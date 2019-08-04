德语媒体：玩得转太平洋 却玩不转香港

(德国之声中文网) 维也纳出版的《标准报》以"习惯于民主"为题，刊发评论指出，香港示威者在乎的并非一部法律草案的存废，而是今后的自由。

"中国国务院港澳办主任张晓明周三表示，香港正面对二十多年来最为严峻的局面。如果从中央政府的视角出发，确实会认为对香港这个前殖民地内部事务的控制正在逐渐失去。因此，北京现在放出一些信号，暗示可能考虑动用军队干预。中国这种做法也是为了试探国际社会的反应。"

"这都再次表明，北京没能理解香港示威的核心内容。诚然，示威者关心《逃犯条例》修订草案，中国当局想要借机继续蚕食香港的法治。但是，这一切不仅仅事关那部法案。许多示威者感到自己的未来、自己的自由受到了威胁。当前的气氛，并非起因于对某一件具体事务的不满，而是出于对总体局势的愤怒。因此，即便中国当局在个别问题上让步，也于事无补。"

"北京却没有明白这一点。毕竟在中国，凭借经济发展、加强管控来让民情稳定的做法一直在奏效。但是，香港与中国内地的不同之处，便是香港有着法治社会的传统，以及民主的习惯。不论中国接下来会做什么，这都带来了希望。"

《法兰克福汇报》以"北京迈向太平洋"为题，刊发评论指出，中国并没有因为贸易战、香港示威而瘫痪，反而正在悄然拓张对太平洋岛国的影响力。文章注意到，就在本周三(8月7日)，巴布亚新几内亚政府请求中国为其全部政府债务进行再融资。

"这主意非常棒：中国迅速提供资金，展开全方位的援助。中国人协助修建桥梁、铺设道路，兴建学校和议员，还为原材料产业、农业带来最新的科技。如果巴布亚新几内亚新任总理的请求能够得到准许，那么他就能让其国家快速发展，从而巩固其权力。"

"当然，最迟到下任总理，中国人就会来讨债。种种迹象表明，巴布亚新几内亚届时会付出高昂的代价。而对于整个太平洋地区而言，代价更是肯定很高昂。"

"凭借区区70亿欧元的债务重组，中国取得了一把该地区的金钥匙。北京将能够获得镍等重要的矿产资源，获得渔业资源，从而保障自身的食物供给。这还只是开端。"

"如果巴布亚新几内亚届时无力偿还债务，就有可能被迫将天然气田、炼油厂等战略基础设施让与中国。北京已经在世界其他地方尝试过这种方法。而中国今后要求在这个岛国兴建海军基地，也是可以预料的。"

"中共当局正在用这种方式，越来越深地介入到穷困的太平洋地区诸岛国之中。西方国家不过是把这些国家视作气候变化的受害者，而北京则在很早前就认识到，这些国家的政府能够在国际谈判中发出重要的声音。"

"要是这些太平洋岛国能有其他选择，中国人的这种策略肯定会碰一鼻子灰。可是，民主国家除了表示要支持这些岛国，几乎没有更多的举动。近年来，习近平对这些岛国礼遇有加，特朗普却背过身去。该地区的澳大利亚，则因中国是其最大客户兼投资者，而无法过度刺激北京。"

"对于欧洲而言，太平洋远在地球的另一端。除了在当地有传统关系的法国，其他欧洲国家依然在忽视太平洋地区的地缘战略意义，而继续忙于处理自身的事务。"

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