也予以报道。但与此同时，中国媒体却对此沉默，北京外交部只是表示，这是两国外长共同出席一个由智库组织的活动。"

"三月初，莫斯科与北京似乎结成了新轴心，让世界瑟瑟发抖。而当前局势则让北京视莫斯科为一个麻烦。习近平当然不愿意公开疏远普京，但是中方的语调却在微妙地告诉全世界：北京并非无条件支持莫斯科。"

"中国需要权衡太多的利害关系。本年度的中国经济已经因国内严重疫情出现了明显下挫，北京不会为了和一个被视作小跟班的国家结盟而再去危及经济发展。"

大众汽车2013年起就在新疆设立了工厂

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中俄两国边境的一座大桥正式通车。德新社指出，鉴于莫斯科和西方之间的冲突，这座横跨阿穆尔河两岸的公路大桥具有重要的象征意义。

观察家们普遍认为，尽管并没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中国大量购买俄罗斯原油和天然气仍引起华盛顿极为不满，从而提升了美国对中国采取报复性措施的风险。

俄罗斯媒体报道称，中国方面要求只有在运营商能够证明相关飞机在俄罗斯注册之前已在国外正式注销的情况下使用的客机才可以飞入中国领空。今年3月，为了应对欧盟制裁，俄罗斯准许境内的外资客机在俄罗斯重新注册，引发飞机所有权争议。

自从俄乌战争爆发以来，德国政界不断发出警告称，对中国的依赖性更加危险。而随着北京当局压迫维族的新证据被披露，欧洲各界更是要求全面检视和中国的经贸关系。其实，许多拥有在华业务的德国企业，早已开始为突然对华“脱钩”制订应急预案。

中国压迫新疆维吾尔人，在俄乌战争中支持俄罗斯。柏林希望重新调整与北京的关系。问题是：这一制度性对手也是最重要的贸易伙伴。

美國國務卿布林肯發表美國對中戰略演說，強調美國不會阻止中國發展，但希望北京遵守國際規則，並將繼續捍衛和平與安全的國際制度。北京则指责该演说，“散布虚假信息，渲染中国威胁，抹黑中国内外政策”，并表示希望美方在互利共赢和零和博弈之间“作出正确抉择”。

《南德意志报》以"集体惊诧"为题，指出了西方社会长期以来对俄罗斯、中国等专制政权侵犯人权的行为视而不见，却总是在爆出重大新闻时假惺惺地表示震惊。

"在对俄关系发生剧变后，匆忙调整的欧洲贸易政策、能源政策、安全政策正在蹒跚而行，试图解除与俄罗斯的灾难性捆绑。与此同时，相似的自我欺骗却在对华关系中重复上演。早在最新的文件被披露前，维吾尔人受到的大规模拘禁就已经广为人知。人权观察、大赦国际等人权组织一次次地用卫星图像、亲历者叙述记录了这类虐待行为，甚至特朗普时期的美国政府也将中国政府的残酷镇压、文化灭绝称作为'种族灭绝'行径。中国还在坚定地建设数字极权监控体系，持批评意见的异议人士、富有勇气的启蒙者遭到威胁、遭到软禁。没有人能够宣称对此一无所知。在香港民主运动、新冠疫情中，中国的监控体系也有所体现。"

作者接着指出，中国的上述行径是呈体系的，西方本应该长期关注威权国家的行为。"但是，西方却一直在热情满满地扩大和中国的经贸关系，不断加大和中国的耦合程度，没有注意到单方面依赖中国的风险。人们倾心于了不起的'中国效率'、'中国速度'，其实他们的潜意识中是在崇拜中国体制中的权力意志，只不过很少有人会明确说出来。但是在暗地里，恰恰是对缓慢民主程序或者理性怀疑的漠视，方才一再引发了令人艳羡的赞美。事实上，所谓'以贸易促转变'不过是一场言辞上的狂欢，它旨在掩盖这样一个事实：几乎没有人相信能够改变或者影响中国体制。看起来，只有中国武力攻打台湾才会是让人忍无可忍的转折点。"

"现在，就像对俄关系一样，西方面对中国也出现了集体惊诧。我们不安地问道：如何才能摆脱对实力更强的中国的过度依赖？如今，我们终于姗姗来迟地认识到，与极权国家的盲目合作，不论在怎样不对称的条件下，不仅仅违反了民主原则，也违反了理性的利益。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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