德语媒体：猛兽资本主义取代美国梦

（德国之声中文网）新纪录片《美国工厂》讲述了中国玻璃大亨曹德旺在美国俄亥俄州代顿附近一座废弃的通用汽车公司厂房里开设玻璃分厂，并雇佣当地工人的故事。2008年底，通用汽车关闭了代顿附近的装配厂，导致数千人失业。2015年，曹德旺的汽车玻璃制造公司福耀宣布投资数万美元在那里建新厂，解决了2000多人的就业。《法兰克福汇报》文章写道：

"电影人朱莉娅·赖克特(Julia Reichert)和史蒂文·博格纳尔(Steven Bognar)2008年拍下纪录片《最后一辆卡车》，记录了代顿（Dayton）通用汽车工厂关闭的情景，而在《美国工厂》里，他们讲述了这个故事意想不到的续集。这是对全球化没有兑现的承诺充满担忧的一瞥，就连英国社会导演肯·洛奇（Ken Loach)也几乎不可能更为尖锐。《美国工厂》是一个希望与失望交织的故事，描述了美国工人阶级的愤怒、恐惧和不安。"

文章写道，赖克特和博格纳尔没有对故事进行评论，他们只是观察发展，让片中人物自己来说话。两位电影人还不断捕捉那些荒唐可笑的场景。"一名中国经理抱怨美国工人聊天太多，美国同事于是说了句笑话，你可以把他们的嘴用胶条贴上。'你们这里真可以这样吗？'，中国经理问道，他的问题是认真的。"

文章说，"代顿的工人充满了对生存的疑虑：依靠努力工作实现社会阶层上升的美国梦看起来已被猛兽资本主义所取代：要么吞噬，要么死亡。对代顿的人来说， 全球化信誓旦旦的承诺变成了诅咒。"

中国的数据监控日益渗入社会每个角落

企业日子好坏数据说了算

《南德意志报》文章关注了2020年将对所有在华企业适用的"社会信用体系"。文章说，"今后，计算机的数据将决定在华企业日子的好坏。中国机构深信东德或者苏联计划经济的失败主要是因为信息缺乏。数据越多，就能更好地操控。但是，计算方法究竟于多精确呢？如果该系统被黑客攻击又将怎么办呢？如果数据流失，评估被操纵呢？"

文章说，德国工商大会北京代表处首席代表晏思（Jens Hildebrandt）指出，他对企业评估与个人的社会信用挂钩很担心。按照法律草案，经理们今后将为自己的公司负责。如果一位经理因交通事故负债或者私人税收问题，公司的评分就会突然下降。此外也没有规定多少位高层领导会被审查。法规里只提到"有关负责人"。

文章还指出，大约350条法规中一再有范围宽泛的涉及国家安全的条款。"欧洲商会担心，社会信用体系在贸易纠纷中会被滥用，比如与美国的贸易纠纷中。如果一个企业被列为'不可信'的企业，它就会失去在中国的市场。"

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