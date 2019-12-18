 德语媒体：狱中伊力哈木的巨大影响力 | 媒体看中国 | DW | 19.12.2019

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德语媒体：狱中伊力哈木的巨大影响力

欧洲议会正式将本年度萨哈罗夫人权奖颁发予维族学者伊力哈木，引发了德语报刊的讨论。《法兰克福汇报》赞扬说，欧洲议会向维吾尔人发出了强烈的声援讯号。而《曼海姆晨报》等报则刊文批评欧盟在指责中国以及面对欧盟内部侵犯人权现象时，采用了双重标准。

Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019 Ilham Tohti (Reuters/V. Kessler)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"强烈的讯号"为题，刊发评论指出，欧洲议会将本年度的萨哈罗夫人权奖颁发予身陷囹圄的伊力哈木，说明国际舆论对维吾尔人命运的关注度在上升；而欧洲议会今后注定将更加不讨中国政府的欢喜，这也不是什么坏事。

"在当权者眼中，伊力哈木·土赫提是一个狡猾的分裂分子。而他不过是呼吁在中国国内加强维吾尔人与汉人之间的对话。可是，北京不想和少数民族'对话'，而是想让后者服从。如果出现了暴力袭击--比如在新疆不幸发生的那些事件--整个民族都会遭到整体的嫌疑。"

"这导致了，可能有一百万人被送往再教育营关押，不论他们是否触犯了刑律。流亡海外的维吾尔人反复指责这一点。最近一段时间，维吾尔人获得的支持比以前更多了，这迫使北京不得不承认再教育营的存在。尽管还不能说维族人的境遇有了总体改善，但是欧洲议会给伊力哈木发奖，至少发出了一个强烈的讯号。"

China Uigurien Menschenrechte Prozeß gegen Regimekritiker und Wirtschaftswissenschaftler Ilham Tohti in Urumqi (Reuters/CCTV via Reuters TV)

伊力哈木2014年以“分裂国家”罪名被判处无期徒刑

《曼海姆晨报》、《美因邮报》、《中德意志报》等多家报纸都刊发了一篇由驻布鲁塞尔记者撰写的题为"欧盟的双重标准"之评论。

"欧洲议会每年颁发萨哈罗夫人权奖，并不是要表彰什么人。议员们是想要鼓舞那些为少数派发声的人，后者往往冒着生命危险反抗政府的肆意妄为、捍卫人权。获奖者的名单证明，欧盟的这一'良知奖'有多么重要：1988年，第一个获奖者是南非民权运动人士曼德拉。"

DW.COM

今天，欧洲议会的人权奖"萨哈罗夫奖"举行颁奖仪式。获奖者是身在狱中的中国维族经济学副教授伊力哈木·土赫提。欧洲议会表彰他为"推动维汉民族的对话和理解"做出的努力。 (18.12.2019)

欧盟议会将本年度萨哈罗夫人权奖授予了囚禁中的维吾尔维权人士伊力哈木·土赫提。颁奖仪式于12月18日在斯特拉斯堡举行。伊力哈木·土赫提的女儿菊尔·伊力哈木目前生活在美国，她在代表父亲出席颁奖仪式前夕接受了德国之声的专访。 (18.12.2019)

欧洲议会主席萨索利（David sassoli）在该机构总部所在地、法国斯特拉斯堡宣布伊力哈木•土赫提获得2019年萨哈罗夫思想自由奖。他说：“通过颁发此奖，我们强烈呼吁中国政府释放土赫提，并尊重少数民族的权利。” (24.10.2019)

"可是，谁指摘别国的道德缺点，谁就必须认识到，欧盟内部的这些基本价值是否得到了贯彻，同样值得质疑。法治以及民主，都是欧盟标榜的关键词，但是捍卫这些价值却变得越来越难。"

"匈牙利、波兰、捷克、马耳他……民主出现倒退的欧盟国家数量并不少。还有些国家则在践踏少数派的权利。在欧盟峰会上，27个成员国领导人怎么可以在欧盟内部情况好不到哪里去的情况下，反而去指责别人没能践行基本价值观？"

作者认为，欧盟内部的相应监督机制并没能真正发挥作用，针对性的改革措施也注定困难重重。"谁有足够的勇气去指责中国对维吾尔人搞文化灭绝，谁就必须也鼓起勇气点名批评自身内部的侵犯人权现象。只有当萨哈罗夫奖也考虑欧洲内部的维权人士时，欧盟才真正学会了在任何地方都采用同样的衡量标准。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

FAZ: Ein starkes Zeichen

法兰克福汇报

MM: Mit zwei Zungen

曼海姆晨报

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