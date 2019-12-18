德语媒体：狱中伊力哈木的巨大影响力

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"强烈的讯号"为题，刊发评论指出，欧洲议会将本年度的萨哈罗夫人权奖颁发予身陷囹圄的伊力哈木，说明国际舆论对维吾尔人命运的关注度在上升；而欧洲议会今后注定将更加不讨中国政府的欢喜，这也不是什么坏事。

"在当权者眼中，伊力哈木·土赫提是一个狡猾的分裂分子。而他不过是呼吁在中国国内加强维吾尔人与汉人之间的对话。可是，北京不想和少数民族'对话'，而是想让后者服从。如果出现了暴力袭击--比如在新疆不幸发生的那些事件--整个民族都会遭到整体的嫌疑。"

"这导致了，可能有一百万人被送往再教育营关押，不论他们是否触犯了刑律。流亡海外的维吾尔人反复指责这一点。最近一段时间，维吾尔人获得的支持比以前更多了，这迫使北京不得不承认再教育营的存在。尽管还不能说维族人的境遇有了总体改善，但是欧洲议会给伊力哈木发奖，至少发出了一个强烈的讯号。"

《曼海姆晨报》、《美因邮报》、《中德意志报》等多家报纸都刊发了一篇由驻布鲁塞尔记者撰写的题为"欧盟的双重标准"之评论。

"欧洲议会每年颁发萨哈罗夫人权奖，并不是要表彰什么人。议员们是想要鼓舞那些为少数派发声的人，后者往往冒着生命危险反抗政府的肆意妄为、捍卫人权。获奖者的名单证明，欧盟的这一'良知奖'有多么重要：1988年，第一个获奖者是南非民权运动人士曼德拉。"

"可是，谁指摘别国的道德缺点，谁就必须认识到，欧盟内部的这些基本价值是否得到了贯彻，同样值得质疑。法治以及民主，都是欧盟标榜的关键词，但是捍卫这些价值却变得越来越难。"

"匈牙利、波兰、捷克、马耳他……民主出现倒退的欧盟国家数量并不少。还有些国家则在践踏少数派的权利。在欧盟峰会上，27个成员国领导人怎么可以在欧盟内部情况好不到哪里去的情况下，反而去指责别人没能践行基本价值观？"

作者认为，欧盟内部的相应监督机制并没能真正发挥作用，针对性的改革措施也注定困难重重。"谁有足够的勇气去指责中国对维吾尔人搞文化灭绝，谁就必须也鼓起勇气点名批评自身内部的侵犯人权现象。只有当萨哈罗夫奖也考虑欧洲内部的维权人士时，欧盟才真正学会了在任何地方都采用同样的衡量标准。"

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